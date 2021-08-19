27 любопытных инструментов с особым назначением

У любой проблемы есть решение – конечно, бывают проблемы весьма специфичные, когда простой отверткой не отделаешься. К счастью, человеческой изобретательности есть что предложить в такой ситуации – достаточно заглянуть в сообщество «Специальные инструменты», чтобы в этом убедиться. Здесь пользователи Reddit публикуют фото инструментов, созданные помочь нам в редких ситуациях, когда все остальное бессильно.
3. Самый маленький и самый большой шестигранник для работы над большими литьевыми прессами
5. "Для проверки грузоподъемности крана мы используем гигантские мешки с водой... Мы зовем их "Судные яйца"
7. Нож для масла с титановым покрытием и тепловыми трубками из медного сплава внутри. Он нагревается в руке, чтобы легче было намазывать масло
8. Дополнение к шестигранникам из пункта 3: самый большой разводной ключ и самый маленький
9. Благодаря этому инструменту для тушения лесных пожаров можно использовать любой источник воды
13. Сасумата — древковое оружие самураев в феодальной Японии. Сегодня его используют, чтобы безопасно обезвредить нарушителей
17. Контейнер "сухого" типа с жидким азотом, используемый для перевозки криоконсервированных материалов, таких как стволовые клетки и вакцины, при температуре в -150°C
18. Стенографическая машина, которую используют, чтобы записывать каждое слово, произнесенное в суде
23. Тренировочные ножницы для детей. Лишние кольца для родителей, чтобы направлять руку ребенка
24. Изолированная криоперчатка для работы с очень холодными материалами (например, с жидким гелием)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кто сомневается - может погуглить "снять блокиратор лобового стекла".
Хочу два.