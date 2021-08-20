Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли

Парусные корабли, которые прозвали «выжимателями ветра», были настоящими гигантами и ставили рекорды по грузоподъемности. Но и это не спасло их от того, чтобы кануть в небытие.





Кому-то радость и прибыль, кому-то головная боль

Открытие Суэцкого канала было событием мирового масштаба. Путь из Бомбея в Лондон теперь занимал порядка двух недель и для торговцев это стало долгожданным событием. Владельцы парусных кораблей терпели ужасные убытки, ведь теперь все, или почти все, предпочитали пользоваться услугами пароходов. Но кое-что в гигантских парусных кораблях (винджаммерах) по-прежнему делало их привлекательными для клиентов — они все еще были незаменимы вдалеке от берегов, на трансатлантических океанских торговых маршрутах.

Суэцкий канал

Настоящие титаны грузоперевозок

Винджаммеры, эти динозавры судостроения, не могли не впечатлять своим внешним видом. Настоящие гиганты с длиной корпуса до 150 метров и 4–7 мачтами, они способны были перевозить в своих трюмах до 4 тысяч тонн груза.

Рентабельность таких перевозок была высока, спрос на услуги винджамеров до поры до времени тоже, так что примерно за 50 лет существования подобных кораблей их было выпущено порядка 3,5 тысяч.

Модель винджаммера в городском музее порта Виктория

Правда, в погоне за прибылью владельцы «выжимателей ветра» думали лишь о барышах, но не о благополучии экипажа. Например, в команду нанимали кого попало: начинающих матросов, желающих набраться опыта, романтично настроенных юношей, которые были готовы работать за еду и бесплатное путешествие, полное захватывающих приключений. По крайней мере, восторженным молодым людям нередко так думалось. Реальность была сурова: по причине отсутствия опыта и мастерства многие новички погибали прямо на палубе из-за неквалифицированного использования такелажный приспособлений. Но уж это точно не волновало владельцев «выжимателей ветра», прибыль была в приоритете. Чего только не перевозили винджаммеры. Например, предметы роскоши, которые богачи не хотели доверять пароходам — вдруг драгоценный комод или старинная арфа будут повреждены воздействием вибраций? Нередким грузом становились такие товары, как чай, рис, пряности и экзотические фрукты, случалось винджаммерам перевозить и различные драгметаллы. Кстати, очень часто гигантские парусники становились перевозчиками селитры и птичьего гуано из Чили — необходимых элементов для изготовления пороха и взрывчатых веществ. Поэтому вскоре парусным гигантам было придумано издевательское, но удивительно точное прозвище — «нитратный флот».





Начало конца

Но вскоре селитры в Чили стало мало, прибыль, получаемая винджаммерами от подобных поездок, упала почти до нуля. После началась Первая мировая, дела стали еще хуже. Многие винджаммеры были захвачены как трофеи, многие потоплены немцами. Точнее, одни — потоплены, а другие стали использоваться ими в собственных целях и весьма успешно.

Винджаммер «Седов»

Существовали и другие причины того, что «выжиматели ветра» ушли в прошлое. Они просто окончательно уступили место судам нового поколения. Но некоторые из винджаммеров сохранились и до наших дней. Существует парусник Viking, который помогает шведским курсантам постигнуть тонкости строения судов тех лет, есть винджаммер Moshulu, ставший престижным рестораном. Лишь два «выжимателя ветра» до сих пор на плаву и регулярно выходят в море. Оба судна принадлежат нашей стране — это парусники «Крузенштерн» и «Седов». Они служат живым пособием для курсантов торгового флота.