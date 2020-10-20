50 фото, на которые придется взглянуть дважды

Подборка простых и эффектных оптических иллюзий, которые мы встречаем в повседневной жизни настолько часто, что уже не придаем им особого значения. Начиная от котика, который прикидывается мешком муки, и заканчивая тюбиком зубной пасты, из которой почему-то выдавился чей-то украденный нос, эти снимки точно заставят вас притормозить и взглянуть на них еще раз.