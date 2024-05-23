В Мексике обезьяны-ревуны падают замертво из-за экстремальной жары

По меньшей мере 83 примата, известных своим рёвом, были найдены мертвыми в штате Табаско, Мексика. Местные жители и ветеринары делают всё возможное, чтобы спасти животных.
"Волонтёры попросили о помощи, спросили, могу ли я осмотреть животных, которые были у них в грузовике, - поделился ветеринар Серхио Валенсуэла. - Они сказали, что у них нет денег, и спросили, могу ли я помочь бесплатно".
"Пять особей поступили в критическом состоянии, с обезвоживанием и лихорадкой. Они были вялыми, как тряпочки. Это был тепловой удар".
Врач приложил лёд к маленьким лапкам и поставил капельницы с электролитами. И обезьяны пошли на поправку.
"Они выздоравливают. Агрессивны... и снова кусаются", - сказал Серхио, отметив, что это здоровый признак для пугливых существ.
Мало кому так повезло. Биолог Хильберто Позо насчитал больше 80 животных, мёртвых или умирающих под деревьями.
"Ревуны падали с деревьев, как яблоки, - вспоминает Позо. - Они находились в состоянии сильного обезвоживания и умирали в течение нескольких минут".
Эксперт объясняет гибель обезьян "синергией" факторов, включая жару, засуху, лесные пожары и вырубку леса, которые лишают животных воды, тени и фруктов.
Местные жители пытаются помочь животным: оставляют для них вёдра с водой и фрукты. Группа Позо создала специальную реабилитационную станцию для ревунов.
Обычно эти животные выглядят довольно устрашающе: мускулистые, рост около 60 см и такой же длинный хвост, большие челюсти и пугающие клыки. Но главным образом они известны своим львиным рёвом, который не соответствует их размерам.
В понедельник правительство с запозданием признало наличие проблемы, а президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что узнал о ней из социальных сетей. Он пообещал, что будут предприняты меры.
К началу мая по меньшей мере в девяти городах Мексики были установлены температурные рекорды, а в Сьюдад-Виктория температура воздуха достигла 47 °C.
В этом году почти по всей стране выпало меньше осадков, чем обычно, озёра и плотины пересыхают, запасы воды заканчиваются. С марта аномальная жара унесла жизни 26 человек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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