Самые яркие моменты путешествия Фиделя Кастро по СССР

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Кубинский лидер успел объехать всю страну, посетить заводы, секретные военные базы и атомную подводную лодку, прогуляться без охраны по ночной Москве, пообщаться с верхушкой власти и простым советским народом.
Он был первым иностранцем, поднявшимся на трибуну мавзолея, и даже получил звание Героя Советского Союза.
Он был первым иностранцем, поднявшимся на трибуну мавзолея, и даже получил звание Героя Советского Союза.
1.
Перелет из Гаваны в Мурманск стал самым длинным беспосадочным перелетом того времени. Даты и маршруты полетов держались в строжайшей секретности.
По словам переводчика, в самолете все окна были зашторены и никто из сопровождения не мог ориентироваться, куда он летит.
С первых дней визита было ясно, что такого приема, какой был оказан Кастро, в Советском Союзе не удостаивался еще никто. Уже перед самым вылетом обратно на Кубу, с борта самолета, полный впечатлений и чувства удовлетворения достигнутыми договоренностями в военной и экономической областях, Фидель отправил прощальное послание Хрущеву со словами восхищения и благодарности за отличное путешествие.
По словам переводчика, в самолете все окна были зашторены и никто из сопровождения не мог ориентироваться, куда он летит.
С первых дней визита было ясно, что такого приема, какой был оказан Кастро, в Советском Союзе не удостаивался еще никто. Уже перед самым вылетом обратно на Кубу, с борта самолета, полный впечатлений и чувства удовлетворения достигнутыми договоренностями в военной и экономической областях, Фидель отправил прощальное послание Хрущеву со словами восхищения и благодарности за отличное путешествие.
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4.
Говорят, что Фидель не рассчитал с погодой, и ему уже на месте пришлось выдать теплую куртку и армейскую шапку.
6.
В Североморске с моряками Северного морского флота. Фидель стал первым и последним в истории главой иностранного государства, который удостоился чести увидеть стартовую площадку советских межконтинентальных баллистических ракет и шахту, где они «покоятся».
9.
Москва встречает кубинского лидера толпами трудящихся с флагами и транспарантами. Ленинский проспект.
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Метки: СССР Фидель Кастро интересно фотографии
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