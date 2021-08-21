18 фотографий котиков и рыбов, глядя на которые так и хочется сказать «красивое»

220
19
Те, кто хоть раз заходил в соцсети за последний месяц, наверняка где-то да видели мем про котов и рыбов, которых не продают, а только показывают.
Ну а для тех, кто уже видел ту самую картинку, мы предлагаем взглянуть на другие снимки котиков и их любимых водоплавающих вкусняшек, за которые питомцы готовы отдать все свои 9 жизней.
1. Ждут, когда же им уже продадут рыбов
×
2. Лучший подарок на день рождения!
3. Красивое
4. Когда наконец-то добрался до рыбов
5. Не продаёт, а просто показывает
6. Выбрал рыбку по размеру
7. Какая рыба без пива?
8. Довольный!
9. Получил рыбу, да не ту, что хотел
10. Добыча
11. Моя прелесть
12. Кот, который сам продаёт рыбов
Это котик по имени Чо, и да, он действительно работает на вьетнамском рынке. При этом продаёт он не только рыбу, но и другие вкусняшки. А ещё примеряет на себя самые разные наряды!
13. Получил всё, что хотел
14. Уснул, глядя на красивое
15. Кушать нельзя, только нюхать и смотреть
16. Мы и продаём, и показываем
17. Чистое издевательство
18. Кошачий рай
Источник:
Ссылки по теме:
- "Что не так с моим котом?": 35 котеек, которые внезапно сломались
- 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
- Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть
- 18 пушистых «преступников», которых поймали с поличным и пристыдили
- 16 котов, чьё недовольное мяуканье можно услышать даже через монитор
24
Понравилось24
Новости партнёров