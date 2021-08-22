Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо

5.

Роль Теркина принесла не только успех, но и множество проблем.

За свою работу Новиков легко мог получить Ленинскую премию, но Юрий Завадский, главный режиссер, был против награждения.

Свой отказ он объяснил тем, что старшее поколение (Марецкая, Плятт, сам Завадский) до сих пор не являются лауреатами престижной награды.

Коллеги Бориса Кузьмича тоже оказались не на высоте, они стали заниматься мелкой травлей звездного актера. Работать в такой обстановке было сложно. Новикова приглашают перейти на работу в Малый театр, но недоброжелатели распускают о нем дискредитирующие слухи.



Только Плучек не побоялся и принял его в свой Театр Сатиры, на сцене которого Новиков потом играл 9 лет.

Уже тогда его считали выпивохой и многие коллеги в театре его недолюбливали, хотя Новиков никогда не был конфликтным человеком.

Да, иногда мог ляпнуть что- то невпопад, но не со зла. А потом очень переживал, если кого ненароком обидел.

Многие актеры театра Сатиры недолюбливали, мягко говоря, и Татьяну Пельтцер за ее прямолинейность, вздорность и категоричность, но против нее боялись слово худое сказать.

Как - то раз на очередном собрании труппы отчитывали Новикова за пристрастие к спиртному. После нелестного выступления актрисы, обидевшись, Борис Кузьмич в свое оправдание заявил : "А вы, Татьяна Ивановна, помолчали бы! Вас никто не любит, кроме народа!"

Он потом долго испытывал неловкость за эти слова, извинялся. Татьяна Ивановна зла на него не держала и была очень расстроена, когда в 1972 году он все же ушел из театра или ему помогли уйти... Больше на сцене Борис Новиков не играл, зато в кино он был нарасхват.