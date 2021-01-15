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Б/у вертолёты, самолёты, корабли, которые продают на Авито

Б/у вертолёты, самолёты, корабли, которые продают на Авито (12 фото)

Автор:
15 января 2021 21:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: авито   вертолёты   доска объявлений   объявления   объявления на авито   самолёты   
1205
12

Дорогая техника, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей.

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Метки: авито   вертолёты   доска объявлений   объявления   объявления на авито   самолёты   
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7  комментариев
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7k
Караганда 45 минут назад
Довёл Путин страну до ручки.до него пуховиками торговали.
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10k
KOSTELLO 4 минуты назад
Чет за Майбах дороговато всё же
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26k
АнтонПолднев 11 минут назад
Ну, справедливости ради, и продают не жигули. А краны отобьются за полгода. Единственное с чем перегнули, это с майбахами. Они объективно столько не стоят. Думаю за эти деньги можно и посвежее купить. Несколько. Точнее автопарк.
Ну, справедливости ради, и продают не жигули. А краны отобьются за полгода. Единственное с чем перегнули, это с майбахами. Они объективно столько не стоят. Думаю за эти деньги можно и посвежее купить. Несколько. Точнее автопарк.
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1k
Riddick 16 минут назад
Это все нужно тем кому денег девать некуда. А учитывая масштабы коррупции в России - таких много
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
А че, майбах за 140 лямов продают, чтоб фотик купить? У меня в 2000-м мобила лучше снимала!
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73k
Броненосец Потелкам 45 минут назад
Ну, уникальные автокраны - это понять можно, вещь полезная, и иногда - очень нужная
В Краснодаре, в центре, на ул.Офицерская, десятиэтажку построили с автокрана, т.к. соседи "упершись рогами" категорически не дали поставить стандартный башенный кран
точнее - потребовав трехкомнатную квартиру за 2 "сотки" палисадника
Что же до яхт\катеров.......чисто предмет роскоши.....
возможно, для кого-то - совершенно необходимый.... ибо эго....
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