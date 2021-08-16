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Какой был быт советского человека. Вспомним вместе!

Какой был быт советского человека. Вспомним вместе! (35 фото)

Автор:
16 августа 2021 20:45
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
1392
35
Посмотрев на эти фото сразу возникает ощущение какого-то постоянства, теплоты и отсутствия суеты. Посмотрите сами! Многие предметы быта очень даже хорошо мы можем помнить. А что вы помните из этого? Возможно что-то у вас сохранилось?
Просто теплые фотографии!
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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39  комментариев
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18k
иванов дмитрий 7 часов назад
постановочные фото выделяются уличной обувью в комнате
наверное фотографы копировали американский стиль )))
у нас так не принято.
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−1
vic sid 2 часа назад
Комментарий к фото
777
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50k
smakido 3 часа назад
"... Как много жёлтых снимков на Руси в такой простой и бережной оправе! И вдруг открылся мне и поразил сиротский смысл семейных фотографий.."
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107k
Москвичка 4 часа назад
Все равно фотки классные.
И быт какой-то душевный.
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4k
Дмитрий Григорьев 4 часа назад
Очень многие вещи с этих фото сейчас переехали на дачи.
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631
Лесник 5 часов назад
Всё, конечно, хорошо,все фото отображают то, что я видел в детстве. Но... В те времена обычно позировали для фото, особенно в быту. Так что у меня есть смутные сомнения, что не всё тут правильно.
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2k
Frank Borman 5 часов назад
А где кошки? В каждой советской квартире должна быть кошка. Непорядок.
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13k
PFC 6 часов назад
Расстреляный ГУЛАГом наливает последний чай перед казнью в коммунальной квартире.
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11k
Bill 6 часов назад
Это не СССР
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49k
parallax 7 часов назад
Ковры на стенах, это наше ффсё!
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309
R L Очевидное-Невероятное 48 минут назад
Бетонные стены. Бр-р-р. Какой же гемор был приколачивать ковры к бетонным стенам. Не просто было под потолком дюбеля прибивать
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−20
Lat 7 часов назад
Хе-хе. Нисчий совок, каторый лопнул как милный пузыр. Надо быть пилным идиетом, что би настальгироват по нему.
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4k
Fishki_surfer 7 часов назад
Кухни при СССР были очень удобные - можно было не вставая с места дотянуться до любого шкафа/холодильника/плиты.
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147
Глазастый Пью Fishki_surfer 7 часов назад
А то они сейчас другие у подавляющего большинства
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10k
K7OO 7 часов назад
Эх, не жили а мучались. То ли дело сейчас - каждый воткнулся в свою мобилу и все счастливы.)
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297
makcim76 7 часов назад
если убрать людей из кадра - ещё потянет на "как было раньше"
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14k
Игорь Хомченко 7 часов назад
Фотки постановочные. Это раз. Второе - слишком скудно показывают именно быт. Было намного веселей, интереснее и разнообразнее.
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−40
Николай Красножопов 7 часов назад
Конечно, все фото постановочные. Делались специально для Запада, дескать, посмотрите, как у нас все хорошо. А на самом деле все было по-другому, я помню! Жили в землянках, ели что придется - кошек, собак, голубей, просто траву. Вот до чего людей коммунисты довели. Нормальная еда появилась и строительство домов началось только при Путине. Он вывел нас к свету и показал как надо жить! Поэтому в сентябре я голосую за Единую Россию, за курс Путина!
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