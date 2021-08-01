В Краснодаре ВАЗ-2106 переделали в машину-огнемёт

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Тюнинг тюнингу рознь. Кто-то рисует на своем авто, кто-то запасается аэродинамическими обвесами, прямоточными глушителями и мощными акустическими системами. Этот же автолюбитель пошел еще дальше.
Краснодарский умелец превратил обычный ничем не примечательный ВАЗ-2106 в настоящего монстра. Когда смотришь на эту машину, даже представить себе сложно, что перед тобой настоящий автомобиль-дракон.
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И это не единственная разработка местного умельца. На счету мастера несколько не менее эффектных, правда, совершенно бесполезных творений. Хотя при виде такого автомобиля пробки в любом городе станут значительно меньше.
А вот так выглядит завышенная "Приора".
А как вам такие переделки?
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