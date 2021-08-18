Художница делает игрушки, которые вот-вот оживут

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Талантливая художница-самоучка с Аляски Ли Кросс увлекается созданием игрушек с 12 лет. Ее замечательные зверушки выглядят такими живыми, что кажется, сейчас запрыгнут на колени и уткнутся теплой мордочкой в ладонь.
У всех игрушек двигаются лапки, хвостик и прочие части тела, так что им можно придавать любую позу, изготовлены из искусственного меха, ткани и полимерной глины.
У всех игрушек двигаются лапки, хвостик и прочие части тела, так что им можно придавать любую позу, изготовлены из искусственного меха, ткани и полимерной глины.
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непонятно, что за животные, какие, как они выглядят, сколько их, и проч.