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40 фотографий из серии "Я везде вижу еду"

40 фотографий из серии "Я везде вижу еду" (41 фото)

Автор:
13 августа 2021 14:26
Сообщество : Юмор
Метки: внешнее сходство   несъедобная еда   несъедобный   обман зрения   перепутали   похоже на   
236
41
В этой коллекции снимков вы увидите множество различных вещей, которые очень похожи на еду, но не являются ею - от мыла, которое выглядит как шоколад, до грибов, которые выглядят как яичница. Ну очень похоже и очень легко перепутать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешнее сходство   несъедобная еда   несъедобный   обман зрения   перепутали   похоже на   
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17k
Татьяна Юсова Час назад
22. Сэндвич из мороженого с шоколадом
Вот это не поняла…

32. Гранатовые зерна (яйца краба)
И то, и другое – съедобное.
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15k
Serg2001 Полчаса назад
Так вот она куда тогда из поезда ускакала!... )
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