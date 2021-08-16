15 раз, когда природа решила пошутить

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Иногда, природа любит мыслить нестандартно. Несколько счастливчиков, у которых были наготове камеры в самый подходящий момент, смогли запечатлеть некоторые необычные творения жизни и поделиться ими с миром.
У моей подруги и моего племянника очень похожие родимые пятна, несмотря на то, что они вообще не родственники
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"Дерево с огромными шарами из коры"...... Странно, а я подумал, что это просто-напросто кап.... А это, оказывается, ШАРЫ ИЗ КОРЫ....
Просто оставь на столе... + мухи.... уууу вкуснотища арбуз с мясом.