Художница делает игрушки, которые вот-вот оживут

Талантливая художница-самоучка с Аляски Ли Кросс увлекается созданием игрушек с 12 лет. Ее замечательные зверушки выглядят такими живыми, что кажется, сейчас запрыгнут на колени и уткнутся теплой мордочкой в ладонь.

У всех игрушек двигаются лапки, хвостик и прочие части тела, так что им можно придавать любую позу, изготовлены из искусственного меха, ткани и полимерной глины.

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