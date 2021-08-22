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Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо

Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо (15 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2021 22:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   кино   страна   фотографии   
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Его знала и обожала вся страна. Он мог бы сыграть десятки главных ролей, как комических, так и трагических, но ему чаще всего доставались роли второго плана. Да, Бориса Новикова считают "королем эпизода", он сыграл более 150 ролей в кино, были среди них и главные...

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Метки: СССР   кино   страна   фотографии   
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2  комментария
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4k
Александр 51 минуту назад
"Бориса Новикова похоронили на Николо-Архангельском кладбище."
Это не так.
Борис Новиков похоронен на Даниловском кладбище.
На могилке Бориса Новикова стоит памятник, его сделали на деньги, которые собрали люди, зрители, которые не остались равнодушны к тому, что народный артист умер в нищете.

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14k
crazyvantuz 24 минуты назад
Федос, брось кирпич
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