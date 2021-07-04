В центре Москвы во время движения загорелся Ferrari

Впрочем проблема с самовозгоранием для автомобилей марки Ferrari не нова. Одно время компания часто отзывала свои спорткары для исправления различных дефектов, которые иногда приводили к пожарам. Но отследить все машины с подобными неисправностями оказалось делом сложным. Так что горят эти красавцы по всему миру.

2021-07-04T13:07:41+03:00