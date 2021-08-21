Что сейчас выпускают на автозаводе ЛуАЗ?

Луцкий автомобильный завод является одним из самых известных автомобильных предприятий, созданных в Советском Союзе. У завода большая и весьма насыщенная история, за которую ему пришлось пережить все то, с чем в конечном итоге так или иначе столкнулось в 1990-е каждое советское предприятие.
Так как же обстоят дела на ЛуАЗ сегодня, что выпускает предприятие в данный момент?
История Луцкого автомобильного завода началась в феврале 1951 года. Именно тогда советское руководство приняло решение организовать в Луцке новый завод. На тот момент в городе уже существовали авторемонтные мастерские, которые занимались обслуживанием тягачей и тракторов. В 1955 году был готов автомобильный цех, где занялись ремонтом грузовиков ГАЗ-51 и ГАЗ-93, а также выпуском комплектующих для машин данных моделей. В 1959 году Луцкий авторемонтный завод был переименован в Луцкий машиностроительный завод: на предприятии была выпущена первая собственная машина – прицеп-лавка ЛуМЗ-825.
Ассортимент продукции ЛуМЗ рос с каждым годом. На заводе появлялось все больше собственных изделий. Знаковым в истории завода стал 1965 год. Именно тогда здесь в количестве 50 штук были собраны первые новые опытные автомобили ЗАЗ-969В. Разрабатывалась машина на мощностях другого предприятия – Запорожского автомобильного завода «Коммунар». А уже в 1967 году было принято решение преобразования Луцкого машиностроительного завода в Луцкий автомобилестроительный завод или просто ЛуАЗ.
Серийное производство автомобилей ЛуАЗ-969 началось на заводе в 1970 году. Уже в 1973 предприятие собрало свой 5-тысячный автомобиль. В 1975 году ЛуАЗ вошел в промышленное объединение из нескольких машиностроительных заводов Украинской ССР. Производство постоянно росло, на заводе появился собственный отдел разработки, который уже в 1976 году отличился созданием принципиально новой автомобильной шины с повышенными тягово-сцепными свойствами и рабочим ресурсом. В сентябре 1982 года с конвейера Луцкого завода сошел 100-тысячный автомобиль. Луцкий автомобильный завод был известен на весь Советский Союз своими внедорожниками, машинами-амфибиями для нужд армии, а также автомобилями-тележками (в первую очередь для аэропортов). Кстати, первый советский переднеприводной автомобиль был создан именно здесь. На момент 1989 года в Луцке с конвейера было спущено свыше 182 тысяч автомобилей.
Как и почти у всех остальных советских предприятий, проблемы у ЛуАЗ начались вместе с развалом единой страны. Полностью интегрированное в социалистическую экономику и создававшееся для удовлетворения в первую очередь внутренних потребностей страны предприятие тяжело переживало переход к рыночной модели. Впрочем, можно сказать, что Луцкому автомобильному заводу еще повезло, и он все-таки продолжил работать.
Устаревание производственных мощностей, начавшееся еще в 1980-е годы, особенно остро дало о себе знать в 1990-е. Хлынувшие на отечественный рынок доступные иномарки сделали продукцию ЛуАЗ нерентабельной. Осложнялась ситуация отсутствие какой-либо государственной поддержки. В итоге производство автомобилей на заводе начало неуклонно падать с каждым годом. Уже в 1993 году Кабинет министров Украины принял решение о приватизации завода с сохранением 26-процентной доли участия за государством. В 1998 году ЛуАЗ был исключен из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для Украины.
В 1999 году завод выкупил ЗАО «Укрпроминвест», наладив на производственной линии выпуск двух моделей автомобилей УАЗ и пяти моделей автомобилей ВАЗ. К началу XXI века объемы производства в Луцке упали более, чем в два раза относительно показателей производства начала «лихих 90-х». В начале 2000-х автомобили собственного производства завод практически не выпускает. С конвейера каждый год сходит от нескольких штук до нескольких десятков машин с маркой ЛуАЗ.
Одновременно с этим на предприятии собирается от 9 до 31 тысячи автомобилей других марок. Каждый год уровень производства сильно колеблется. А в 2005 году ЛуАЗ перекупает корпорация «Богдан». Начинается модернизация завода. В 2006 году здесь проявляется производственная линия по сборке автобусов. К 2007 году выпуск машины УАЗ и ВАЗ полностью прекращен. Завод окончательно переходит на выпуск автобусов и троллейбусов. Кризис 2008 года прервал модернизацию предприятия. Тем не менее, сегодня здесь все еще выпускают автобусы. Хотя бренд ЛуАЗ фактически умер. Все машины, сходящие с конвейера, продаются под маркой «Богдан».
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