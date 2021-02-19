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Пукающего робота-кошку раскупили всего за несколько часов

Пукающего робота-кошку раскупили всего за несколько часов (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 февраля 2021 10:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: panasonic   Япония   деньги   детский лепет   кот   робот   робот-кот   
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Если вы не готовы взваливать на себя ответственность за настоящее животное, то заведите себе малыша робота-котика. Это выйдет не дороже бытовой техники.

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Метки: panasonic   Япония   деньги   детский лепет   кот   робот   робот-кот   
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6k
vitenok 52 минуты назад
Чёртовы извращенцы.
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291
Nane First NameLast 8 минут назад
Не, робособака от Бостон Динамикс круче!
Кожанные ублюдки
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40k
Максим Т. 9 минут назад
"Как говорит наш любимый шеф..."
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510
Serg Dex Полчаса назад
Скоро на АлиЭкспресс, в китайском варианте будет не только пердеть но и кашлять
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9k
ПчёЛа 40 минут назад
Разве можно променять какую то пукающую подушку на моего няшу?

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17k
Андрей Иванов 47 минут назад
Это зайчик? Честно?
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2k
Слава Андреев 48 минут назад
Тамагочи версия 2. Сейчас начнут ломаться, а люди со слабой психикой, выходить в окно))))
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Nane First NameLast Слава Андреев 3 минуты назад
Не в бровь, а в глаз. Я даже забыть забыл про тамагочи.
Помню, как народ реально убивался, когда тамагочи дох от того, что его вовремя не покормили. А у людей была реальная истерика. Было такое...
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