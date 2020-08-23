А вы видите кошек на этих картинках?

Кошки способны пробираться в самые странные места - даже в такие, где их, на самом деле, нет. А вы тоже видите котиков на этих фотографиях?

На самом деле, здесь нет кошки - это просто тень от окна 0 Источник:

Вы уверены, что это собака, а не кошка? Тогда посмотрите на тень! 0 Источник:

След кисти внутри банки с краской образовал кошачий силуэт 0 Источник:

Трщины над выключателем сформировали на стене силуэт кота 0 Источник:

"Дерево за моим домом похоже на кошку, обернувшуюся, чтобы на меня посмотреть" 0 Источник:

Пятно от соли на стоянке в форме кошачьего силуэта 0 Источник:

На животе у насекомого - портрет кота в очках 0 Источник: