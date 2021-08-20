FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4018 постов • 960 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли

Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли (5 фото)

Автор:
20 августа 2021 08:34
Сообщество : Факты
Метки: выжиматели ветра   интересно   корабль   парус   факты   фото   
966
5

Конкуренция — это хоть и двигатель торговли, как справедливо говорят, но также причина гибели всего менее эффективного.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: выжиматели ветра   интересно   корабль   парус   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
DeniZZka 2 часа назад
Есть удивительное русское слово "парусник". К чему этот англицизм в статье?
П.С. У нас есть еще парусник "Херсонес", если что. Так что их у нас не два.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
71
Михайло Потапыч 53 минуты назад
Малина кончилась. Седов больше не приходит. Мост ЗСД мешает, мало высоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
838
Glassy Час назад
Автор забыл русский язык. почему Парусники называются каким-то не родным мне словом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Андрей Glassy 50 минут назад
Винджаммер - это название типа парусника. "Выжиматель ветра" - парусный корабль с черезвычайно развитым парусным вооружением. Надеюсь, слово "клипер" тебя не коробит, это тоже тип парусника и тоже не русское слово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася 2 часа назад
В Хельсинки вроде каждые пару летом регата с большими парусниками, Крузенштерн там типа гвоздь программы, пускают на палубу даже посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото) «Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото) Одна из самых красивых актрис советского кино, о судьбе которой так мало известно Одна из самых красивых актрис советского кино, о судьбе которой так мало известно Какой увидел Сибирь Робинзон Крузо Какой увидел Сибирь Робинзон Крузо Сокровища нации: 8 самых роскошных тиар королевской семьи Сокровища нации: 8 самых роскошных тиар королевской семьи Странный интерьер квартиры в фильме «Экипаж»: чем главный герой удивлял своих женщин Странный интерьер квартиры в фильме «Экипаж»: чем главный герой удивлял своих женщин Автоматы с газировкой: как они появились в СССР Автоматы с газировкой: как они появились в СССР
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

416825



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
0
51
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
1
336
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
﻿
Антивакцинщики: теории и аргументы
Антивакцинщики: теории и аргументы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#интересное#СССР#картинки#автомир#фильм#искусство#прикол
#интересно#факты#животные#аварии#Россия#новости#мир#фотографии#приколы#актеры
#Юмор#кино#подборка#люди#автомобили#авто аварии#Москва#афганистан#ynews#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться