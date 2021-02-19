Пукающего робота-кошку раскупили всего за несколько часов

691
2
2
Если вы не готовы взваливать на себя ответственность за настоящее животное, то заведите себе малыша робота-котика. Это выйдет не дороже бытовой техники.
Panasonic представила нового робота-компаньона Nicobo. Малыш не может передвигаться по квартире, но реагирует на поглаживания вилянием хвостика. Робот поворачивается в разные стороны,а благодаря многочисленным датчикам и камерам может распознавать голос хозяина и считывать мимику лица.
Создатели робота ввели необычную функцию – если у кота будет плохое настроение, то он начнёт пукать.
Создатели робота ввели необычную функцию – если у кота будет плохое настроение, то он начнёт пукать.
Робот немного может разговаривать, но это больше похоже на детский лепет.
Nicobo предназначен для того, чтобы скрасить одиночество хозяина.
Nicobo предназначен для того, чтобы скрасить одиночество хозяина.
Интересно, что компания собирает деньги на собственной краудфандинговой платформе. Panasonic пообещали, что будет выпущено 320 котиков по цене около 360 долларов (26,5 тыс рублей). Их всех зарезервировали в течение 6 часов.
Если вы думаете, что можно купить дорогого кота и сэкономить на корме, то вы ошибаетесь – для нормальной жизнедеятельности робота придётся тратить 10 долларов ежемесячно на обновление ПО.
Если вы думаете, что можно купить дорогого кота и сэкономить на корме, то вы ошибаетесь – для нормальной жизнедеятельности робота придётся тратить 10 долларов ежемесячно на обновление ПО.
Источник:
Ссылки по теме:
- Англичанка променяла госслужбу на служение котикам
- 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
- 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...