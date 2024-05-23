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В Мексике обезьяны-ревуны падают замертво из-за экстремальной жары

В Мексике обезьяны-ревуны падают замертво из-за экстремальной жары

Автор:
23 мая 2024 08:06
Сообщество : Животные
Метки: Мексика   Спасение   гибель   жара   обезьяна   ревун   
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По меньшей мере 83 примата, известных своим рёвом, были найдены мертвыми в штате Табаско, Мексика. Местные жители и ветеринары делают всё возможное, чтобы спасти животных.

"Волонтёры попросили о помощи, спросили, могу ли я осмотреть животных, которые были у них в грузовике, - поделился ветеринар Серхио Валенсуэла. - Они сказали, что у них нет денег, и спросили, могу ли я помочь бесплатно".

"Пять особей поступили в критическом состоянии, с обезвоживанием и лихорадкой. Они были вялыми, как тряпочки. Это был тепловой удар".

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Врач приложил лёд к маленьким лапкам и поставил капельницы с электролитами. И обезьяны пошли на поправку.

"Они выздоравливают. Агрессивны... и снова кусаются", - сказал Серхио, отметив, что это здоровый признак для пугливых существ.

Мало кому так повезло. Биолог Хильберто Позо насчитал больше 80 животных, мёртвых или умирающих под деревьями.

"Ревуны падали с деревьев, как яблоки, - вспоминает Позо. - Они находились в состоянии сильного обезвоживания и умирали в течение нескольких минут".

Эксперт объясняет гибель обезьян "синергией" факторов, включая жару, засуху, лесные пожары и вырубку леса, которые лишают животных воды, тени и фруктов.

Местные жители пытаются помочь животным: оставляют для них вёдра с водой и фрукты. Группа Позо создала специальную реабилитационную станцию для ревунов.

Обычно эти животные выглядят довольно устрашающе: мускулистые, рост около 60 см и такой же длинный хвост, большие челюсти и пугающие клыки. Но главным образом они известны своим львиным рёвом, который не соответствует их размерам.

В понедельник правительство с запозданием признало наличие проблемы, а президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что узнал о ней из социальных сетей. Он пообещал, что будут предприняты меры.

К началу мая по меньшей мере в девяти городах Мексики были установлены температурные рекорды, а в Сьюдад-Виктория температура воздуха достигла 47 °C.

В этом году почти по всей стране выпало меньше осадков, чем обычно, озёра и плотины пересыхают, запасы воды заканчиваются. С марта аномальная жара унесла жизни 26 человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   Спасение   гибель   жара   обезьяна   ревун   
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3  комментария
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net 53 минуты назад
Человек удивительное создание. Хреначить друг друга в окопах тысячами. И в то же время спасать сотню обезьян. На обезьян гранты выделят, а с спасения людей выхлопа нет.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2972 поста (2799 в горячем)

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