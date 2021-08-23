Свежие музыкальные шедевры с котом и собакой от The Kiffness

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Новые веселые ремиксы музыканта Дэвида Скотта на вирусные видео c животными не заставили себя долго ждать. На этот раз основатель музыкального проекта "The Kiffness" не ограничился лишь кошачьими завываниями и сделал трек с собакой.
Немного позитива и приятной мелодичной музыки
Песня хорошего мальчика
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