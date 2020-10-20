Mr. Jingles
50 фото, на которые придется взглянуть дважды
(52 фото)
Автор:
20 октября 2020 14:41
Подборка простых и эффектных оптических иллюзий, которые мы встречаем в повседневной жизни настолько часто, что уже не придаем им особого значения. Начиная от котика, который прикидывается мешком муки, и заканчивая тюбиком зубной пасты, из которой почему-то выдавился чей-то украденный нос, эти снимки точно заставят вас притормозить и взглянуть на них еще раз.
2. Ящерица-броненосец, похожая на детеныша дракона
3. Черный кот прикидывается тенью белого
4. Узор на камнях, найденных в Швеции, напоминает «Звездную ночь» Ван Гога
5. Лесной кольчатый коконопряд (Malacosoma Disstria) как будто бы одет в свитер с пингвинами
6. Заледеневшая паутина похожа на пряжу
7. Моховой агат из Индонезии. На самом деле «мох» — это железо и другие минеральные включения в камне, которые создают иллюзию тайного леса
8. Заснеженные деревья, подсвеченные рождественскими огнями, напоминают запуск ракеты
10. Искупавшийся пёсель похож на медвежонка
12. Капли дождя создают иллюзию планеты, окруженной миллионами звезд
13. Крылья павлиноглазки атлас похожи на змей
14. Закатные облака напоминают лаву
15. Птенец похож на шишку
16. Окно выглядит как картина
17. Морская свинка похожа на маленького гиппопотамчика
18. Камни на пляже выглядят как яйца
19. Котик прикидывается мукой
20. Снег на машине выглядит точно как покрывало
22. Еще одно окно, которое могло бы сойти за картину
23. Весной этот дом напоминает банку популярного зеленого чая
24. Петуния напоминает галактику
25. Собака по имени Джубили похожа на жертву неудачной таксидермии
26. Система охлаждения зимой превращается в гигантские детали Lego
27. «Нашел мамин новый USB-хаб и чуть не умер»
28. Печь напоминает статую с острова Пасхи
29. На рассвете скала Морро выглядит как гора золота
30. Панцирь черепашки похож на сомбреро
31. Сверху рисовые поля выглядят как витражи
32. Детеныши каймановой черепахи похожи на динозавриков
33. Легко развидеть, невозможно забыть
34. Этот куст как будто празднует твою победу в «косынке»
35. Внутри акустической гитары прячутся шикарные апартаменты
36. Фестиваль «Burning Man» смотрится космически
37. Здание выглядит как стена из окон
38. Маленькая картофелина похожа на анатомическую модель сердца
39. Книжные полки отбрасывают тень, похожую на силуэт города
40. Крохотные сорняки в саду напоминают оазис посреди пустыни
41. Синий картофель похож на драгоценные камни
42. Облака выглядят как вторжение инопланетян
43. Паэлья похожа на людей, которые купаются в грязном бассейне
44. Засохшее растение напоминает метлу
46. Лед на крыше амбара похож на скотч
45. Мох, который вырос в водосточном желобе на автобусной остановке, напоминает холм с древними руинами
47. Пена в автомойке похожа на сверкающий закат
48. Зубная паста похожа на нос
49. Открывашка похожа на странную секс-игрушку
50. «Чинил родительский компьютер. Оказалось, «P» — начало «Potato salad», а не то, что я сначала подумал».
Источник: — переведено специально для
fishki.net
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