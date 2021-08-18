Они восприняли их просьбу слишком буквально

Когда мы о чём-то просим, то часто заранее готовим себя к тому, что получим совсем не то, что хотели. Ведь сколько случаев из разряда «ожидание и реальность» мы уже знаем? Тем удивительнее становятся те моменты, когда наши желания исполняются. Хотели килограмм помидоров — вот вам гигантский томат, попросили латте со льдом, и груда льда уже лежит рядом с вашим кофе…

Мой муж заварил мне некрепкий чай