27 любопытных инструментов с особым назначением

У любой проблемы есть решение – конечно, бывают проблемы весьма специфичные, когда простой отверткой не отделаешься. К счастью, человеческой изобретательности есть что предложить в такой ситуации – достаточно заглянуть в сообщество «Специальные инструменты», чтобы в этом убедиться. Здесь пользователи Reddit публикуют фото инструментов, созданные помочь нам в редких ситуациях, когда все остальное бессильно.