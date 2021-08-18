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Быстрее, еще быстрее

Быстрее, еще быстрее (4 фото)

Автор:
18 августа 2021 15:36
Метки: вертолеты   мир   самолеты   страна   
1939
4
Единственный еще работающий американский корреспондент сети новостей, который 46 лет назад вел репортаж о падении Сайгона в конце войны во Вьетнаме, высказал свое мнение о падении Кабула

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Метки: вертолеты   мир   самолеты   страна   
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12  комментариев
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34k
Alex 5 часов назад
США все больше и больше стал напоминать СССР конца 80-х. Внутренняя напряженность, гигантские военные расходы, недееспособная власть и вывод войск из Афгана
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Никогда такого не было, и вот опять!
А шо, может еще увидим, как американцы драпают из Куйва? И увозят в последнем самолете Зелю, Парашу, Тимошонку и Турчинова. А Виталик Кличко, которому не досталось места, сидит на колесе самолета.
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254
Сергій Мазуренко Frank Borman 2 часа назад
очi вилiзуть
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23k
Батончик с маком 7 часов назад
Как бы пиндосы что-нибудь не устроили, чтоб их лошарами не обзывали за это бегство. Не просто так они маразматика президентом сделали. Возьмёт и нажмёт какую-нибудь кнопочку.
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28k
АнтонПолднев 7 часов назад
Вопрос. Какое дело СШП до Афганистана при наличии такого количества проблем в собственной стране? Ответ:
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