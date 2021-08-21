Что сейчас выпускают на автозаводе ЛуАЗ?

Ассортимент продукции ЛуМЗ рос с каждым годом. На заводе появлялось все больше собственных изделий. Знаковым в истории завода стал 1965 год. Именно тогда здесь в количестве 50 штук были собраны первые новые опытные автомобили ЗАЗ-969В. Разрабатывалась машина на мощностях другого предприятия – Запорожского автомобильного завода «Коммунар». А уже в 1967 году было принято решение преобразования Луцкого машиностроительного завода в Луцкий автомобилестроительный завод или просто ЛуАЗ.



Серийное производство автомобилей ЛуАЗ-969 началось на заводе в 1970 году. Уже в 1973 предприятие собрало свой 5-тысячный автомобиль. В 1975 году ЛуАЗ вошел в промышленное объединение из нескольких машиностроительных заводов Украинской ССР. Производство постоянно росло, на заводе появился собственный отдел разработки, который уже в 1976 году отличился созданием принципиально новой автомобильной шины с повышенными тягово-сцепными свойствами и рабочим ресурсом. В сентябре 1982 года с конвейера Луцкого завода сошел 100-тысячный автомобиль. Луцкий автомобильный завод был известен на весь Советский Союз своими внедорожниками, машинами-амфибиями для нужд армии, а также автомобилями-тележками (в первую очередь для аэропортов). Кстати, первый советский переднеприводной автомобиль был создан именно здесь. На момент 1989 года в Луцке с конвейера было спущено свыше 182 тысяч автомобилей.