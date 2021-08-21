В гостях у Станислава Садальского... и "Кирпич" на сладкое

Сам он с третьего класса знал, что станет актером. И никакие глупости вроде неправильного прикуса, из-за которого его с первой попытки не приняли в театральные вузы, не могли ему помешать. "Не могу" не существует. Не смог - значит, не захотел". С этим лозунгом Станислав Садальский победоносно шествует по жизни. Артист часто упоминает предков, гордясь своим смешением кровей ("Вообще во мне много кровей намешано: и чувашская, и польская, и украинская, и еврейская. Только русской нет"), но при этом всегда утверждает, что он - русский актер. Детство же он вспоминать не любит - мальчик в 12 лет потерял маму, а отец, не стеснявшийся распускать руки в семье, тут же сдал детей - Стаса и его брата - в интернат.



В роли Кюхельбекера в программе "Домик в Коломне (Пушкин. Из последних лет)" (1974)

Умение создать образ нелепого, смешного до гротеска героя, за ширмой шумного горлопанства которого вдруг неожиданно проглядывает добрая, порой беззащитная душа, - конек артиста.



Зрители запомнили молодого, лохматого сибиряка со шкурой медведя из фильма "Три дня в Москве", вышедшего на экраны в 1974 году. А потом, через несколько других ролей, был Костя Сапрыкин - "Кирпич" - в невероятно популярной ленте "Место встречи изменить нельзя" Говорухина. И хотя киногерой сделал артиста настоящим любимцем зрителей, сам он его не слишком любит, о чем говорил не раз.