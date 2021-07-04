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В центре Москвы во время движения загорелся Ferrari

В центре Москвы во время движения загорелся Ferrari (2 фото + 5 видео)

Автор:
04 июля 2021 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: ferrari f430   Автомобиль   Москва   пожар   спорткар   
975
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Хорошая машина Ferrari, выглядит эффектно, ездит быстро и горит красиво.  

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Метки: ferrari f430   Автомобиль   Москва   пожар   спорткар   
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12  комментариев
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9k
Александр 44 минуты назад
500 лошадок в спорткаре и 500 лошадок в грузовике - это разные вещи. На грузовике можно ездить годами, менять масло и чинить кувалдой, а на спорткаре всё облегченное, обороты бешеные - без постоянного ТО там и будет всё прогорать, перегреваться и т.п. Не для города эти машинки - им скорости нужны для нормального охлаждения - шутка ли рабочие обороты в районе 6-7к! Да на 1-2-й передаче в пробке на жаре! Там коробку разобрать - 4-5-6 шестерни даже не использовались ни разу)
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17k
Robin Hood 5 минут назад
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16k
Александр Сучков 5 минут назад
Машина горит, что внутри- хз, а на заднем плане проезжает пассажирский автобус. Просто пипец, как всё грамотно....
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141
vijilante 24 минуты назад
Получит страховку и купит новую.
И будет дальше нас радовать.
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208
ОВКР КРТП 38 минут назад
Чет вспомнилось.
Я рисую на "Феррари" арматурой слово "твари"
Чтож вы твари на "Феррари" мой мопед к стене прижали...
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1k
Евгений Кондратьев 44 минуты назад
наши люди на ферарях в булочную не ездят!
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1k
Татьяна Юсова Час назад
...ездит быстро, горит красиво и его совсем не жалко. Ни машину, ни хозяина...
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10k
котегRUS Час назад
Ferrari F430, 2007
VIN:
ZFFEZ58B*00*****1
Двигатель:
4.3 л. / 486 л.с.
Год выпуска:
2007 г.
Цвет:
Темно-серый

Хорошая тачка, мощная... была..
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