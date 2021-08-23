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Уникальные артефакты, доказывающие, что современные технологии взяты из прошлого - и древние люди умеют удивлять

Уникальные артефакты, доказывающие, что современные технологии взяты из прошлого - и древние люди умеют удивлять (16 фото)

Автор:
23 августа 2021 12:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   интересно   исторические фото   фото   фото из прошлого   
2092
16

Исторические реликвии рассказывают порой об устройстве прошлого мира лучше любого учебника. Перед вами интересные фото артефактов, найденных в разных уголках нашей планеты, которые демонстрируют, что люди и раньше имели все блага для комфортной жизни и уже многое изобрели.

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Метки: артефакты   интересно   исторические фото   фото   фото из прошлого   
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205k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Какие "Уникальные технологии" были использованы ЗДЕСЬ?
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−16
Thomsen 45 минут назад
11.Микенский шлем из бивня кабана, относится к 1450-1400 гг (ц)

неплохо бы уточнить, что "до н.э."
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