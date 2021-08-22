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Посмотрев на эти фото сразу возникает ощущение какого-то постоянства, теплоты и отсутствия суеты. Посмотрите сами! Многие предметы быта очень даже хорошо мы можем помнить. А что вы помните из этого? Возможно что-то у вас сохранилось?
Просто теплые фотографии!
Просто теплые фотографии!
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33.
Первая часть здесь: Какой был быт советского человека. Вспомним вместе!#top-comments-3889143-0
Только не ругайтесь между собой, у каждого свой взгляд на прошлое, все жили в разное время и разных городах, деревнях и сёлах, уважайте друг друга!
Да в туфлях и при галстуке, семейное фото было событием!
Это сейчас можно снимать на "тапок", раньше всё было по другому...
Все споры и ответы вы найдёте в первой части.
Про ленинградскую семью, сделаю пост отдельно.
Только не ругайтесь между собой, у каждого свой взгляд на прошлое, все жили в разное время и разных городах, деревнях и сёлах, уважайте друг друга!
Да в туфлях и при галстуке, семейное фото было событием!
Это сейчас можно снимать на "тапок", раньше всё было по другому...
Все споры и ответы вы найдёте в первой части.
Про ленинградскую семью, сделаю пост отдельно.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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