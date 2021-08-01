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В Краснодаре ВАЗ-2106 переделали в машину-огнемёт

В Краснодаре ВАЗ-2106 переделали в машину-огнемёт (4 фото)

Автор:
01 августа 2021 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Огнемет   видео   горыныч   жигули   переделка   
808
4
Тюнинг тюнингу рознь. Кто-то рисует на своем авто, кто-то запасается аэродинамическими обвесами, прямоточными глушителями и мощными акустическими системами. Этот же автолюбитель пошел еще дальше.
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Метки: Автомобиль   Огнемет   видео   горыныч   жигули   переделка   
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13k
Patmaz Час назад
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gnyS i 36 минут назад
Считаю что такое надо легализовать, но с условием использования только по авто на обочине.
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8k
Andrei Час назад
А это, вообще, законно?
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ss Час назад
Киношникам нужно продать. А то они никак "ответ Безумному Максу" снять не могут.
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8k
Vacony Час назад
на дороге главное с дальним не перепутать...
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47k
noName Час назад
Чем бы дитя не тешилось...К тюнингу, сие чудо, отношения не имеет
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2k
leto2016 2 часа назад
Надо чтоб направо херачел, обочечников оставлять на любимой обочине.
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−37
натан кац 2 часа назад
пгавославненько...учись, илон маск
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