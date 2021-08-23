Уникальные артефакты, доказывающие, что современные технологии взяты из прошлого - и древние люди умеют удивлять

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Исторические реликвии рассказывают порой об устройстве прошлого мира лучше любого учебника. Перед вами интересные фото артефактов, найденных в разных уголках нашей планеты, которые демонстрируют, что люди и раньше имели все блага для комфортной жизни и уже многое изобрели.
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1. Так выглядел набор инструментов, принадлежащий жителю острова Готланд. Деревянному сундуку около 1000 лет
2. Во время раскопок в Межичире, в 1965 году, археологи обнаружили 4 хижины из костей мамонта. Взораст строений - 15 000 лет
5. Этой глиняной табличке 3700 лет. На ней геометрические фигуры. Сделаны записи за тысячелетия до рождения Пифагора
6.Парадные доспехи Генриха III, Франция. Сделаны в 1570 году. Только всмотритесь в детали!
7. Перед вами уникальное строение, в котором все слышат музыкантов четко и без искажений, это музыкальный зал во дворце Сефевидов Али Капу 17 века
13. Сохранившиеся следы и отпечатков копыт животных, которые спасались во время извержения вулкана Авеллино 2000 лет назад перед тем, как на стихия разрушила Помпеи
А вы любите ходить по музеям?
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неплохо бы уточнить, что "до н.э."