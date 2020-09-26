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Во Владивостоке овчарка выкармливает двух брошенных львят

Во Владивостоке овчарка выкармливает двух брошенных львят (8 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 11:15
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   львы   овчарка   собака   собаки   фото   
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У настоящего материнства нет границ - и овчарка по кличке Сандра еще раз это доказала. Она приняла двух брошенных львят, мать которых едва их не погубила. Случилась эта история в парке "Белый лев" во Владивостоке.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   львы   овчарка   собака   собаки   фото   
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Olga Raudis 2 часа назад
"Удивительно, но собака приняла малышей! "Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных, принимает детенышей другого вида".............

Да прямо уж уникальный. Сплошь и рядом домашние кошки и собаки принимают чужих малышей. Зачастую никаких обманов даже не требуется - типа потереть тряпкой с запахом гнезда и тп. Маленькое, жалобно пищит - значит нуждается в тепле, любви и защите.
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leto2016 18 минут назад
Класс!
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