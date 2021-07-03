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В Приэльбрусье с грузового подъемника сорвался легковой автомобиль

В Приэльбрусье с грузового подъемника сорвался легковой автомобиль (5 фото + 2 видео)

Автор:
03 июля 2021 16:01
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Адыр-су   Кабардино-Балкария   видео   перевал   
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Трагедия произошла в ущелье Адыр-су. В 10 часов утра 3 июля в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что автомобиль Reno с находящейся в салоне женщиной упал в обрыв с подъёмного механизма.

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Метки: Автомобиль   Адыр-су   Кабардино-Балкария   видео   перевал   
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9  комментариев
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−28
☣️Месть печенегов☣️ 39 минут назад
Я не понял. Машина на платформе никак не фиксируется?
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17k
Сталкер Минуту назад
КАК она ухитрилась свалиться?
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4k
Свирепый Бамбр 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
weiter 14 минут назад
Педальки перепутала?
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6k
semsi Полчаса назад
как?
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355
Max Полчаса назад
Мозг не пострадал?!
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5k
Ya 37 минут назад
"Только так можно попасть на две горные пограничные заставы и альпинистские лагеря". Вопрос один. Интересно вот зачем ей надо было на заставу или в лагеря на машине. Советское оборудование уже отслужило своё, а непорядочные гниды продолжают эксплуатировать и сосать бабки. Я бы поостерегся пользоваться техникой которой больше 25 лет.
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