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15 раз, когда природа решила пошутить

15 раз, когда природа решила пошутить (16 фото)

Автор:
16 августа 2021 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запечатлеть   Момент   Пошутить   мир   нестандартно   природа   решила   
4088
16

Иногда, природа любит мыслить нестандартно. Несколько счастливчиков, у которых были наготове камеры в самый подходящий момент, смогли запечатлеть некоторые необычные творения жизни и поделиться ими с миром.

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Метки: Запечатлеть   Момент   Пошутить   мир   нестандартно   природа   решила   
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5  комментариев
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Nikita 5 часов назад

"Дерево с огромными шарами из коры"...... Странно, а я подумал, что это просто-напросто кап.... А это, оказывается, ШАРЫ ИЗ КОРЫ....
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945
анатолий горленко 5 часов назад
Такой "узор" на арбузе рисуется за пол дня в жаркую погоду.
Просто оставь на столе... + мухи.... уууу вкуснотища арбуз с мясом.
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