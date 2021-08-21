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В гостях у Станислава Садальского... и "Кирпич" на сладкое

В гостях у Станислава Садальского... и "Кирпич" на сладкое (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 августа 2021 11:08
Метки: Станислав Садальский   актер   кино   кирпич   
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Этот актер не нуждается в представлении. Ведь Станислав Садальский, которому 8 августа 2021-го исполнилось 70, ведет активный образ жизни, и его энергии могут позавидовать молодые люди. Он говорит и пишет много и с удовольствием, будучи персоной публичной давно ведет блог в "ЖЖ" и даже завел персональный канал на Youtube.

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Метки: Станислав Садальский   актер   кино   кирпич   
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lekha-fil 2 часа назад
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