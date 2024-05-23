В Мексике обезьяны-ревуны падают замертво из-за экстремальной жары

"Волонтёры попросили о помощи, спросили, могу ли я осмотреть животных, которые были у них в грузовике, - поделился ветеринар Серхио Валенсуэла. - Они сказали, что у них нет денег, и спросили, могу ли я помочь бесплатно".

"Пять особей поступили в критическом состоянии, с обезвоживанием и лихорадкой. Они были вялыми, как тряпочки. Это был тепловой удар".