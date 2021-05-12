Самые интересные и красивые места в Липецкой области

Липецкая область была создана лишь в 1954 году, но земли ее обживались с давних времен. Соответственно, история края богата и интересна для туристов.
Среди памятников архитектуры важное место занимают уникальные образцы церковного зодчества. Особо стоит отметить город Задонск, получивший название «русского Иерусалима». История региона тесно связана с именами видных ученых и творческих личностей – Пришвина, Плеханова, Семенова-Тян-Шанского, Толстого, Бунина, Жукова. Любителям природы придутся по душе уникальные пейзажи заповедника Галичья гора и невероятное буйство растительности на территории Мещерского дендрария. Изделия народного промысла – знаменитая романовская игрушка и елецкие кружева – помогут сохранить и приукрасить впечатления о путешествии по Липецкой земле.
Заповедник «Галичья гора»
Природный государственный заповедник на берегу Дона, в центре Липецкой области. Занимает площадь около 230 га и является самым маленьким на территории России. Был организован в 1925 году для охраны ценной растительности региона. Объединяет в себе несколько природных объектов – Воргольские скалы на берегу речки Ворголы, скалы и пещеры под названием Воронов камень, Морозову и Галичью горы, лесной участок Плющань и степную зону Быкова шея.
Парк «Кудыкина Гора»
Знаменитый парк, куда приезжают отдохнуть всей семьей, находится возле деревни Каменка. Его огромная территория поделена на несколько тематических зон. Есть здесь и детские аттракционы, и заповедник с экзотическими животными, и деревянная крепость, внутри которой разместился Город Мастеров, и источник с минеральной водой, и небольшое озеро с пляжем, и многое другое. Для туристов построены гостевые домики и организован палаточный городок.
Усадьба Нечаевых с башней Шухова
Главная достопримечательность села Полибино – великолепный усадебный комплекс, окончательно сформировавшийся к концу позапрошлого века. Принадлежал он известным в России и весьма состоятельным меценатам Нечаевым. Включал в себя роскошный господский дом, английский парк с прудами, хозяйственные постройки и стальную сетчатую водонапорную башню – детище знаменитого инженера Шухова. Позже подобную башню, только предназначенную для радиосвязи, он соорудил в Москве на Шаболовке.
Станция «Лев Толстой»
Когда-то эта ж/д станция называлась Астапово. А мировую известность ей принесло печальное событие – здесь в 1910 году после недельного пребывания в доме станционного смотрителя умер Лев Толстой. Впоследствии и станцию, и поселок переименовали в его честь, а в самом здании открыли музей. В неприкосновенности остался интерьер комнаты, в которой писатель провел свои последние дни – кровать, стол с лекарствами и остановившиеся в 6:05 часы.
Вознесенский собор в Ельце
Величественный 5-купольный храм в исторической части Ельца, на Красной площади. Построен в позапрошлом веке взамен более старого собора Николая Чудотворца. В архитектуре его прослеживаются стили русского и византийского зодчества, а также отдельные элементы классицизма. Высота храма вместе с крестами составляет 74 метра, длина достигает 84 метров. Внутри расположены 3 просторных зала, особого внимания достойны трехуровневый резной иконостас и многочисленные росписи.
Христорождественский собор в Липецке
Главный духовный центр Липецка – место проведения всех самых важных богослужений – расположен на Соборной горе и хорошо виден из любой точки города. Строительство храма в стиле классицизма, а затем и колокольни, было начато в 1791 году на средства состоятельного помещика Вильяминова и продолжалось более 50 лет. В соборе хранятся ценные святыни – икона и подрясник святого мученик Уара, Липецкая Страстная икона Божьей матери.
Церковь Знамения в Вешаловке
Строительство краснокаменного сооружения в стиле псевдоготики в деревне Вешаловка приписывают знаменитому русскому архитектору Баженову, создателю дворцового комплекса в Царицыно. Только он работал в подобном стиле в России в конце XVIII века, когда и был воздвигнут Знаменский храм. Инициатором его строительства выступил владелец усадьбы Яков Татищев. 80 лет храм бездействовал и только в 2003 году, после продолжительной реставрации, был вновь открыт.
Мещерский дендрарий
Восхитительный уголок природы, самая крупная в России опытно-селекционная станция. Находится в поселке Барсуково, на месте бывшей усадьбы Дмитрия Арцыбашева – видного ученого-дендролога, специалиста по декоративному садоводству. Именно он был основателем коллекции редких пород деревьев и экзотических растений, на базе которой впоследствии и был создан Мещерский дендрарий. Визитная его карточка – цветущая в мае сирень, представленная 96 сортами.
Усадьба Рязанка
Усадебный дом в Рязанке на окраине Липецкой области знаменит тем, что в 1827 году здесь родился и провел всё свое детство выдающийся путешественник и ученый Семенов-Тян-Шанский. До наших дней отлично сохранилось одноэтажное деревянное здание с мезонином, возведенное на прочном каменном фундаменте. А также два флигеля, некоторые хозяйственные сооружения и парк с довольно редкими экзотическими деревьями и кустарниками. В усадьбе открыт музей прославленного ученого.
Нижний парк в Липецке
Началом для разбивки этого парка послужили обнаруженные Петром Великим источники с целебной водой, на которых впоследствии построили санаторий. Сегодня сюда приезжают на лечение жители не только Липецка, но и всей страны. Также парк знаменит своими памятниками, зеленой зоной, представленной более 50 видами деревьев и кустарников. Здесь находится планетарий, зоопарк, кафе, многочисленные аттракционы, регулярно проводятся театрализованные представления и концерты.
Метро в Лебедяни
Небольшой город в Липецкой области мог обзавестись собственным метро. Инициатором его строительства в 1989 году выступил местный житель Леонид Мулярчик. В одиночку и на собственные средства он за 20 лет выкопал подземный 200-метровый туннель, соединяющий ж/д вокзал и один из районов города. Надежность сооружения была подтверждена специалистами. К сожалению, после смерти Мулярчика в 2011 году, работы по дальнейшему строительству не были продолжены.
Задонский Рождество-Богородицкий монастырь
Действующий мужской монастырь в городе Задонске на берегу Дона. Был основан в начале XVII века двумя старцами-монахами Герасимом и Кириллом. Главные его святыни – мощи святого Тихона Задонского и живительный источник с купелью. После революции монастырь был расформирован и начал восстанавливаться только в 1988 году. Сегодня на его территории в 7,5 га находятся семь храмов, колокольня, трапезный корпус, хозяйственные постройки, мастерские, жилые здания и архиерейские покои.
СК «Форест Парк»
Спортивный комплекс в лесу в 3 км от Задонска – отличное место для семейного отдыха в любое время года. Здесь расположен огромный веревочный городок с интересными маршрутами разного уровня сложности, троллей, скалодром, прокат спортивного снаряжения, бассейн, каток, трассы для лыжников и тюбингов, беседки, места для мангалов и пляжного отдыха. Желающие могут разместиться в гостиничном комплексе с комфортными номерами и целым рядом полезных услуг.
Троекуровский монастырь
Действующий женский монастырь в деревне Троекурово. Датой его основания считается 1857 год. Инициатором образования первой женской общины в поселке выступил преподобный Иларион Троекуровский. Главные святыни обители – мощи Илариона и икона Божией матери под названием «Явленная». Сегодня территория монастыря включает в себя 4 храма, колокольню, монастырский корпус, водонапорную башню, жилые и хозяйственные сооружения.
Фабрика «Елецкие кружева»
Среди народных промыслов России особое место принадлежит искусству изготовления кружев. Фабрика в Ельце с 1801 года производит изысканные натуральные изделия, которые славятся далеко за пределами страны. Это постельное белье, отделка полотенец, скатертей, женской и детской одежды и многое другое. В ходе организованных экскурсий на фабрику всех желающих знакомят с историей предприятия и технологиями плетения кружев – как вручную, так и машинным способом.
Кураповские скалы
Удивительное живописное место в поселке Курапово, куда приезжают отдыхать не только липчане, но и жители соседних областей. Кристально чистая Красивая Меча несет здесь свои воды между выходящими на поверхность плитами известняка, возраст которых 100 млн лет. Образованы они спрессованными останками морских раковин и животных из древнего океана. На реке кое-где встречаются пороги. Рядом находится густой лес, названный в народе Ведьминой рощей.
Великокняжеская церковь Ельца
Архитектурная жемчужина города Елеца, в 2011 году отметившая вековой юбилей. Возведена церковь была в честь визита князя Михаила Романова, на личные средства состоятельного купца Александра Заусайлова. Стены храма облицованы разноцветной майоликовой плиткой, купола украшены хрустальными крестами, царские врата и престол выполнены из серебра. После революции в здании находился антирелигиозный музей, затем склады горторга. Возрождаться вновь храм начал в 90-х годах прошлого века.
Владимирская церковь в Баловнево
Храм в селе Баловнево впервые упоминается в летописи в 1628 году и выполнен он был из дерева. Строительство каменного сооружения одновременно с роскошным усадебным комплексом было инициировано в конце XVIII века состоятельным помещиком Муромцевым. Церковь в стиле классицизма имеет не совсем обычную архитектуру и отдельные декоративные детали, напоминающие западноевропейские постройки. После революции храм бездействовал, восстанавливать его начали только в 2013 году.
Елецкий Знаменский монастырь
Свою историю женский монастырь ведет с 1683 года. Основан он был на месте мужского монастыря на Каменной горе. Самый яркий его расцвет случился в XIX веке. Монастырские земли расширились, появился ряд новых построек, среди которых каменная ограда с башнями, трапезный храм, колокольня в 3 яруса, спуск к источнику со святой водой, приходская школа и многое другое. В советское время большинство сооружений сильно пострадало. С 2004 года их постепенно начали восстанавливать.
Тихоновский Преображенский монастырь
Белокаменный монастырь в нескольких километрах от Задонска был основан в позапрошлом веке и изначально был мужским. В послереволюционное время он был закрыт, на его территории находились детская колония, госпиталь, воинская часть, психбольница. В начале 90-х годов обитель вернули церкви, отреставрировали, и теперь это действующий женский монастырь. Самые почитаемые святыни – мощи святителя Тихона и названный в его честь источник со святой водой.
Липецкий областной краеведческий музей
Всю 800-летнюю историю Липецка можно проследить, посетив один из самых старых и заслуженных музеев области. Основан он был в 1909 году, но массовое пополнение его экспонатами из дворянских и купеческих усадеб произошло после революции. Сегодня 8 основных экспозиций музея представлены 200 тысячами единиц хранения и посвящены историческим событиям, природным богатствам, художественному наследию региона. Особого внимания достойны коллекции игрушек, музыкальных инструментов, икон.
Липецкий областной художественный музей
Дом Губина в центре Липецка, где в настоящее время размещается областная художественная галерея – один из самых красивых архитектурных памятников в городе. Предполагают, что в этом здании в 1837 году гостил сам Александр II – наследник российского престола. Фонды музея насчитывают порядка 2000 экспонатов. В основном, это работы русских мастеров прошлого века и современности. Музей активно участвует в различных художественных проектах, сотрудничает с крупными государственными и частными галереями.
Музей Бунина в Ельце
Находится музей в одноэтажном здании, построенном еще в начале позапрошлого века. Среди других музеев, посвященных великому писателю, именно ельцовский был открыт первым. Здесь юный Иван квартировал, будучи гимназистом, в 80-х годах XIX века, и атмосфера того времени воссоздана в мельчайших деталях. В 7 залах представлены многочисленные вещи, принадлежавшие Бунину, информация о его путешествиях и друзьях-современниках, восстановлен интерьер комнат, в которых он жил.
Музей Жукова в Ельце
Открытие музея талантливого живописца, графика и плакатиста Николая Жукова состоялось в 1992 году, в доме, где в первой половине XX века он жил со своей семьей. Выставка в стенах деревянного одноэтажного здания знакомит с разными периодами жизни и творческого пути известного земляка-художника. Здесь представлены его личные вещи, рукописи, документы, семейные фото. Особый интерес неизменно вызывает многочисленная коллекция художественных полотен мастера.
Дом-музей Г. В. Плеханова
Единственный в стране музей, посвященный известному философу и пропагандисту марксистского учения. Находится он в Липецке в небольшом доме, который семья Плехановых приобрела во второй половине XIX столетия. Открытие музея состоялось в конце 20-х годов прошлого века. К сожалению, в ходе многочисленных реконструкций старинный особняк был разрушен, а затем отстроен заново и открыт в 1977 году. Возле дома знаменитому земляку был установлен памятник.
Музей-усадьба «Край Долгоруковский»
Большинство экспонатов этого оригинального музея в селе Долгоруково изготовлено из обычного мусора и дешевых подручных средств – пластика, металлолома, бутылок. Из них созданы причудливые скульптуры и инсталляции на тему истории поселка и всей страны в целом. Особое место в музее отведено хорошо известному Козьме Пруткову, встречающему на входе посетителей. Он уроженец этих мест, хотя, к сожалению, его родного села Павловки уже не существует на карте.
Матырское водохранилище
Самый крупный водоем в Липецкой области. Находится на реке Матыра, в Грязинском районе. Средняя его глубина – немногим более 3 метров, длина береговой линии – 86 км. Создавалось водохранилище для нужд местного металлургического предприятия, теплоэлектростанции в 70-х годах прошлого столетия. Но облюбовали его заядлые рыболовы и почитатели пляжного отдыха. Водоем окружает чудесный лес, на берегу расположены базы отдыха, санатории, лагеря.
Падающая башня в посёлке Политотдел
Водонапорная башня в небольшом поселке Добринского района – местная достопримечательность и сестра по несчастью Пизанской башни. Соорудили ее в середине 50-х годов прошлого века, и пока за работой насосов наблюдали люди – башня была в порядке. Но как только на смену человеческому разуму пришла автоматика, в середине 80-х годов – случился сбой, фундамент был подмыт водой, и башня накренилась. Сколько еще она сможет простоять в таком состоянии – неизвестно.
Борковский замок
Усадьба в Борках – грандиозный памятник архитектуры, настоящий замок в стиле английской готики. Предполагается, что возводился он в начале XX века для кузена императора – князя Андрея Романова. В качестве строительного материала использовались бутовый камень и песчаник. После революции в здании размещались детский дом и несколько школ. Сегодня оно находится в частном владении, ведется масштабная реставрация и планируется открытие гостиницы.
Мост Волотово – Черепянь
200-метровый висячий пешеходный мост над Доном служит связующим звеном между двумя селами в Лебедянском районе. Возводить его начали в конце 70-х годов. Помимо своей зрелищности и уникальности мост имел и важное практическое значение. Живописный поселок Черепянь во время весеннего паводка оказывался в полной изоляции от внешнего мира, и мост в таком случае был единственным способом для местных жителей попасть на большую землю. Сегодня сооружение требует капитального ремонта.
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