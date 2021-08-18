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Художница делает игрушки, которые вот-вот оживут

Художница делает игрушки, которые вот-вот оживут (39 фото)

Автор:
18 августа 2021 21:11
Метки: игрушки   искусство   красиво   своими руками   фотографии   
348
39
Талантливая художница-самоучка с Аляски Ли Кросс увлекается созданием игрушек с 12 лет. Ее замечательные зверушки выглядят такими живыми, что кажется, сейчас запрыгнут на колени и уткнутся теплой мордочкой в ладонь.
У всех игрушек двигаются лапки, хвостик и прочие части тела, так что им можно придавать любую позу, изготовлены из искусственного меха, ткани и полимерной глины.
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Метки: игрушки   искусство   красиво   своими руками   фотографии   
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2k
Владимир 7 часов назад
афигеть,как здорово!!!
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50k
smakido 6 часов назад
Вау, да ведь они живые!
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5k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Тэк! А кто ее такой красивой сделал?
Может там еще круче что-либо?
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schmubu 7 часов назад
я бы купил, но тема не раскрыта - картинок мало.
непонятно, что за животные, какие, как они выглядят, сколько их, и проч.
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