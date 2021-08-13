Писатели, ненавидившие экранизации своих произведений

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Экранизация - дело непростое. Режиссер, разумеется, хочет, чтобы его фильм понравился зрителю - но и с автором первоисточника ему зачастую приходится искать общий язык.А это не всегда просто: иногда писатели видят свои истории и их героев совсем не так, как кинематографисты.
Памелла Треверс - Мэри Поппинс
Памела Треверс была очень недовольна экранизацией своей самой известной книги, сделанной студией Уолта Диснея в 1964 году. Основными возражениями Трэверс были количество анимации и тот факт, что персонаж Джули Эндрюс был далеко не таким строгим, как Мэри Поппинс в ее серии из восьми книг. Она предложила много правок к сценарию, но большинство из них было проигнорировано. На премьере все остальные аплодировали фильму стоя, а Треверс плакала. После этого она отказалась позволить компании Уолта Диснея, а равно и какой-либо другой киностудии, получить права на остальные свои книги.
Роальд Даль - "Чарли и шоколадная фабрика"
Еще одна киноверсия детской книжки, которая повергла автора в депрессию, - это фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971), основанный на книге Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
Несмотря на то, что Даль был обозначен в титрах как соавтор сценария, писатель не любил этот фильм, жалуясь, что сценарист Дэвид Зельцер внес в свой сценарий изменения, которые затушевали первоначальный замысел. Он также раскритиковал то, что кино сосредоточило внимание на Вонке, а не на Чарли, а также проблемы с интерпретацией самого Вонки Джином Уайлдером. По словам биографа Даля, Дональда Старрока, в конце концов писатель стал терпимо относиться к фильму, но никогда не любил его.
Несмотря на то, что Даль был обозначен в титрах как соавтор сценария, писатель не любил этот фильм, жалуясь, что сценарист Дэвид Зельцер внес в свой сценарий изменения, которые затушевали первоначальный замысел. Он также раскритиковал то, что кино сосредоточило внимание на Вонке, а не на Чарли, а также проблемы с интерпретацией самого Вонки Джином Уайлдером. По словам биографа Даля, Дональда Старрока, в конце концов писатель стал терпимо относиться к фильму, но никогда не любил его.
Э.Б.Уайт - "Паутина Шарлотты"
Завершает тройку недовольных детских авторов Элвин Брукс Уайт, который считал фильм «Паутина Шарлотты» 1973 года «пародией». Перед подписанием контракта со студией Hanna-Barbera другая группа кинематографистов пыталась получить права на книгу. Уайт настаивал на том, что должен контролировать любые изменения, заявив, что любые вставные «песни, шутки или эпизоды» будут нарушением авторских прав. Неудивительно, что сделка сорвалась. Но тут появилась студия Hanna-Barbera. Несмотря на то, что смерть Шарлотты в сценарии сохранили (что было ключевой проблемой для Уайта), после выхода фильма он написал другу: «Фильм «Паутина Шарлотты» оказался точно таким, как я предполагал. История прерывается каждые несколько минут, чтобы кто-нибудь мог спеть веселую песенку. А меня лично раздражают веселые песенки».
Стивен Кинг - "Сияние"
Книги Стивена Кинга экранизировали около 50 раз, а «Сияние» Стэнли Кубрика 1980 года считается кинематографической классикой. Кинг, однако, не был впечатлен- наоборот, по его словам, он был «глубоко разочарован конечным результатом», как заявил сам писатель в интервью журналу Playboy.
Он считал, что сюжетная линия Джека Торранса была плохо проработана, а персонаж Шелли Дюваль «в основном нужен там, чтобы кричать и делать глупости, и это не та женщина, о которой я писал». К счастью, сценарий, который написал Кинг, а Кубрик проигнорировал, позже был использован в мини-сериале 1997 года.
В отличие от других авторов, неудачный опыт Кинга в кино не побудил его отказаться от экранизаций. Кинг известен тем, что дал студентам-кинематографистам возможность экранизировать любой из своих рассказов (если он еще не занят по контракту), заплатив ему авторский гонорар в один доллар.
Он считал, что сюжетная линия Джека Торранса была плохо проработана, а персонаж Шелли Дюваль «в основном нужен там, чтобы кричать и делать глупости, и это не та женщина, о которой я писал». К счастью, сценарий, который написал Кинг, а Кубрик проигнорировал, позже был использован в мини-сериале 1997 года.
В отличие от других авторов, неудачный опыт Кинга в кино не побудил его отказаться от экранизаций. Кинг известен тем, что дал студентам-кинематографистам возможность экранизировать любой из своих рассказов (если он еще не занят по контракту), заплатив ему авторский гонорар в один доллар.
Клайв Баркер - "Восставший из ада: Откровение"
Первый фильм «Восставший из ада» был основан на романе Клайва Баркера, вышедшем в 1986 году. В книге всего 56 страниц, но по этому небольшому тому было снято множество фильмов. Баркер принимал активное участие в создании первого фильма, выступая как сценарист и режиссер. Но к тому времени, когда дело дошло до девятого фильма, он уже стремился максимально дистанцироваться от него. В августе 2011 года он написал в твиттере о последней картине: «Если кто-то утверждает, что это выдумки Клайва Баркера, - это ложь». Резкий твит содержал акже несколько непечатных формулировок. Одним словом, Баркер не является поклонником последнего фильма франшизы.
Луис Дункан - "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"
Роман Луис Дункан 1973 года «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» был смесью мелодрамы с саспенсом. Но фильм 1997 года превратил книгу в слэшер. Отвращение Дункан к этой смене жанра было связано не с тщеславием или творческими разногласиями - ее возражения были гораздо глубже. В 1989 году дочь-подростка Дункан, Кейтлин, затащили в машину и застрелили. «Как мать убитого ребенка, я не считаю насильственную смерть поводом для визга и хихиканья», - заявила Дункан.
Дон Пирс - "Хладнокровный Люк"
Даже если весь мир считает экранизацию классикой, писатель может рассматривать ее как провал. Книга 1965 года «Хладнокровный Люк» основана на собственном опыте автора, который провел два года в банде во Флориде. Он считал что обожаемый зрителями Пол Ньюман был «слишком милым» и «слишком хилым», и что на самом деле он не протянул бы в банде и пяти минут.
Фраза из фильма «Мы столкнулись с полным отсутствием взаимопонимания» заняла 11-е место среди величайших цитат из фильмов всех времен по версии Американского института кино. Однако этой строки не просто не было в оригинальном романе, - Пирс считал ее нелепой. Он утверждал, что тюремный охранник слишком необразованным, чтобы использовать такое слово, как «взаимопонимание».
Фраза из фильма «Мы столкнулись с полным отсутствием взаимопонимания» заняла 11-е место среди величайших цитат из фильмов всех времен по версии Американского института кино. Однако этой строки не просто не было в оригинальном романе, - Пирс считал ее нелепой. Он утверждал, что тюремный охранник слишком необразованным, чтобы использовать такое слово, как «взаимопонимание».
Брет Истон Эллис - "Американский психопат"
Эллис отнюдь не был в восторге от экранизации своего классического романа . Он официально заявил, что «книга не поддается экранизации, потому что она о сознании, которое нереально воплотить в картинке». Он добавил, что книга намеренно оставляет неясным, действительно ли убийства произошли лишь в голове Патрика Бейтмана, в то время как «кино требует ответов». То есть, формально, речь идето художественных разногласиях. Но есть и еще один знаменитый отзыв Эллиса, сказавшего:«Есть что-то в самой идее кино, что, как мне кажется, требует мужского взгляда». Учитывая, что фильм 2000 года с Кристианом Бэйлом в главной роли был снят женщиной-режиссером Мэри Харрон, многие предполагали, что критика Эллиса могла иметь и сексистскую мотивацию.
Энтони Берджесс - "Заводной апельсин"
После "Сияния" Стэнли Кубрик еще раз создаетклассический фильм, который бесит автора книги. Речь идет о "Заводном апельсине". Первоначально Берджесс был вполне доволен экранизацией Кубрика - хотя его жена, по легенде, ушла с премьерного показа через десять минут. Но когда фильм вызвал шквал критики, мнение Берджесса изменилось. Он заявил, что фильм прославляет насилие - в отличие от книги. «Из-за фильма читатели книги могли неправильно понять, о чем идет речь», - говорил он.
Берджесс отомстил Кубрику оригинальным и творческим способом. Когда он адаптировал книгу для сцены в 1987 году, по сценарию, мужчина с бородой как у Стэнли Кубрика должен был выйти на сцену, играя на тромбоне, - чтобы его тут же пинками выгнали оттуда.
Берджесс отомстил Кубрику оригинальным и творческим способом. Когда он адаптировал книгу для сцены в 1987 году, по сценарию, мужчина с бородой как у Стэнли Кубрика должен был выйти на сцену, играя на тромбоне, - чтобы его тут же пинками выгнали оттуда.
Ричард Мэтисон - "Я легенда"
На сегодняшний день роман Мэтисона «Я - легенда» был экранизирован трижды, но автор не одобрил ни одной экранизации. Первой была постановка 1964 года под названием «Последний человек на Земле». Мэтисон не согласился с выбором Винсента Прайса на главную роль, хотя и был поклонником его актерского таланта. «Я уверен, что Винсент Прайс, которого я люблю в каждой из его картин, здесь был неправильным выбором», - заявил писатель. Затем, в 1971 году, появился «Человек Омега» с Чарлтоном Хестоном в главной роли. Эту экранизацию писатель подчеркнуто игнорировал, заявив: «Человек Омега» был настолько далек от моей книги, что меня он даже не беспокоил».
Наконец, в 2007 году на экраны вышла «Я - легенда» с Уиллом Смитом в главной роли. Когда финал Мэтисона не понравился тестовой аудитории, его изменили. К этому моменту Мэтисон относился к попыткам экранизации исключительно с иронией, заявив: «Я не знаю, почему Голливуд очарован моей книгой, если они не хотят снимать ее так, как я ее написал».
Наконец, в 2007 году на экраны вышла «Я - легенда» с Уиллом Смитом в главной роли. Когда финал Мэтисона не понравился тестовой аудитории, его изменили. К этому моменту Мэтисон относился к попыткам экранизации исключительно с иронией, заявив: «Я не знаю, почему Голливуд очарован моей книгой, если они не хотят снимать ее так, как я ее написал».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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