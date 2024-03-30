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"Талибан"* планирует вернуть суровое наказание за супружескую измену

"Талибан"* планирует вернуть суровое наказание за супружескую измену

Автор:
30 марта 2024 09:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Афганистан   Смертная казнь   женщины   измена   порка   талибан   
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Об этом сообщает The Telegraph.

Если верить британскому СМИ, то изменять в Афганистане станет смертельно опасно. По их словам, на прошлой неделе верховный лидер движения "Талибан" Мулла Хибатулла Ахундзада заявил, что планирует вернуть смертную казнь для женщин за супружескую неверность.



"Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забиваем их камнями до смерти. Но скоро мы введем наказание за прелюбодеяние. Мы будем публично пороть женщин. Мы будем публично забивать их камнями до смерти. Все это противоречит вашей демократии, но мы будем продолжать это делать. Мы оба говорим, что защищаем права человека, но мы делаем это как представитель Бога, а вы - как представитель дьявола."


Последняя подобная казнь была в 2015 году, и более подобных мероприятий не устраивалось, по крайней мере, западная пресса найти доказательства подобному не смогла.

ООН подвергла талибов резкой критике и призвала правителей страны прекратить подобную практику.
На что представители организации отметили, что права женщин противоречат религии.

"Хотят ли женщины прав, о которых говорят жители Запада? Они выступают против шариата и мнений священнослужителей, священнослужителей, которые свергли западную демократию ".


*"Талибан" запрещенная в РФ террористическая организация.

Источник:

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Метки: Афганистан   Смертная казнь   женщины   измена   порка   талибан   
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