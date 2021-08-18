Евросоюз близок к панике, понимая, что афганский поток беженцев не за горами: видео

Европа в шоке от происходящего в Афганистане. Там с ужасом понимают, что ещё одного, подобного сирийскому, переселения граждан они не выдержат. И тогда может возникнуть третий поток - им самим придётся искать лучшей жизни.
Как передаёт канал REN.TV, США не просто покидают Кабул, они в авральном порядке эвакуируют свой контингент. Своей очереди дожидаются ещё четыре тысячи солдат.
"Скорость эвакуации возрастёт значительно. Исламисты ещё ни разу не нападали на аэропорт. Главная задача – вывести американский военный персонал и всех тех, кто хочет покинуть страну (граждан США) из Афганистана", - заявил генерал Уильям Тейлор.
Вместе с ними на Запад и в Европу сейчас устремились тысячи тех, кто прекрасно понимает, что их ждёт при новом режиме, поэтому они, буквально цепляется за любую возможность покинуть страну. Европе предстоит готовиться к худшему - все, кто долгие годы сотрудничал с Западом в борьбе с террористами, сейчас массово бегут от новой власти в Кабуле.
Обозреватели отмечают, что Европа всегда была "Эдемом" и мечтой для мигрантов со всего мира. Даже до сегодняшних событий одна только Франция регистрировала по 10 тысяч заявлений о миграции в год. Ещё накануне Германия тоже готова была принять едва ли не каждого, кто попросит убежище, но сегодня даже Ангела Меркель дрогнула.
"Прежде чем говорить о контингентах переселения, нужно сначала говорить о надёжных возможностях для беженцев по соседству с Афганистаном. Вторым шагом было бы возможно рассмотреть контролируемый и поддержанный приём беженцев в европейских странах", - сказала немецкий канцлер.
И даже при таком раскладе роковой прогноз для Германии: наплыв беженцев может оказаться ещё большим, чем в 2015 году, и при этом никто не даст гарантии, что с этим потоком на континент не проникнут и террористы.
Источник:
- В Германии состоится суд над 100-летним надсмотрщиком концлагеря Заксенхаузен
- Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака
- Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты
- Немецкого тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за жестокое обращение с конем
- Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно уметь читать, писать и считать
Понравилось33
Афганистан все так же рядом с узбеками\таджиками ( ну те ,которые безвизовый режим с нами ) ? Раньше на карте так было.
Или сейчас Афганистан где то рядом с германией\францией ?
А вы давайте,открывайте скорее границы : то-то поржём !
Вы ж в Гейропе всех жалеете, кроме своих граждан. Через год в Германии и Франции белого человека днём с огнём не сыщете...
Афганцы как приходили, так и будут приходить. Раньше приходили талибы, теперь будут более-менее проевропейские. Неважно. Кое-где пристроим, как и делали тысячи лет.
А вот другим странам вокруг сейчас будет не кисло. .
А по факту там была куча народу, никакого отношения к Сирии не имевшего и там отродясь не бывавшего. Вплоть до паков. Да, и афганцев среди них тоже было тогда немало.
Статистика по миграции -открытая.
Вот тебе немецкая, к примеру, за 2015 год.
Сирийских беженцев в Германию прибыло в 2015 году 310 тыс.
А афганских в том же году - 90 тыс. Тоже, видимо, от "кровавого Асада" тогда бежали.