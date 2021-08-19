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Самые яркие моменты путешествия Фиделя Кастро по СССР

Самые яркие моменты путешествия Фиделя Кастро по СССР (25 фото)

Автор:
19 августа 2021 21:15
Метки: СССР   Фидель Кастро   интересно   фотографии   
691
25
Кубинский лидер успел объехать всю страну, посетить заводы, секретные военные базы и атомную подводную лодку, прогуляться без охраны по ночной Москве, пообщаться с верхушкой власти и простым советским народом.
Он был первым иностранцем, поднявшимся на трибуну мавзолея, и даже получил звание Героя Советского Союза.
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Метки: СССР   Фидель Кастро   интересно   фотографии   
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2k
Timka 8 часов назад
Похож на Джеймса Франко
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Maxpechorin Полчаса назад
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Не хило он так прокатился.
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13k
Владислав Грецов 7 часов назад
у деда целая пачка фото как Фидель проводит время в Питере (он с ним работал), надеюсь у родственников хватило ума их не выкинуть
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621
Yuri Headbone 7 часов назад
Фидель, No Pasaran!
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ЛИЦЕМЕ́Р 8 часов назад
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