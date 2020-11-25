Пост, который сыграет в игру с вашим воображением

Как давным-давно сказал один классик-комментатор, "это не фотошоп, я видел такое в горах Краснодарского края".
1. Вид с борта самолёта или пруд?
5. Длинный пёс
13. Женщина рассказывает про дом своей мамы, в котором поддерживается идеальная чистота и вообще запрещено ходить по нему и садиться на стулья и диваны. Кажется, что женщина снимает кукольный домик.
Она специально сняла дом с другого ракурса, чтобы подписчики убедились, что это настоящий дом
16. Пожарные тушат пожар в Калифорнии. Честно говоря, так до конца и не понял, как получилась такая фотография
20. Ковёр или водоём?
21. Крошечный ребёнок или гигантский стул?
22.
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