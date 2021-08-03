В Мексике под древней пирамидой обнаружили целое озеро ртути

Мексиканские археологи исследовали пирамиду Пернатого Змея (Кетцалькоатля) в древнем городе Теотиуакане и обнаружили под ним озеро ртути внушительных размеров. Теперь археологи пытаются понять, откуда под древним сооружением взялся этот токсичный водоём.
Справка: Теотиуакан — один из самых таинственных древних городов западного полушария, расцвет которого пришёлся на 250-600 гг. н.э. Находится в 50 км от Мехико. В нём (предположительно) проживали науа, тотонаки, отоми и другие народности.
Вход в загадочный тоннель
В 2003 году после серии проливных дождей в древнем городе Теотиуакане обрушилась почва и на месте провала открылся вход в подземный тоннель, вырубленный местными жителями примерно 1800 лет назад.
Раскопки тоннеля начались в 2009 году. Сначала в него опустили дистанционно управляемого робота Tláloc II-TC. Умная машина прошла на 20 метров дальше, чем смогли пробраться люди, и с помощью инфракрасной камеры и лазерного сканера зафиксировала впереди пещеру крестообразной формы.
Ценные находки под пирамидой
Дальнейшие работы проводились вручную. Археологи медленно, сантиметр за сантиметром, расчистили 103 метра тоннеля и наконец добрались до пещеры, в которой хранились крупные морские раковины, обработанные кости ягуара, шарики из каучука, маленькие резные каменные скульптуры, обсидиановые стрелы, лопатки, ювелирные изделия и монеты.
Пол пещеры был усеян сотнями глиняных сфер от 3,5 см до 12 см в диаметре, покрытых пиритом. Казалось, что шарики были сделаны из золота. Исследователи предположили, что эти объекты использовали для ритуальных целей. Возможно, священники или даже правители древнего города спускались сюда для проведения священных обрядов.
Загадка ртутного озера
Пробравшись вглубь тоннеля, учёные обнаружили ртутное озеро. Эта находка не удивила и не напугала археологов. Напротив, она вдохновила их на дальнейшие раскопки. Вот что по этому поводу сказал руководитель исследовательской группы Серхио Гомес:
«Археологи и раньше находили в древних городах майя и ольмеков ртутные водоёмы, которые служили своеобразным чертогом между мирами живых и усопших. Возможно при дальнейших раскопках под пирамидой Пернатого Змея нам посчастливится найти склеп одного из вождей Теотиуакана».
Однако в процессе долгого, кропотливого обследования тоннеля и крестообразной пещеры никаких захоронений здесь найдено не было. Оказалось, что пирамиды не были гробницами, как полагали ацтеки, нашедшие уже заброшенный Теотиуакан в XIV веке.
«В комплексе не было обнаружено ни одного саркофага, — отметила профессор Денверского университета Аннабет Хедрек. — Для археологов, которые привыкли причислять все непонятные объекты к ритуальным, это стало настоящей головоломкой».
Как жители города добывали ртуть
Но как жители древнего города добывали ртуть, найденную под пирамидой Пернатого Змея? Оказывается, они выделяли её из киновари — самого распространённого ртутного минерала. При нагревании киновари ртуть стекала в заранее подготовленный сосуд небольшими каплями. Чтобы наполнить озеро ртутью, требовалось немало времени и сил.
Кстати, ту же самую ярко-красную киноварь некоторые мезоамериканские племена использовали в качестве красителя, которым украшали фрески, храмы и собственные тела. Для получения различных оттенков красного цвета они смешивали порошок киновари с оксидом железа.
Другие факты о ртути
Учёные предполагают, что именно масштабное использование ртути стало причиной вымирания жителей города Тикал, процветавшего в I-IX веках нашей эры на территории современной Гватемалы. При раскопках в центральной части этого города были обнаружены два крупных резервуара, наполненных водой с высоким содержанием ртути. Вполне вероятно, что этот ядовитый металл стал причиной локальной экологической катастрофы в городе.
В 1987 году Теотиуакан был причислен к объектам Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня он относится к самым посещаемым достопримечательностям Мексики. Во время путешествия по Мексике его ежегодно посещают около четырёх миллионов туристов.
Учёные по-прежнему пытаются разгадать его секреты, но пока безуспешно. Ведь во время раскопок им не удалось найти ни одной гробницы, ни одного изображения правителей этого города. Повседневная жизнь Теотиуакана по-прежнему вызывает у учёных множество вопросов, на которые пока не удалось найти ответы.
Источник:
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