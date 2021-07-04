В центре Москвы во время движения загорелся Ferrari

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Хорошая машина Ferrari, выглядит эффектно, ездит быстро и горит красиво.
Вчера на Кутузовском проспекте у спорткара Ferrari F430 во время движения внезапно самовоспламенился двигатель. Автомобиль 2007 года буквально за неделю до этого проходил плановый техосмотр и был полностью исправен.
Водитель успел самостоятельно покинуть горящий автомобиль и до приезда пожарной команды пытался потушить пламя. Но огню хватило менее пяти минут, чтобы уничтожить машину, стоимостью в 7 миллионов рублей.
По данным instagram-канала chestniy_vikup у автомобиля за 14 лет был один владелец, да и пробег всего 18 000 км.
Ferrari выгорел целиком, и фактически от него осталась только груда металла. Движение по участку дороги было перекрыто.
Впрочем проблема с самовозгоранием для автомобилей марки Ferrari не нова. Одно время компания часто отзывала свои спорткары для исправления различных дефектов, которые иногда приводили к пожарам. Но отследить все машины с подобными неисправностями оказалось делом сложным. Так что горят эти красавцы по всему миру.
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Метки: ferrari f430 Автомобиль Москва пожар спорткар
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И будет дальше нас радовать.
Я рисую на "Феррари" арматурой слово "твари"
Чтож вы твари на "Феррари" мой мопед к стене прижали...
VIN:
ZFFEZ58B*00*****1
Двигатель:
4.3 л. / 486 л.с.
Год выпуска:
2007 г.
Цвет:
Темно-серый
Хорошая тачка, мощная... была..