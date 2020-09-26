Во Владивостоке овчарка выкармливает двух брошенных львят

У настоящего материнства нет границ - и овчарка по кличке Сандра еще раз это доказала. Она приняла двух брошенных львят, мать которых едва их не погубила. Случилась эта история в парке "Белый лев" во Владивостоке.
Не так давно в парке диких кошек "Белый лев" во Владивостоке произошло радостное событие - редчайшая Белая львица Сирона стала мамой. На свет появились очаровательные львята - мальчик и девочка, но к сожалению, как иногда случается в природе, мать не приняла их.
Сирона всегда была закрытой львицей с непростым характером - и оказалась безответственной матерью. Она не кормила их, из-за чего малыши стали крайне истощенными и обезвоженными. Большую часть времени мать игнорировала львят, а потом вовсе начала прикусывать, вместо того, чтобы вылизывать.
Львят решили забрать, и передать немецкой овчарке Сандре, которая выкармливала своего щенка. Удивительно, но собака приняла малышей! "Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных, принимает детенышей другого вида, тем более диких... Сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львенка," - написали сотрудники парка.
Сандра, которую парку на время привезла семья из города Артем, всегда испытывала неприязнь к кошкам, поэтому сотрудники боялись, как она отреагирует на маленьких львят. Но все получилось замечательно - добрая мамочка начала вылизывать и кормить малышей, как своих.
Теперь у Сандрочки трое малышей - один свой, и два "приемных"
Львят забирают у мамы-львицы Сироны
"Держим за них кулачки и надеемся, что все будет хорошо!" - пишут сотрудники парка
Источник:
Ссылки по теме:
- Пес с пострадавшей от укуса мордочкой очень ждал людей, которые его полюбят
- Маленькая такса помогла большому псу справиться с травмой после нападения
- Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты
- Цари зверей на грани вымирания: потрясающие снимки африканских львов
- Собаки помогают спасать носорогов от браконьеров
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
Да прямо уж уникальный. Сплошь и рядом домашние кошки и собаки принимают чужих малышей. Зачастую никаких обманов даже не требуется - типа потереть тряпкой с запахом гнезда и тп. Маленькое, жалобно пищит - значит нуждается в тепле, любви и защите.