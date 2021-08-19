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27 любопытных инструментов с особым назначением

27 любопытных инструментов с особым назначением (28 фото)

Автор:
19 августа 2021 15:07
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: изобретения   инструменты   интересное   как это работает   хочу все знать   
4467
28

У любой проблемы есть решение – конечно, бывают проблемы весьма специфичные, когда простой отверткой не отделаешься. К счастью, человеческой изобретательности есть что предложить в такой ситуации – достаточно заглянуть в сообщество «Специальные инструменты», чтобы в этом убедиться. Здесь пользователи Reddit публикуют фото инструментов, созданные помочь нам в редких ситуациях, когда все остальное бессильно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретения   инструменты   интересное   как это работает   хочу все знать   
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64k
7guest 2 часа назад
№-19. Так вот чем дырку на МКС сделали.
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5k
Горец Ю 13 минут назад
Моя Гребёнка для правки ребер конденсатора кондиционера.
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7k
Maxim 21 минуту назад
Что за блокиратор нарушителя парковки такой ? как работает ???
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36
Алексей 24 минуты назад
Так-се гаечные ключи, мой рычажный № 7 - 1,5 м в длину был.
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6k
dikijjim 43 минуты назад
по моему кто то пират.
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49k
Александр_17 Час назад
Анемометр прибор для измерения скорости движения газов, воздуха в системах, например, вентиляции. В метеорологии применяется для измерения скорости ветра. Похожим пользуюсь сам. Велометр, что Бл@ть??
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46
Сергей Жиглов Час назад
11. Если это блокиратор на присоске - то уже было несколько постов про то, как легко такие блокираторы снимаются: с помощью тонкого плоского предмета (нож, линейка, пластиковая карточка и т.д.). Иногда помогают обогревом стекла изнутри.
Кто сомневается - может погуглить "снять блокиратор лобового стекла".
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23k
Sergey Час назад
А каким же образом ремонтируют телескоп Хаббл?
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760
Лимонадный Джо Час назад
Для "сдвигания поезда" сразу видно - наше! Прямо родное и близкое!
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
А какой принцип работы блокиратора-то?
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46
Сергей Жиглов vit 24 минуты назад
Я уже писал чуть ниже, что такие блокираторы легко снимаются с помощью пластиковой карточки и подогрева стекла. Если погуглить "снять блокиратор стекла" то можно найти далеко не один случай, как люди снимали такой блокиратор
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1k
fraxinus 2 часа назад
20. Гребень для выпрямления ребер кондиционера

Хочу два.
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
вот прям поезд?
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4k
au3 2 часа назад
Только большинство здесь не инструменты, а приспособления, механизмы и приборы.
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5k
Ruk 3 часа назад
хирурги на мне тренировались
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