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Что сейчас выпускают на автозаводе ЛуАЗ?

Что сейчас выпускают на автозаводе ЛуАЗ? (6 фото)

Автор:
21 августа 2021 21:01
Метки: Автомобиль   завод   луаз   
1243
6

Луцкий автомобильный завод является одним из самых известных автомобильных предприятий, созданных в Советском Союзе. У завода большая и весьма насыщенная история, за которую ему пришлось пережить все то, с чем в конечном итоге так или иначе столкнулось в 1990-е каждое советское предприятие.
Так как же обстоят дела на ЛуАЗ сегодня, что выпускает предприятие в данный момент?

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Метки: Автомобиль   завод   луаз   
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603
Алексей Попов 4 часа назад
Больше всего я охренел что завод ЛУАЗ есть.
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−172
Петр Давыдов 36 минут назад
Мелкий был думал всегда что это самоделка)
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65k
Вит Вит 3 часа назад
Покатался я в Одессе(2013 г.) на этих богданах(маршрутка),когда тормозит,его за два квартала слышно...
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49k
parallax 4 часа назад
Знакомый пчеловод купил себе такой в начале 90-х. Новенький!
Говорил, жрёт 12 литров бензина и 3 литра масла, на 100 км.
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