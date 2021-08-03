В Мексике под древней пирамидой обнаружили целое озеро ртути

Вход в загадочный тоннель

В 2003 году после серии проливных дождей в древнем городе Теотиуакане обрушилась почва и на месте провала открылся вход в подземный тоннель, вырубленный местными жителями примерно 1800 лет назад.

Раскопки тоннеля начались в 2009 году. Сначала в него опустили дистанционно управляемого робота Tláloc II-TC. Умная машина прошла на 20 метров дальше, чем смогли пробраться люди, и с помощью инфракрасной камеры и лазерного сканера зафиксировала впереди пещеру крестообразной формы.