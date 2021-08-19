Самые яркие моменты путешествия Фиделя Кастро по СССР

1.

Перелет из Гаваны в Мурманск стал самым длинным беспосадочным перелетом того времени. Даты и маршруты полетов держались в строжайшей секретности.

По словам переводчика, в самолете все окна были зашторены и никто из сопровождения не мог ориентироваться, куда он летит.



С первых дней визита было ясно, что такого приема, какой был оказан Кастро, в Советском Союзе не удостаивался еще никто. Уже перед самым вылетом обратно на Кубу, с борта самолета, полный впечатлений и чувства удовлетворения достигнутыми договоренностями в военной и экономической областях, Фидель отправил прощальное послание Хрущеву со словами восхищения и благодарности за отличное путешествие.