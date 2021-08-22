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Какой был быт советского человека. Вспомним вместе!

Какой был быт советского человека. Вспомним вместе! (33 фото)

Автор:
22 августа 2021 21:33
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
659
33
Посмотрев на эти фото сразу возникает ощущение какого-то постоянства, теплоты и отсутствия суеты. Посмотрите сами! Многие предметы быта очень даже хорошо мы можем помнить. А что вы помните из этого? Возможно что-то у вас сохранилось?
Просто теплые фотографии!
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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parallax 2 часа назад
У советских людей постоянными были две вещи - дефицит и очереди.
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Frank Borman 58 минут назад
У советских людей постоянными были две вещи - дефицит и очереди, а у западных людей - смерть и налоги. Еще неизвестно, что хуже.
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Михаил 2 часа назад
Постановочные фото. Противно.
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