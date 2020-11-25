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Пост, который сыграет в игру с вашим воображением

Пост, который сыграет в игру с вашим воображением (18 фото + 7 видео)

Автор:
25 ноября 2020 18:43
Сообщество : Юмор
Метки: воображение   игра   иллюзия   обман зрения   перспектива   ракурс   фото   юмор   
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Как давным-давно сказал один классик-комментатор, "это не фотошоп, я видел такое в горах Краснодарского края".

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Метки: воображение   игра   иллюзия   обман зрения   перспектива   ракурс   фото   юмор   
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Марина 41 минуту назад
Вот только с гигантским стулом (21) че то я не поняла))
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173k
Михаил Мосягин Автор поста Марина 38 минут назад
Сиденье лежит на земле позади ножек, если с правильного ракурса снять, то получается целый стул)
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5k
z0_0b Минуту назад
Если присмотреться всё понятно
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