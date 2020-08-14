Паркет из старых деревянных поддонов своими руками

Иногда хочется сделать классный ремонт, а денег на дорогие материалы нет. Тогда рукастые люди обращаются к смекалке. Порой результат превосходит все ожидания. Сейчас покажем как раз такой пример.

Объездили кучу строительных магазинов, паркет и ламинат не укладывались в наш бюджет 0 Источник: