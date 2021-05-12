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Самые интересные и красивые места в Липецкой области

Самые интересные и красивые места в Липецкой области (31 фото)

Автор:
12 мая 2021 10:08
Сообщество : Путешествия
Метки: Липецкая область   в мире   города   красота   путешествия   фото   
165
31

Липецкая область была создана лишь в 1954 году, но земли ее обживались с давних времен. Соответственно, история края богата и интересна для туристов.

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Метки: Липецкая область   в мире   города   красота   путешествия   фото   
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