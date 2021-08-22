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Как Хрущёв хотел русский язык поменять. Хорошо не успел

Как Хрущёв хотел русский язык поменять. Хорошо не успел (3 фото)

Автор:
22 августа 2021 22:07
Метки: Хрущев   реформа   русский язык   
373
3
Н. С. Хрущев - очень неоднозначный советский лидер, который запомнился в истории главным образом благодаря кампании по развенчанию «культа личности» и одиозным выходкам на международной арене.

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Метки: Хрущев   реформа   русский язык   
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2k
Станислав Вершинин 43 минуты назад
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14k
crazyvantuz 20 минут назад
тупой как початок...
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14
дунаев дмитрий Час назад
берию убил.
жукова обосрал
считай он похерил коммунизм!
сволочь он а не человек!
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29
Михайло Потапыч дунаев дмитрий Полчаса назад
Анекдот вспомнился
-Что добавил Хрущев в коммунизм?
-Мягкий знак после буквы "з"

С Жуковым и Берией - это их внутренние разборки. Обычных людей не касается.
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5k
newegg Час назад
А это правда что кофе стало «оно»?
И никакого кукурузника не понадобилось.
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2k
Frank Borman Час назад
* Почти все заимствованные слова предлагалось писать с одной согласной, поэтому должны были появиться слова «тенис», «прогрес», «паралель»

Ну, это воплотилось в жизнь. Сегодня россияненцы пишут офшор, офис, сканер, вместо правильных оффшор, оффис, сканнер.
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18k
Robin Hood Час назад
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6k
Михаил Час назад
вот сычонок
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2k
* You All 2 часа назад
[мат],который посадил всю страну на кукурузу и чуть не развязал 3ю мировую
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Татьяна Юсова
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