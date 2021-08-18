Они восприняли их просьбу слишком буквально

Кажется, иногда окружающие понимают наши просьбы слишком дословно! Например, вот так.
Когда мы о чём-то просим, то часто заранее готовим себя к тому, что получим совсем не то, что хотели. Ведь сколько случаев из разряда «ожидание и реальность» мы уже знаем? Тем удивительнее становятся те моменты, когда наши желания исполняются. Хотели килограмм помидоров — вот вам гигантский томат, попросили латте со льдом, и груда льда уже лежит рядом с вашим кофе…
Мой муж заварил мне некрепкий чай
Это не спагетти, это я попросил чуть больше сыра
Заказал крышку на объектив 25 мм. Всё так, диаметр крышки ровно 25 мм
На день рождения захотела себе торт с корги
Было скучно, и я решил проверить, что будет, если заказать сэндвич с мороженым. Вот, что мне выдали.
Попросила добавить побольше пеперони
При заказе пиццы я вместо 10 дюймов указал размер «1 дюйм». Исполнено!
Что случается, когда заказываешь латте со льдом
Попросила мужа, чтобы он принёс немного имбиря
Моя подруга не любит кунжут и попросила сделать бургер с двумя нижними булочками
Можно мне побольше соуса, пожалуйста?
Источник:
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