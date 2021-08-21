В гостях у Станислава Садальского... и "Кирпич" на сладкое

277
2
2
Этот актер не нуждается в представлении. Ведь Станислав Садальский, которому 8 августа 2021-го исполнилось 70, ведет активный образ жизни, и его энергии могут позавидовать молодые люди. Он говорит и пишет много и с удовольствием, будучи персоной публичной давно ведет блог в "ЖЖ" и даже завел персональный канал на Youtube.
Сам он с третьего класса знал, что станет актером. И никакие глупости вроде неправильного прикуса, из-за которого его с первой попытки не приняли в театральные вузы, не могли ему помешать. "Не могу" не существует. Не смог - значит, не захотел". С этим лозунгом Станислав Садальский победоносно шествует по жизни. Артист часто упоминает предков, гордясь своим смешением кровей ("Вообще во мне много кровей намешано: и чувашская, и польская, и украинская, и еврейская. Только русской нет"), но при этом всегда утверждает, что он - русский актер. Детство же он вспоминать не любит - мальчик в 12 лет потерял маму, а отец, не стеснявшийся распускать руки в семье, тут же сдал детей - Стаса и его брата - в интернат.
В роли Кюхельбекера в программе "Домик в Коломне (Пушкин. Из последних лет)" (1974)
Умение создать образ нелепого, смешного до гротеска героя, за ширмой шумного горлопанства которого вдруг неожиданно проглядывает добрая, порой беззащитная душа, - конек артиста.
Зрители запомнили молодого, лохматого сибиряка со шкурой медведя из фильма "Три дня в Москве", вышедшего на экраны в 1974 году. А потом, через несколько других ролей, был Костя Сапрыкин - "Кирпич" - в невероятно популярной ленте "Место встречи изменить нельзя" Говорухина. И хотя киногерой сделал артиста настоящим любимцем зрителей, сам он его не слишком любит, о чем говорил не раз.
В роли Кюхельбекера в программе "Домик в Коломне (Пушкин. Из последних лет)" (1974)
Умение создать образ нелепого, смешного до гротеска героя, за ширмой шумного горлопанства которого вдруг неожиданно проглядывает добрая, порой беззащитная душа, - конек артиста.
Зрители запомнили молодого, лохматого сибиряка со шкурой медведя из фильма "Три дня в Москве", вышедшего на экраны в 1974 году. А потом, через несколько других ролей, был Костя Сапрыкин - "Кирпич" - в невероятно популярной ленте "Место встречи изменить нельзя" Говорухина. И хотя киногерой сделал артиста настоящим любимцем зрителей, сам он его не слишком любит, о чем говорил не раз.
Вслед за тем - главная роль у Рязанова в ленте "О бедном гусаре замолвите слово"... Сыграно множество ролей и всегда талантливо, с полной самоотдачей. Даже пластилиновый мультфильм "Падал прошлогодний снег" озвучен самозабвенно и неповторимо.
Станислав Садальский крупным планом - в программе "Пока все дома", которая побывала в 1993 году в гостях у его превосходительства графа и знаменитого холостяка. Программа получилась по-настоящему веселая и интересная. Совершенно очевидно, что ведущий Тимур Кизяков получает от общения с хозяином и его гостями несказанное удовольствие. В выпуске принимает участие замечательная актриса и сваха Садальского Римма Маркова, а сам герой дня непосредственен (как всегда).
Приятного просмотра!
Станислав Садальский крупным планом - в программе "Пока все дома", которая побывала в 1993 году в гостях у его превосходительства графа и знаменитого холостяка. Программа получилась по-настоящему веселая и интересная. Совершенно очевидно, что ведущий Тимур Кизяков получает от общения с хозяином и его гостями несказанное удовольствие. В выпуске принимает участие замечательная актриса и сваха Садальского Римма Маркова, а сам герой дня непосредственен (как всегда).
Приятного просмотра!
Источник:
И, как говорится, на сладкое - тот самый "Кирпич". Что уж там говорить, это и впрямь шедевр. И пересматривать великолепную сцену никогда не надоедает. Фрагмент второй серии фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979 год).
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- 12 персонажей, которые в фильме не произнесли ни слова
- Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей
- Как снимали фильм "Вспомнить всё"
- Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка
- "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма
Метки: Станислав Садальский актер кино кирпич
31
Понравилось31
Новости партнёров