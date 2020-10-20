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50 фото, на которые придется взглянуть дважды

50 фото, на которые придется взглянуть дважды (52 фото)

Автор:
20 октября 2020 14:41
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Забавные фото   интересные фото   обман зрения   оптические иллюзии   
1018
52

Подборка простых и эффектных оптических иллюзий, которые мы встречаем в повседневной жизни настолько часто, что уже не придаем им особого значения. Начиная от котика, который прикидывается мешком муки, и заканчивая тюбиком зубной пасты, из которой почему-то выдавился чей-то украденный нос, эти снимки точно заставят вас притормозить и взглянуть на них еще раз.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   интересные фото   обман зрения   оптические иллюзии   
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4  комментария
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46
Саша 2 часа назад
50 фото, на которые придется взглянуть дважды
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2k
Enotko Ytko 59 минут назад
Комментарий к фото
а что можно подумать на Р????
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709
Tashka75 Enotko Ytko 45 минут назад
Комментарий к фото
это латинская буква "Р" - порно))
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46
Саша 2 часа назад
Просто мох...
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