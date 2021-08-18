Быстрее, еще быстрее

“Все это обрушилось гораздо быстрее", - сказал Джим Лори в интервью Fox News “America's Newsroom” во вторник. “Во Вьетнаме у нас было, по крайней мере, 55 дней, чтобы наблюдать за тем, как там постепенно разваливаются южновьетнамские военные силы. Мы провели безумные 24 часа в самом конце, 29-30 апреля 1975 года, когда я был там. Это, конечно, было трагично. Точно так же трагедия развернулась в последние 48 часов в Кабуле. Но самой большой трагедией, конечно, было оставить так много хороших людей там, быть вынужденными оставить их без эвакуации”.

Поддерживаемое Западом афганское правительство и его силы безопасности быстро рухнули на прошлой неделе, когда четыре крупнейших города страны перешли под контроль талибов в течение примерно 96 часов. Конец наступил в воскресенье, когда боевики вошли в Кабул без единого выстрела, а отчаявшиеся афганцы толпились на взлетной полосе столичного международного аэропорта, надеясь попасть на эвакуационный рейс из страны.

Среди тех, кому грозит опасность, тысячи американцев (по разным оценкам, от 5000 до 15 000), застрявших на территории, контролируемой талибами, а также тысячи афганцев, которые выступали в качестве переводчиков для сил НАТО и уже столкнулись с жестокой местью со стороны новых правителей своей страны.