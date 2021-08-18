Быстрее, еще быстрее

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Единственный еще работающий американский корреспондент сети новостей, который 46 лет назад вел репортаж о падении Сайгона в конце войны во Вьетнаме, высказал свое мнение о падении Кабула
“Все это обрушилось гораздо быстрее", - сказал Джим Лори в интервью Fox News “America's Newsroom” во вторник. “Во Вьетнаме у нас было, по крайней мере, 55 дней, чтобы наблюдать за тем, как там постепенно разваливаются южновьетнамские военные силы. Мы провели безумные 24 часа в самом конце, 29-30 апреля 1975 года, когда я был там. Это, конечно, было трагично. Точно так же трагедия развернулась в последние 48 часов в Кабуле. Но самой большой трагедией, конечно, было оставить так много хороших людей там, быть вынужденными оставить их без эвакуации”.
Поддерживаемое Западом афганское правительство и его силы безопасности быстро рухнули на прошлой неделе, когда четыре крупнейших города страны перешли под контроль талибов в течение примерно 96 часов. Конец наступил в воскресенье, когда боевики вошли в Кабул без единого выстрела, а отчаявшиеся афганцы толпились на взлетной полосе столичного международного аэропорта, надеясь попасть на эвакуационный рейс из страны.
Среди тех, кому грозит опасность, тысячи американцев (по разным оценкам, от 5000 до 15 000), застрявших на территории, контролируемой талибами, а также тысячи афганцев, которые выступали в качестве переводчиков для сил НАТО и уже столкнулись с жестокой местью со стороны новых правителей своей страны.
Поддерживаемое Западом афганское правительство и его силы безопасности быстро рухнули на прошлой неделе, когда четыре крупнейших города страны перешли под контроль талибов в течение примерно 96 часов. Конец наступил в воскресенье, когда боевики вошли в Кабул без единого выстрела, а отчаявшиеся афганцы толпились на взлетной полосе столичного международного аэропорта, надеясь попасть на эвакуационный рейс из страны.
Среди тех, кому грозит опасность, тысячи американцев (по разным оценкам, от 5000 до 15 000), застрявших на территории, контролируемой талибами, а также тысячи афганцев, которые выступали в качестве переводчиков для сил НАТО и уже столкнулись с жестокой местью со стороны новых правителей своей страны.
(Вертолетная зона у посольства США в Сайгоне, Вьетнам. Последняя эвакуация уполномоченного персонала и гражданских лиц 29 апреля 1975 года.)
По словам Лори, который получил премию за репортаж из Сайгона для NBC News, эвакуация из Южного Вьетнама была более успешной, чем эвакуация из Кабула. “Во Вьетнаме мы смогли вытащить всех наших журналистов, которые работали на нас и хотели выбраться. Американскому посольству удалось вывезти более 5000 вьетнамцев за 18 часов. За последние три недели они вывезли еще 35 000 вьетнамцев. Так что это не было полной катастрофой".
Во вторник высокопоставленный чиновник Пентагона сказал, что “максимальные усилия” властей, ответственных за эвакуацию, могут привести к тому, что от 5 000 до 9 000 человек будут вылетать из аэропорта Кабула в день. Однако во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что тысячи афганцев, работавших в западных посольствах и организациях, по-прежнему окружены системой контрольно-пропускных пунктов талибов, укомплектованных боевиками, которые нападали на любого, кто пытался пройти. В результате некоторые эвакуационные рейсы покидали Международный аэропорт почти без людей на борту; один самолет вместимостью более 100 пассажиров вез только семь человек.
По словам Лори, который получил премию за репортаж из Сайгона для NBC News, эвакуация из Южного Вьетнама была более успешной, чем эвакуация из Кабула. “Во Вьетнаме мы смогли вытащить всех наших журналистов, которые работали на нас и хотели выбраться. Американскому посольству удалось вывезти более 5000 вьетнамцев за 18 часов. За последние три недели они вывезли еще 35 000 вьетнамцев. Так что это не было полной катастрофой".
Во вторник высокопоставленный чиновник Пентагона сказал, что “максимальные усилия” властей, ответственных за эвакуацию, могут привести к тому, что от 5 000 до 9 000 человек будут вылетать из аэропорта Кабула в день. Однако во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что тысячи афганцев, работавших в западных посольствах и организациях, по-прежнему окружены системой контрольно-пропускных пунктов талибов, укомплектованных боевиками, которые нападали на любого, кто пытался пройти. В результате некоторые эвакуационные рейсы покидали Международный аэропорт почти без людей на борту; один самолет вместимостью более 100 пассажиров вез только семь человек.
В минувшие выходные образы вертолетов, взлетающих с крыши посольства, сменились в американском сознании видеозаписями афганцев, цепляющихся за шасси взлетающих американских военных самолетов, и они падали насмерть, когда самолеты поднимались в небо.
“Никогда не бывает легко проиграть войну, и в свое время я наблюдал, как США трагически уходят из Вьетнама, и для меня душераздирающе видеть, как все это происходит снова”, - сказал Лори.
“Никогда не бывает легко проиграть войну, и в свое время я наблюдал, как США трагически уходят из Вьетнама, и для меня душераздирающе видеть, как все это происходит снова”, - сказал Лори.
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