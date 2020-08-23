А вы видите кошек на этих картинках?

Пакет или кошка?
Кошку можно увидеть в чашке из-под какао...
В чае...
На самом деле, здесь нет кошки - это просто тень от окна
Вы уверены, что это собака, а не кошка? Тогда посмотрите на тень!
След кисти внутри банки с краской образовал кошачий силуэт
"Я всего лишь выдавила тональный крем на губку"
"Мрачный кот в моем яблоке"
Облако-кошка... или собака?
Говорящая тень от пакета с кошачьим кормом
"У моея собаки пятно на груди в форме котенка"
Это не кошка-гигант, а удачно сваленное сено
Трещина в ступеньке в форме кота
Стоит выдавить на ладонь немного лосьона...
Отражение на стене - словно исчезающий Чеширский кот
Трщины над выключателем сформировали на стене силуэт кота
Трещина на стекле в форме кошачьей морды
Форма клочка нитки на полу
"Дерево за моим домом похоже на кошку, обернувшуюся, чтобы на меня посмотреть"
На лбу у котенка - еще один котенок!
Пятно от соли на стоянке в форме кошачьего силуэта
На животе у насекомого - портрет кота в очках
И снова крем в форме кошки
Зерно попкорна - как голова кошки
Кошка из мыльной пены
"Кошачье" отражение от окна дома напротив
Это носки с тиграми, но если вывернуть их наизнанку, тигры превращаются в кошек
Темное пятно на банане - сидящая кошка
Рыба в кошачьей маске
Тень от салфетки - маленькая кошка
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 30 случаев, когда хозяевам пришлось подчиниться своим питомцам
- В этом отеле кошки сопровождают вас повсюду!
- Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
- Кот - обувной вор
- Кошки, которые научились вести себя как люди