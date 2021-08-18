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Они восприняли их просьбу слишком буквально

Они восприняли их просьбу слишком буквально (17 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   буквально   забавно   подборка   просьба   фото   
624
17

Кажется, иногда окружающие понимают наши просьбы слишком дословно! Например, вот так.

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Метки: Юмор   буквально   забавно   подборка   просьба   фото   
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