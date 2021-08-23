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Свежие музыкальные шедевры с котом и собакой от The Kiffness

Свежие музыкальные шедевры с котом и собакой от The Kiffness (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 августа 2021 09:50
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   кот   мем   музыкант   прикол   
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Новые веселые ремиксы музыканта Дэвида Скотта на вирусные видео c животными не заставили себя долго ждать. На этот раз основатель музыкального проекта "The Kiffness" не ограничился лишь кошачьими завываниями и сделал трек с собакой.

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Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   кот   мем   музыкант   прикол   
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25k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
с собакеным не видел
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20k
hebpat 16 минут назад
когда вый дет полный альбом, я его скачаю
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