В Приэльбрусье с грузового подъемника сорвался легковой автомобиль

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Трагедия произошла в ущелье Адыр-су. В 10 часов утра 3 июля в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что автомобиль Reno с находящейся в салоне женщиной упал в обрыв с подъёмного механизма.
«При подъеме на фуникулере сорвалась машина в Адыр-Су, в ней находилась девушка. Машина сорвалась в пропасть, девушка погибла на месте» - сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
Грузовой подъёмник в ущелье реки Адыр-су в Кабардино-Балкарии, построенный еще в 1968 году, является единственным способом доставки автомобилей на 60-метровую скальную ступень.
Это место называют Докторским перевалом. Люди же должны подниматься по крутой лестнице. Только так можно попасть на две горные пограничные заставы и альпинистские лагеря «Джайлык» и «Уллу-Тау».
На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России.
В сети же уже нашли объяснение случившемуся.
В сети же уже нашли объяснение случившемуся.
Так выглядит сам подъёмник
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