Как Хрущёв хотел русский язык поменять. Хорошо не успел

Сам Никита Сергеевич считал себя очень мудрым и дальновидным правителем, но овладеть русским языком до конца своих дней не смог. Он всю жизнь писал с ошибками и очень стеснялся этого, поэтому старался писать от руки как можно реже.



И когда перед партией была поставлена задача массового повышения уровня образования советского гражданина, на повестке дня появилась идея проведения языковой реформы с целью упрощения правописания.



Хрущеву эта идея понравилась, и в 1962 году в советской прессе была развернута кампания по упрощению правил русского языка.



Первыми его поддержали известные филологи, конечно, по велению с верху. Они объяснили необходимость реформы тем, что сложная орфография отталкивает детей от учебы.



В то же время утверждалось, что русский язык был специально усложнен эксплуататорскими классами, чтобы рабочие и крестьяне не могли получить образование.