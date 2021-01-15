Б/у вертолёты, самолёты, корабли, которые продают на Авито

Дорогая техника, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей.
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В Краснодаре, в центре, на ул.Офицерская, десятиэтажку построили с автокрана, т.к. соседи "упершись рогами" категорически не дали поставить стандартный башенный кран
точнее - потребовав трехкомнатную квартиру за 2 "сотки" палисадника
Что же до яхт\катеров.......чисто предмет роскоши.....
возможно, для кого-то - совершенно необходимый.... ибо эго....