Автомобиль при скорости в 140 км/ч наехал на кусок арматуры: видео

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Опасное дело выезжать на дорогу. Случиться может что угодно, но водителю из Саудовской Аравии в этот день явно повезло.
Он ехал со скоростью 140 км/ч., когда его машину буквально пронзил металлический прут. Парень весьма эмоционально рассказывает о произошедшем, ведь от смерти его отделяли сантиметры. Да и комплекции он явно некрупной, в противном случае прут мог запросто пробить его плечо.
#انقطاع_البث— رفع ترند | TREND (@JohnFavolewptv) June 10, 2021
تنويه♦️♦️♦️
من الطرق السريعة 🙋🙋
مقطع متداول
الحذر الحذر وخصوصاً في الطرق السريعة
الحمدلله اللي سلمه ....
::HD
pic.twitter.com/8ri1x9I3Nn
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В комментариях под его роликом пользователи отметили, что это не единственный такой случай. Пробивали колёса и бампера. Также пользователи разошлись во мнениях, кто винил дорожные службы, проводившие ремонт на этом участке, а кто-то посчитал, что подобные металлические прутья могли выпасть из любого грузовика, перевозившего такой груз.
Но в любом случае у водителя появился второй день рождения и масса впечатлений от поездки.
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Пусть на верблюде катается. И безопасней и привычней.
Он что, по обочинам с гравийкой 140 гонял?
Нахрена он вообще туда заехал?