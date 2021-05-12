Самые интересные и красивые места в Липецкой области

Среди памятников архитектуры важное место занимают уникальные образцы церковного зодчества. Особо стоит отметить город Задонск, получивший название «русского Иерусалима». История региона тесно связана с именами видных ученых и творческих личностей – Пришвина, Плеханова, Семенова-Тян-Шанского, Толстого, Бунина, Жукова. Любителям природы придутся по душе уникальные пейзажи заповедника Галичья гора и невероятное буйство растительности на территории Мещерского дендрария. Изделия народного промысла – знаменитая романовская игрушка и елецкие кружева – помогут сохранить и приукрасить впечатления о путешествии по Липецкой земле.

Заповедник «Галичья гора»

Природный государственный заповедник на берегу Дона, в центре Липецкой области. Занимает площадь около 230 га и является самым маленьким на территории России. Был организован в 1925 году для охраны ценной растительности региона. Объединяет в себе несколько природных объектов – Воргольские скалы на берегу речки Ворголы, скалы и пещеры под названием Воронов камень, Морозову и Галичью горы, лесной участок Плющань и степную зону Быкова шея.