Во Владивостоке овчарка выкармливает двух брошенных львят

Сирона всегда была закрытой львицей с непростым характером - и оказалась безответственной матерью. Она не кормила их, из-за чего малыши стали крайне истощенными и обезвоженными. Большую часть времени мать игнорировала львят, а потом вовсе начала прикусывать, вместо того, чтобы вылизывать.