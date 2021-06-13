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Автомобиль при скорости в 140 км/ч наехал на кусок арматуры: видео

Автомобиль при скорости в 140 км/ч наехал на кусок арматуры: видео (3 фото)

Автор:
13 июня 2021 13:50
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Араб   Саудовская Аравия   арматура   видео   металлический прут   
2565
3
Опасное дело выезжать на дорогу. Случиться может что угодно, но водителю из Саудовской Аравии в этот день явно повезло.
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Метки: Автомобиль   Араб   Саудовская Аравия   арматура   видео   металлический прут   
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11  комментариев
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7k
Maddy8 2 часа назад
От страха наверно перекрестился)
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4k
yahaomsk Полчаса назад
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2k
Ermolai Полчаса назад
Вай джяляб жугельме, шайтанама бешкельде.
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18k
С.В. 44 минуты назад
а ведь миг мог стать на одного муслима чище
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22k
Дмитрий Час назад
Пусть радуется что прут не вошёл по центру сиденья, иначе была бы армейская выправка.
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43k
parallax Час назад
Он бы ещё на стройке под 140 прокатился.
Пусть на верблюде катается. И безопасней и привычней.
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13k
Toxictofa Час назад
Я что-то не понимаю - до нормальной дороги метров 50.
Он что, по обочинам с гравийкой 140 гонял?
Нахрена он вообще туда заехал?
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