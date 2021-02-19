Пукающего робота-кошку раскупили всего за несколько часов

Интересно, что компания собирает деньги на собственной краудфандинговой платформе. Panasonic пообещали, что будет выпущено 320 котиков по цене около 360 долларов (26,5 тыс рублей). Их всех зарезервировали в течение 6 часов.



Если вы думаете, что можно купить дорогого кота и сэкономить на корме, то вы ошибаетесь – для нормальной жизнедеятельности робота придётся тратить 10 долларов ежемесячно на обновление ПО.