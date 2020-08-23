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Сообщество Без кота и жизнь не та 611 постов • 316 подписчиков подписаться
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А вы видите кошек на этих картинках?

А вы видите кошек на этих картинках? (31 фото)

Автор:
23 августа 2020 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   иллюзии   иллюзорные кошки   кошки   необычно   обман зрения   угол зрения   
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Кошки способны пробираться в самые странные места - даже в такие, где их, на самом деле, нет. А вы тоже видите котиков на этих фотографиях?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   животные   иллюзии   иллюзорные кошки   кошки   необычно   обман зрения   угол зрения   
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