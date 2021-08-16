Какой был быт советского человека. Вспомним вместе!

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Посмотрев на эти фото сразу возникает ощущение какого-то постоянства, теплоты и отсутствия суеты. Посмотрите сами! Многие предметы быта очень даже хорошо мы можем помнить. А что вы помните из этого? Возможно что-то у вас сохранилось?
Просто теплые фотографии!
Просто теплые фотографии!
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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наверное фотографы копировали американский стиль )))
у нас так не принято.
И быт какой-то душевный.
Ленинградцы Дмитриевы радушно приняли гостя в свой дом, в результате чего появился фоторепортаж под названием «Жизнь рабочего и его семьи».
Вот незадача, получается эти фотографии были показаны зрителям до того как он съездил в СССР.
Обязательно ковер вешали возле кровати, чтобы не прислонятся к холодной стене.