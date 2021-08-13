40 фотографий из серии "Я везде вижу еду"

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В этой коллекции снимков вы увидите множество различных вещей, которые очень похожи на еду, но не являются ею - от мыла, которое выглядит как шоколад, до грибов, которые выглядят как яичница. Ну очень похоже и очень легко перепутать!
1. "В больнице мне принесли и положили на кровать кекс в упаковке. Оказалось, что это губка, которой надо было воспользоваться в душе перед отправкой на операцию"
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6. "Переживаю за последнего нашего жильца, снимавшего квартиру через Airbnb. Он перепутал подставки под стаканы с хлебцами"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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