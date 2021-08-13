40 фотографий из серии "Я везде вижу еду"

В этой коллекции снимков вы увидите множество различных вещей, которые очень похожи на еду, но не являются ею - от мыла, которое выглядит как шоколад, до грибов, которые выглядят как яичница. Ну очень похоже и очень легко перепутать!

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1. "В больнице мне принесли и положили на кровать кекс в упаковке. Оказалось, что это губка, которой надо было воспользоваться в душе перед отправкой на операцию" 0 Источник:

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2. "Устроил дома вечеринку. Утром увидел, что кто-то пытался съесть мое мыло" 0 Источник:

3. Этот камень, найденный в Индиане, выглядит как жареный в панировке цыпленок 0 Источник:

4. Дерево, очень напоминающее капусту брокколи 0 Источник:

5. Лягушка, похожая на бургер с расплавленным сыром сверху 0 Источник:

6. "Переживаю за последнего нашего жильца, снимавшего квартиру через Airbnb. Он перепутал подставки под стаканы с хлебцами" 0 Источник:

7. "Какое странное киви" 0 Источник:

8. "Я нашел гриб - вылитая яичница" 0 Источник:

9. Камень, который напоминает кусок крабового мяса 0 Источник:

10. Не хотите чашечку латте? 0 Источник:

11. Гигантское салями 0 Источник:

12. Колибри, похожая на перчик халапеньо 0 Источник:

13. Стейк прожарки rare - практически сырое мясо 0 Источник:

14. Манго 0 Источник:

15. "Кто-то забыл в машине картофельное пюре" 0 Источник:

15. Мясной фарш 0 Источник:

17. Ветчина 0 Источник:

18. Чипсы Pringles 0 Источник:

19. Суккуленты, похожие на стручки зеленого гороха 0 Источник:

20. Шоколадная скамейка 0 Источник:

21. "Кто-то потерял кусок бекона прямо на входе в здание" 0 Источник:

22. Сэндвич из мороженого с шоколадом 0 Источник:

23. Круассаны 0 Источник:

24. Чиабатта 0 Источник:

25. Яичница из минералов 0 Источник:

26. Грибной суп (слизняки и пивная ловушка) 0 Источник:

27. Пончик с корицей 0 Источник:

28. Копченая колбаса 0 Источник:

29. Мороженое с шоколадной крошкой 0 Источник:

30. Маршмеллоу 0 Источник:

31. Бекон 0 Источник:

32. Гранатовые зерна (яйца краба) 0 Источник:

33. Шоколадная лягушка 0 Источник:

34. Чизкейк 0 Источник:

35. Меренговый торт 0 Источник:

36. Пышные булочки 0 Источник:

37. Бананы 0 Источник:

38. Роллы 0 Источник:

39. Карамель 0 Источник: