"Талибан"* планирует вернуть суровое наказание за супружескую измену

Последняя подобная казнь была в 2015 году, и более подобных мероприятий не устраивалось, по крайней мере, западная пресса найти доказательства подобному не смогла.



ООН подвергла талибов резкой критике и призвала правителей страны прекратить подобную практику.

На что представители организации отметили, что права женщин противоречат религии.

"Хотят ли женщины прав, о которых говорят жители Запада? Они выступают против шариата и мнений священнослужителей, священнослужителей, которые свергли западную демократию ".

*"Талибан" запрещенная в РФ террористическая организация.



