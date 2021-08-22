Как Хрущёв хотел русский язык поменять. Хорошо не успел

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Н. С. Хрущев - очень неоднозначный советский лидер, который запомнился в истории главным образом благодаря кампании по развенчанию «культа личности» и одиозным выходкам на международной арене.
Сам Никита Сергеевич считал себя очень мудрым и дальновидным правителем, но овладеть русским языком до конца своих дней не смог. Он всю жизнь писал с ошибками и очень стеснялся этого, поэтому старался писать от руки как можно реже.
И когда перед партией была поставлена задача массового повышения уровня образования советского гражданина, на повестке дня появилась идея проведения языковой реформы с целью упрощения правописания.
Хрущеву эта идея понравилась, и в 1962 году в советской прессе была развернута кампания по упрощению правил русского языка.
Первыми его поддержали известные филологи, конечно, по велению с верху. Они объяснили необходимость реформы тем, что сложная орфография отталкивает детей от учебы.
В то же время утверждалось, что русский язык был специально усложнен эксплуататорскими классами, чтобы рабочие и крестьяне не могли получить образование.
И когда перед партией была поставлена задача массового повышения уровня образования советского гражданина, на повестке дня появилась идея проведения языковой реформы с целью упрощения правописания.
Хрущеву эта идея понравилась, и в 1962 году в советской прессе была развернута кампания по упрощению правил русского языка.
Первыми его поддержали известные филологи, конечно, по велению с верху. Они объяснили необходимость реформы тем, что сложная орфография отталкивает детей от учебы.
В то же время утверждалось, что русский язык был специально усложнен эксплуататорскими классами, чтобы рабочие и крестьяне не могли получить образование.
Итак, что же предлагала реформа русского языка от Хрущева:
*Исключение твердого знака из алфавита, вместо которого везде должен был быть написан мягкий знак, то есть теперь мы бы писали «обьем», «подьезд» и т.д.
*Чтобы отсутствие твердого знака не так бросалось в глаза, было предложено отказаться от написания мягкого знака в словах ж.р. III спряжения («печ», «мыш», «рож» и т.д.).
*Написание буквы «ё» после шипящих полностью отменялось, а под ударением должно было всегда писаться «о», без ударения – «е». Благодаря такой инициативе мы бы писали «чорный», «зачот» и т.п. Исключения составляли только некоторые заимствованные слова, например, «шофёр», «жонглёр».
*Чтобы отсутствие твердого знака не так бросалось в глаза, было предложено отказаться от написания мягкого знака в словах ж.р. III спряжения («печ», «мыш», «рож» и т.д.).
*Написание буквы «ё» после шипящих полностью отменялось, а под ударением должно было всегда писаться «о», без ударения – «е». Благодаря такой инициативе мы бы писали «чорный», «зачот» и т.п. Исключения составляли только некоторые заимствованные слова, например, «шофёр», «жонглёр».
* Почти все заимствованные слова предлагалось писать с одной согласной, поэтому должны были появиться слова «тенис», «прогрес», «паралель»
* Все наречия предлагалось писать вместе («порусски», «безоглядки»).
*Было предложено скорректировать написание многих слов с учетом их звучания, то есть нужно было писать «заец», «парашют», «плавец» и т.д.
Однако планам Хрущева не суждено было сбыться, так как вскоре после начала кампании по реформе русского языка генсека отстранили от власти, а затем идея реформирования «великого и могучего» быстро угасла.
* Все наречия предлагалось писать вместе («порусски», «безоглядки»).
*Было предложено скорректировать написание многих слов с учетом их звучания, то есть нужно было писать «заец», «парашют», «плавец» и т.д.
Однако планам Хрущева не суждено было сбыться, так как вскоре после начала кампании по реформе русского языка генсека отстранили от власти, а затем идея реформирования «великого и могучего» быстро угасла.
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Метки: Хрущев реформа русский язык
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жукова обосрал
считай он похерил коммунизм!
сволочь он а не человек!
-Что добавил Хрущев в коммунизм?
-Мягкий знак после буквы "з"
С Жуковым и Берией - это их внутренние разборки. Обычных людей не касается.
И никакого кукурузника не понадобилось.
Просто Хрущ готовил почву к общению в Интернете. И скажите, что не "дальновидный"?
Ну, это воплотилось в жизнь. Сегодня россияненцы пишут офшор, офис, сканер, вместо правильных оффшор, оффис, сканнер.