Паркет из старых деревянных поддонов своими руками

Иногда хочется сделать классный ремонт, а денег на дорогие материалы нет. Тогда рукастые люди обращаются к смекалке. Порой результат превосходит все ожидания. Сейчас покажем как раз такой пример.
Решили сделать дома ремонт. Дом давно требовал обновлений, особенно пол.
Долго думали, из чего же сделать пол
Объездили кучу строительных магазинов, паркет и ламинат не укладывались в наш бюджет
Тогда мы нашли целую кучу деревянных поддонов, которые отдавали почти даром
На станке их подогнали под размеры
Пол в доме ДО
Это уже процесс
Дерево обработали, покрасили, теперь не отличить от дорогущего паркета!
Как вам результат?
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Объясню.
1. Паркет делается из твердых пород древесины. Дуб,бук,орех, лиственница. Поддоны делаются из бросовых-берез и хвойных, мягких и поддающихся истиранию.
2. Паркет, даже дешевый ламинат имеет замки. часть каждой паркетины входит в другую, образуя надежное соединение. Этот же пол, уже через полгода подсохнет, покроется трещинами и бородавками выступающих гвоздей.
Б/у поддоны везде пользуются спросом. Автору надо было продать их и купить, пусть даже самый дешевый ламинат, если в бюджете нет других средств. А так- всю оставшуюся жизнь придется подкрашивать стирающиеся половицы и шпаклевать щели.
или автор сп.и.з.д.ил текст и выдаёт за свой - тем самым подчеркивая своё до.л.б.о.ёбство
или автор реально д.о.л.б.о.ёб
но судя по оборудованию, чел на фото понимает толк в древесине и скорее всего поддоны и покрытие пола не имеют ничего общего, кроме того, что автор смешал их в одном тексте
А сколько денег ушло на обработку, шлифовку и покрытие лаком этих досок от поддонов? Они теперь наверное золотые?
Так конечно можно, если под рукой есть свой заводик стоимость чуть ли не в миллион зелёных.