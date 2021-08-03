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В Мексике под древней пирамидой обнаружили целое озеро ртути

В Мексике под древней пирамидой обнаружили целое озеро ртути (11 фото)

Автор:
03 августа 2021 09:58
Сообщество : Путешествия
Метки: интересно   мексика   находка   озеро   озеро ртути   пирамида   ртуть   фото   
558
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Мексиканские археологи исследовали пирамиду Пернатого Змея (Кетцалькоатля) в древнем городе Теотиуакане и обнаружили под ним озеро ртути внушительных размеров. Теперь археологи пытаются понять, откуда под древним сооружением взялся этот токсичный водоём.

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Метки: интересно   мексика   находка   озеро   озеро ртути   пирамида   ртуть   фото   
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2  комментария
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5k
Алексей 42 минуты назад
Если вдруг на дне этого озера завалялся какой-то саркофаг, то, может быть, ну его нах. Пусть и дальше там лежит.
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13k
alexis Полчаса назад
А где ртуть? Батарейки в телефоне сели?
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