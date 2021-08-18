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Евросоюз близок к панике, понимая, что афганский поток беженцев не за горами: видео

Евросоюз близок к панике, понимая, что афганский поток беженцев не за горами: видео (1 фото)

Автор:
18 августа 2021 19:15
Сообщество : Военное
Метки: Военные в Афганистане   Германия   беженцы   видео   евросоюз   поток   радикалы   сша   
4320
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Европа в шоке от происходящего в Афганистане. Там с ужасом понимают, что ещё одного, подобного сирийскому, переселения граждан они не выдержат. И тогда может возникнуть третий поток - им самим придётся искать лучшей жизни.

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Метки: Военные в Афганистане   Германия   беженцы   видео   евросоюз   поток   радикалы   сша   
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69  комментариев
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18k
иванов дмитрий 3 часа назад
Просветите пожалуйста.
Афганистан все так же рядом с узбеками\таджиками ( ну те ,которые безвизовый режим с нами ) ? Раньше на карте так было.
Или сейчас Афганистан где то рядом с германией\францией ?
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934
alex 13 минут назад
почему беженцы не бегут к правоверным пакистанцам, африканцам, саудитам? потому что например в саудовской аравии они будут работать или нах из страны. Они лучше к неверным в европу
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5k
Фомич 13 минут назад
Читаю сейчас М.Веллера "Конец подкрался незаметно". Там очень понятно описан этот процесс. И это угрожает не только Европе. Россия тоже идет этим же путем, пока еще не так быстро.
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9k
Star Link Час назад
Герыч подешевеет! Инфа 100%.
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
А почему бы просто не перестать принимать беженцев? Вот просто не пускать и все, еб*тесь как хотите. Я если без визы в Германию полечу меня ж не пустят. Почему бы так же не поступать с остальными?
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7k
alex9845 2 часа назад
Я только сейчас допёр что это возможно месть Китая Европе.Европа ведь ввела нехилый налог на товары с Китая и люди разом перестали заказывать, а это миллиардные убытки Китаю,не говоря уже про "чёрную пятницу",когда продажи в день больше чем продажи Амазона за месяц.
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28k
Антон 2 часа назад
Никуда они не побегут. Границы перекрыты талибами, из аэропорта американские самолёты вывезли в последний раз афганцев в Катар (далековато до Европы, как бы). Не ссыте, Европа жила, живёт, и будет жить. О своём болоте надо думать, как бы скоро после очередных указов самим бежать бы не пришлось в ту же Европу.
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198
vijilante 2 часа назад
Что,очконули , придурки ?!
А вы давайте,открывайте скорее границы : то-то поржём !
Вы ж в Гейропе всех жалеете, кроме своих граждан. Через год в Германии и Франции белого человека днём с огнём не сыщете...
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3k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
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14k
Hairy. 2 часа назад
Ссылаться на ублюдочный рен тв, особенно на мразей из новостной службы это днище. Ещё бы соловья со скабейкой бы приплели.
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1k
fraxinus 3 часа назад
Вокруг (а вокруг тот же ЕС) никакой паники не наблюдаемо.

Афганцы как приходили, так и будут приходить. Раньше приходили талибы, теперь будут более-менее проевропейские. Неважно. Кое-где пристроим, как и делали тысячи лет.
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8k
arthes69 3 часа назад
Сирия- понятно, а вот афганцам до России ближе.
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43k
Дворняга 3 часа назад
Да уж. Это не обезьяны из Африки и не борзота из Сирии. Это зверьё, привычное к наркоте и самым жестоким способам убийства, особенно неверных.
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53k
Dominus 3 часа назад
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17k
Robin Hood 3 часа назад
Европу спасет только ОДНО - скопом всех беженцев на корабли и ... НАКУЙ всех в Обетованную Пиндосию.
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61
RUSSfan 3 часа назад
Как передает РЕН ТВ. Авторитеты прям!
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490
да пох 3 часа назад
Так то глядя на карту ...Тут им что бы до Европы хотя бы приблизится, надо будет неплохо попотеть .Так что до Европы еще очередь не скоро придет .Это не Сирия от куда вплавь на обруче .
А вот другим странам вокруг сейчас будет не кисло. .
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490
да пох Атомный Крот Час назад
Ну к тебя как всегда и список беженцев есть
..А карты неподалеку нет ? Но это то, во что ты в школе рыбу заворачивал.
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490
да пох 3 часа назад
Так они поэтому и не сражаются ..Оно им надо родину защищать.А так есть повод мир посмотреть .
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20k
pssst 3 часа назад
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5k
Sanar 3 часа назад
В голове прикидываю где авган и где европа на карте, тем более хермания, сами пролюбили бородачей беженцев вот и пусть теперь разгребают.
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3k
Boris 3 часа назад
Канабис легализовали теперь и фермеры афганские будут кстати

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