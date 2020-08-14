FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 65 постов • 67 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
Паркет из старых деревянных поддонов своими руками

Паркет из старых деревянных поддонов своими руками (9 фото)

Автор:
14 августа 2020 09:22
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Фабрика идей   из поддонов   паркет   пол своими руками   ремонт   своими руками   фото   
7202
9
Иногда хочется сделать классный ремонт, а денег на дорогие материалы нет. Тогда рукастые люди обращаются к смекалке. Порой результат превосходит все ожидания. Сейчас покажем как раз такой пример.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: Фабрика идей   из поддонов   паркет   пол своими руками   ремонт   своими руками   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
64
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
64  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Lev Asriev 6 часов назад
Если в этой комнате, кроме кота никто ходить не будет, то такой паркет прослужит долго.Может целый год!
Объясню.
1. Паркет делается из твердых пород древесины. Дуб,бук,орех, лиственница. Поддоны делаются из бросовых-берез и хвойных, мягких и поддающихся истиранию.
2. Паркет, даже дешевый ламинат имеет замки. часть каждой паркетины входит в другую, образуя надежное соединение. Этот же пол, уже через полгода подсохнет, покроется трещинами и бородавками выступающих гвоздей.
Б/у поддоны везде пользуются спросом. Автору надо было продать их и купить, пусть даже самый дешевый ламинат, если в бюджете нет других средств. А так- всю оставшуюся жизнь придется подкрашивать стирающиеся половицы и шпаклевать щели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 19)
7k
Алексей 10 минут назад
одно из двух
или автор сп.и.з.д.ил текст и выдаёт за свой - тем самым подчеркивая своё до.л.б.о.ёбство
или автор реально д.о.л.б.о.ёб
но судя по оборудованию, чел на фото понимает толк в древесине и скорее всего поддоны и покрытие пола не имеют ничего общего, кроме того, что автор смешал их в одном тексте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Поручик 2 часа назад
Классическое "слепили из говна и палок": на палеты идёт "то, что не жалко выбросить после одноразового использования" - всякая "мусорная" древесина. Делать из такой "паркет"? Ну... В трейлер-парках и не из такого трэша пытаются "слепить конфетку"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич 2 часа назад
Прикольно, но ходить по этому "паркету" нужно только в мягких тапочках. Почему? Да потому что доска в поддонах скорее всего сосна или другая какая мягкая древесина. Или там поддоны делают из бука и дуба?

А сколько денег ушло на обработку, шлифовку и покрытие лаком этих досок от поддонов? Они теперь наверное золотые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155
Бэмсяра 2 часа назад
вид то хороший, вопрос в том, на сколько его хватит? Как показывает практика, то возможно на год и хватит, а скорее всего еще раньше дерево начнет вести
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 2 часа назад
Если учесть что на поддоны идёт всякое г..., а не пиломатериал, то считаю, что повезло, если сумел набрать годного материала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 2 часа назад
Этот пост был год назад. И я уже писал, что мастеру нужно оторвать руки за такой "паркет".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
scorpick 2 часа назад
Надыбал на халяву с десяток поддонов. Решил сделать подиум под собаку. Лучше бы я купил обрезной лес! Их только разобрать, да гвозди вынуть сколько усилий нужно вложить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vikklu 2 часа назад
Не вздумайте повторять этот бред. Через полгода вся эта трахомудия даст трещины в палец толщиной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
794
Konstantin 3 часа назад
эта "новость" на минимум 5 языках, русском, монгольском, испанском, греческом, португальском (это я нашел на вскидку). да ... история верна, семья запилила из досок, которые они "добыли" с поддонов себе пол. в других "источниках" фоток больше. там и ребенка еще втиснули и как они поддоны разбирали и тд. и везде одно и то же - пол будет в итоге говном. я не специалист в этом деле. но так заморачиваться просто бы не стал. про бюджет ни слова написано не было. было написано про эксперимент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Konstantin 3 часа назад
Так вы специалист по половым вопросам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
имя пользователя 3 часа назад
Подозрительные надписи на английском и американские розетки))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 3 часа назад
Я лучше посмотрел бы как они эти поддоны разбирали. Вот это было бы шоу. А отдали нам поддоны, а в багажнике аккуратные досочки и без гвоздей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Роман lem02 3 часа назад
Вот-вот. И это еще ладно если наши поддоны. Я как-то на дачу привез кучку поддонов, так мне в ней попался вроде шелловский. Ох и наматерился я его разбираючи. Плюнул, "разобрал" пилой и нормуль ушел он на костерчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Роман 3 часа назад
Так то на костерчик. Там можно и с гвоздями. В угловой доске до двадцати гвоздей, да еще часто якорные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 3 часа назад
Ну пестрый пол это дело вкуса, и привыкнуть со временем можно. Но камин меж двух окон это просто ужас, просто дерьмо. То что он не будет работать как камин это понятно и говорит об умственном развитии хозяина. А в таком виде он не годится даже в избушке охотника. Есть знакомые которые построили камину, никто не пользуется. А крашенные камни камина(если это камень, а не штукатурка)-это идиотизм, если штукатурка-идиотизм вдвойне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vikklu Ya 2 часа назад
И такие доски стелятся "от окна", т.е. надо было развернуть кладку на 90 градусов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya vikklu Час назад
Да тут если всё описать, всё сделано через жопу, и доски прямо от камина и практически сплошное остекление...нет смысла говорить, хозяину там жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 4 часа назад
дендрофекальный метод? интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 4 часа назад
Это каша из топора...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Leo 4 часа назад
Ох уж эти самоделкины-любители
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Усач 4 часа назад
Ну если заморочиться и стабилизировать сосну в эпоксидке под вакуумом, паркет вполне себе неплохой получится. А так... Ну очень быстро хвойная доска обшаркается, мягкая она. Но вот незадача, стабилизированная сосновая доска выйдет по трудозатратам как хорошая паркетная из подходящих пород.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Korolev 4 часа назад
Какая-то лажа. На ДВП и обработку досок денег хватило, а на ламинат нет. Причём даже самый дешёвый ламинат был бы надёжнее такого "паркета"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Куликов 4 часа назад
Как сделать паркет (тут можно подставить любое). Берем доски (другой материал), обрабатываем это на оборудовании которого хватит на оснащение небольшого завода.
Так конечно можно, если под рукой есть свой заводик стоимость чуть ли не в миллион зелёных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Mike Miller 5 часов назад
Как результат? Как херня! Не знаю, как у них там за бугром, а у нас поддоны делаются из довольно мягкой древесины. Часто на какую-то часть доски вообще с горбылем. И ходить по нему НЕЛЬЗЯ. Тем более, нельзя ставить мебель. Разрушится очень быстро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
794
Konstantin Mike Miller 3 часа назад
за рубежом поддоны из такой же "хламины".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
zu4ara 5 часов назад
это когда времени и денег до..я тогда можно так заморочиться ,и вообще камин показушный да ещё и между окон ,это ж надо так набухаться....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Ремонт лоджии своими руками Ремонт лоджии своими руками Умные и многофункциональные интерьерные решения для дома Умные и многофункциональные интерьерные решения для дома Ремонт на кухне своими руками Ремонт на кухне своими руками До и после: ремонт ванной комнаты нестандартной планировки До и после: ремонт ванной комнаты нестандартной планировки Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

424070



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
0
147
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
2
194
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Kia показала обновленный Stinger
0
14
Kia показала обновленный Stinger
Загадки персидского яблока: почему персик называется именно так?
2
8
Загадки персидского яблока: почему персик называется именно так?
Кого только не встретишь в Москве
Кого только не встретишь в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#путешествия#авария#подборка#девушки#красота#новинки
#юмор#животные#россия#картинки#собака#белоруссия#авто авария#дизайн#лукашенко#новости
#факты#интересно#интересное#природа#дтп#истории#в мире#комментарии#лучшее#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться