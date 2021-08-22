Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо

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1
Его знала и обожала вся страна. Он мог бы сыграть десятки главных ролей, как комических, так и трагических, но ему чаще всего доставались роли второго плана. Да, Бориса Новикова считают "королем эпизода", он сыграл более 150 ролей в кино, были среди них и главные...
1.
Борис Кузьмич Новиков (13 июля 1925, г. Ряжск, Рязанская губерния, РСФСР — 25 июля 1997, Москва)
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
Участник Великой Отечественной войны.
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
Участник Великой Отечественной войны.
2.
Борис Новиков – актер театра и кино, прославившийся ролями в фильмах «Тихий Дон», «Тени исчезают в полдень», «Белые росы».
Звание Народного артиста Российской Федерации Борис Кузьмич Новиков получил в середине 90-х годов. Его работы были настоящим украшением любого фильма, спектакля. Фильмография этого замечательного актера включает в себя более 150 ролей.
Каждая его работа, главная или эпизодическая, была настоящим шедевром, настолько этот человек умел вживаться в свою роль. Голосом Бориса Новикова говорят многие персонажи детских мультиков, самый известный из которых — почтальон Печкин.
Звание Народного артиста Российской Федерации Борис Кузьмич Новиков получил в середине 90-х годов. Его работы были настоящим украшением любого фильма, спектакля. Фильмография этого замечательного актера включает в себя более 150 ролей.
Каждая его работа, главная или эпизодическая, была настоящим шедевром, настолько этот человек умел вживаться в свою роль. Голосом Бориса Новикова говорят многие персонажи детских мультиков, самый известный из которых — почтальон Печкин.
3.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Борис Новиков родился 13 июля 1925 года на станции Ряжск-1 Рязанской области. Его родители были рабочими. Маленький Боря старался не огорчать родных, хорошо учился в школе, помогал по дому. Любознательный, активный мальчик успевал везде, посещал различные кружки, работавшие при Доме пионеров.
Мирную счастливую жизнь резко оборвала война. Борис, как и многие его сверстники, в юном возрасте попал на фронт, сражался с фашистами.
Молодому человеку повезло, он вернулся домой.
Он мечтает о карьере артиста, через некоторое время покидает родительский дом, отправляется в Москву.
Юрий Завадский, восхищенный талантом юноши, принимает Новикова в свою Школу-студию. В 1948 году Борис получает диплом об ее окончании.
Борис Новиков родился 13 июля 1925 года на станции Ряжск-1 Рязанской области. Его родители были рабочими. Маленький Боря старался не огорчать родных, хорошо учился в школе, помогал по дому. Любознательный, активный мальчик успевал везде, посещал различные кружки, работавшие при Доме пионеров.
Мирную счастливую жизнь резко оборвала война. Борис, как и многие его сверстники, в юном возрасте попал на фронт, сражался с фашистами.
Молодому человеку повезло, он вернулся домой.
Он мечтает о карьере артиста, через некоторое время покидает родительский дом, отправляется в Москву.
Юрий Завадский, восхищенный талантом юноши, принимает Новикова в свою Школу-студию. В 1948 году Борис получает диплом об ее окончании.
4.
ТЕАТР
Сразу после учебы Новиков поступает на службу в Театр имени Моссовета.
Долгое время ему доверяют только второстепенные роли, но и здесь проявляется яркая индивидуальность артиста.
Настоящим творческим взлетом Новикова стала его работа в поэме «Василий Теркин». Играя роль знаменитого солдата, фронтовик Новиков не только достоверно передал образ своего героя, но и позволил зрителям вновь очутиться в атмосфере недавней войны.
Сам Александр Твардовский был восхищен талантом актера, даже сам хлопотал, чтобы Новикову дали Ленинскую премию. Выбил для своего любимого актера квартиру в знаменитом доме на Котельнической набережной.
Сразу после учебы Новиков поступает на службу в Театр имени Моссовета.
Долгое время ему доверяют только второстепенные роли, но и здесь проявляется яркая индивидуальность артиста.
Настоящим творческим взлетом Новикова стала его работа в поэме «Василий Теркин». Играя роль знаменитого солдата, фронтовик Новиков не только достоверно передал образ своего героя, но и позволил зрителям вновь очутиться в атмосфере недавней войны.
Сам Александр Твардовский был восхищен талантом актера, даже сам хлопотал, чтобы Новикову дали Ленинскую премию. Выбил для своего любимого актера квартиру в знаменитом доме на Котельнической набережной.
5.
Роль Теркина принесла не только успех, но и множество проблем.
За свою работу Новиков легко мог получить Ленинскую премию, но Юрий Завадский, главный режиссер, был против награждения.
Свой отказ он объяснил тем, что старшее поколение (Марецкая, Плятт, сам Завадский) до сих пор не являются лауреатами престижной награды.
Коллеги Бориса Кузьмича тоже оказались не на высоте, они стали заниматься мелкой травлей звездного актера. Работать в такой обстановке было сложно. Новикова приглашают перейти на работу в Малый театр, но недоброжелатели распускают о нем дискредитирующие слухи.
Только Плучек не побоялся и принял его в свой Театр Сатиры, на сцене которого Новиков потом играл 9 лет.
Уже тогда его считали выпивохой и многие коллеги в театре его недолюбливали, хотя Новиков никогда не был конфликтным человеком.
Да, иногда мог ляпнуть что- то невпопад, но не со зла. А потом очень переживал, если кого ненароком обидел.
Многие актеры театра Сатиры недолюбливали, мягко говоря, и Татьяну Пельтцер за ее прямолинейность, вздорность и категоричность, но против нее боялись слово худое сказать.
Как - то раз на очередном собрании труппы отчитывали Новикова за пристрастие к спиртному. После нелестного выступления актрисы, обидевшись, Борис Кузьмич в свое оправдание заявил : "А вы, Татьяна Ивановна, помолчали бы! Вас никто не любит, кроме народа!"
Он потом долго испытывал неловкость за эти слова, извинялся. Татьяна Ивановна зла на него не держала и была очень расстроена, когда в 1972 году он все же ушел из театра или ему помогли уйти... Больше на сцене Борис Новиков не играл, зато в кино он был нарасхват.
За свою работу Новиков легко мог получить Ленинскую премию, но Юрий Завадский, главный режиссер, был против награждения.
Свой отказ он объяснил тем, что старшее поколение (Марецкая, Плятт, сам Завадский) до сих пор не являются лауреатами престижной награды.
Коллеги Бориса Кузьмича тоже оказались не на высоте, они стали заниматься мелкой травлей звездного актера. Работать в такой обстановке было сложно. Новикова приглашают перейти на работу в Малый театр, но недоброжелатели распускают о нем дискредитирующие слухи.
Только Плучек не побоялся и принял его в свой Театр Сатиры, на сцене которого Новиков потом играл 9 лет.
Уже тогда его считали выпивохой и многие коллеги в театре его недолюбливали, хотя Новиков никогда не был конфликтным человеком.
Да, иногда мог ляпнуть что- то невпопад, но не со зла. А потом очень переживал, если кого ненароком обидел.
Многие актеры театра Сатиры недолюбливали, мягко говоря, и Татьяну Пельтцер за ее прямолинейность, вздорность и категоричность, но против нее боялись слово худое сказать.
Как - то раз на очередном собрании труппы отчитывали Новикова за пристрастие к спиртному. После нелестного выступления актрисы, обидевшись, Борис Кузьмич в свое оправдание заявил : "А вы, Татьяна Ивановна, помолчали бы! Вас никто не любит, кроме народа!"
Он потом долго испытывал неловкость за эти слова, извинялся. Татьяна Ивановна зла на него не держала и была очень расстроена, когда в 1972 году он все же ушел из театра или ему помогли уйти... Больше на сцене Борис Новиков не играл, зато в кино он был нарасхват.
6.
ФИЛЬМЫ
Всесоюзную славу Борису Новикову принесли его роли в кино. Даже короткое появление актера на экране делало любой фильм ярким, выразительным, жизненным.
Поначалу режиссеры относились к Борису с определенной долей осторожности, предлагая ему отрицательные роли. Однако Новиков с удовольствием играл алкоголиков, прогульщиков, бандитов. Его работы запоминались.
Вскоре Новикову стали предлагать иные, острохарактерные роли.
Всесоюзную славу Борису Новикову принесли его роли в кино. Даже короткое появление актера на экране делало любой фильм ярким, выразительным, жизненным.
Поначалу режиссеры относились к Борису с определенной долей осторожности, предлагая ему отрицательные роли. Однако Новиков с удовольствием играл алкоголиков, прогульщиков, бандитов. Его работы запоминались.
Вскоре Новикову стали предлагать иные, острохарактерные роли.
7.
В фильме «Тихий Дон» Борису досталась роль Митьки Коршунова, молодого бесшабашного казака, отпрыска зажиточной семьи. Новикову удалось создать очень точный, впечатляющий образ Коршунова, для которого на пути к поставленной цели не существует никаких моральных преград.
После этого были эпизоды в фильмах «Девушка с гитарой», «Друг мой Колька», «Адъютант его превосходительства». Эти работы принесли Новикову заслуженное звание короля эпизодов.
После этого были эпизоды в фильмах «Девушка с гитарой», «Друг мой Колька», «Адъютант его превосходительства». Эти работы принесли Новикову заслуженное звание короля эпизодов.
8.
Борис Кузьмич играл и главные роли. И хотя их было немного, все эти работы получились яркими и убедительными.
Роль первого плана Новиков играете в «Выстреле», в фильмах «Семь стариков и одна девушка», «Отец и сын», «Говорящая обезьяна», «Тени исчезают в полдень», «Белые росы».
В фильме «Белые росы» (1983) Новиков играет роль Тимофея, соседа и доброго приятеля деда Федоса. Эта добрая и светлая картина до сих пор не утратила своей популярности у зрителей.
Насмешливый и ехидный Тимофей нередко испытывает зависть к основательному, положительному Федосу. Их незлобивые словесные перепалки, сцена лечения кирпичом, употребление тещиной настойки очень украшают фильм.
Огромная заслуга в этом принадлежит Борису Новикову. У зрителей создается впечатление, что он просто живет в этой роли, а не играет ее.
Роль первого плана Новиков играете в «Выстреле», в фильмах «Семь стариков и одна девушка», «Отец и сын», «Говорящая обезьяна», «Тени исчезают в полдень», «Белые росы».
В фильме «Белые росы» (1983) Новиков играет роль Тимофея, соседа и доброго приятеля деда Федоса. Эта добрая и светлая картина до сих пор не утратила своей популярности у зрителей.
Насмешливый и ехидный Тимофей нередко испытывает зависть к основательному, положительному Федосу. Их незлобивые словесные перепалки, сцена лечения кирпичом, употребление тещиной настойки очень украшают фильм.
Огромная заслуга в этом принадлежит Борису Новикову. У зрителей создается впечатление, что он просто живет в этой роли, а не играет ее.
9.
О каждой роли Новикова в небольшом материале не напишешь, но вот еще одну его роль в культовом советском сериале – "Адъютант его превосходительства", нельзя не отметить. Конечно, это ювелир Либерзон!
Киевский ювелир Либерзон - это поистине шедевр, и не важно, главная ли это роль или эпизодическая...
Киевский ювелир Либерзон - это поистине шедевр, и не важно, главная ли это роль или эпизодическая...
10.
Борис Новиков играл много, в год иногда выходило по два-три фильма с его участием, но богатств за свою жизнь он так и не нажил.
В студенческие годы тяжело заболел его единственный сын ( психическое расстройство). Деньги нужны были на все - на хороших врачей, импортные лекарства, массажистов, педагогов.
О старался как мог. Хотя чего греха таить - пристрастие к рюмке он так и не смог побороть.
В студенческие годы тяжело заболел его единственный сын ( психическое расстройство). Деньги нужны были на все - на хороших врачей, импортные лекарства, массажистов, педагогов.
О старался как мог. Хотя чего греха таить - пристрастие к рюмке он так и не смог побороть.
11.
Его жена, Надежда Антоновна Климович, как только не боролась с этим, да толку было мало. А когда тяжело заболел сын, ей стало не до мужа. Нужны были , деньги, связи, а Борис Кузьмич ничего не мог просить не для себя, ни для семьи.
Когда в начале 90-х наступил упадок отечественного кинематографа, Борис Кузьмич совсем отчаялся, но верил, что все еще вернется и его опять будут звать сниматься.
С " левыми" концертами он никогда перед публикой не выступал, даже в сытые брежневские времена, не знал весь этот " шахер - махер".
Когда в начале 90-х наступил упадок отечественного кинематографа, Борис Кузьмич совсем отчаялся, но верил, что все еще вернется и его опять будут звать сниматься.
С " левыми" концертами он никогда перед публикой не выступал, даже в сытые брежневские времена, не знал весь этот " шахер - махер".
12.
Доживал он свои годы почти в нищете. Да, у него была квартира в элитном доме, а вот денег, чтобы вызывать, к примеру, сантехника не было...
В это трудное время актеру и его семье помог Леонид Ярмольник, тогда он по вел передачу «L-клуб». Он случайно узнал о бедственном положении Новикова и через помощников передавал ему каждый месяц по 200 долларов.
В это трудное время актеру и его семье помог Леонид Ярмольник, тогда он по вел передачу «L-клуб». Он случайно узнал о бедственном положении Новикова и через помощников передавал ему каждый месяц по 200 долларов.
13.
Борис Кузьмич был очень растроган, до этого он эти заграничные деньги ни разу в руках не держал. Он не считал это подачкой, всегда просил передать Ярмольнику: "Спасибо Ленечке, хоть он не забыл… Передайте ему, как только смогу, обязательно все отработаю. Долг верну…».
Да, после этого Новиков снялся в нескольких фильмах, играл как всегда блестяще, но тогда актерам платили не как сейчас, гонорары были копеечные. Почти все деньги уходили на лечение сына. А тут еще у него и свои болячки обострились, с сахарным диабетом шутки плохи... Тоже нужны были деньги на лекарства, которых в семье просто не было. И взять их было негде.
Да, после этого Новиков снялся в нескольких фильмах, играл как всегда блестяще, но тогда актерам платили не как сейчас, гонорары были копеечные. Почти все деньги уходили на лечение сына. А тут еще у него и свои болячки обострились, с сахарным диабетом шутки плохи... Тоже нужны были деньги на лекарства, которых в семье просто не было. И взять их было негде.
14.
Народный артист РФ Новиков Борис Кузьмич ушел из жизни 25 июля 1997 года, ему было всего 72 года. О его кончине не написала ни одна газета. В последний путь его провожала жена и еще трое дальних родственников. Помочь донести гроб бесплатно согласился водитель. Бориса Новикова похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
15.
Уже потом об этих тихих и скромных похоронах написали в газетах и простые читатели, зрители из разных уголков мира ( куда только не раскидала судьба людей после развала СССР) присылали деньги на адрес редакций, а их передавали вдове. Эти небольшие суммы от чистого сердца люди присылали в знак любви к любимому актеру, о котором даже не вспомнили в Союзе кинематографистов.
Но "у них своя свадьба, у нас - своя"... Зрители помнят и любят Бориса Кузьмича Новикова. Светлая Память....
Но "у них своя свадьба, у нас - своя"... Зрители помнят и любят Бориса Кузьмича Новикова. Светлая Память....
16.
Белые Росы. Валет. 7 минут.
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Метки: СССР кино страна фотографии
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Это не так.
Борис Новиков похоронен на Даниловском кладбище.
На могилке Бориса Новикова стоит памятник, его сделали на деньги, которые собрали люди, зрители, которые не остались равнодушны к тому, что народный артист умер в нищете.