Евросоюз близок к панике, понимая, что афганский поток беженцев не за горами: видео

Как передаёт канал REN.TV, США не просто покидают Кабул, они в авральном порядке эвакуируют свой контингент. Своей очереди дожидаются ещё четыре тысячи солдат.





"Скорость эвакуации возрастёт значительно. Исламисты ещё ни разу не нападали на аэропорт. Главная задача – вывести американский военный персонал и всех тех, кто хочет покинуть страну (граждан США) из Афганистана", - заявил генерал Уильям Тейлор.

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Вместе с ними на Запад и в Европу сейчас устремились тысячи тех, кто прекрасно понимает, что их ждёт при новом режиме, поэтому они, буквально цепляется за любую возможность покинуть страну. Европе предстоит готовиться к худшему - все, кто долгие годы сотрудничал с Западом в борьбе с террористами, сейчас массово бегут от новой власти в Кабуле.



