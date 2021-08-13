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Писатели, ненавидившие экранизации своих произведений

Писатели, ненавидившие экранизации своих произведений (8 фото + 3 видео)

Автор:
13 августа 2021 12:40
Сообщество : Кино
Метки: Разногласия   кино   неприязнь   писатели   познавательно   режиссеры   творческие конфликты   экранизации   
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Экранизация - дело непростое. Режиссер, разумеется, хочет, чтобы его фильм понравился зрителю - но и с автором первоисточника ему зачастую приходится искать общий язык.А это не всегда просто: иногда писатели видят свои истории и их героев совсем не так, как кинематографисты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разногласия   кино   неприязнь   писатели   познавательно   режиссеры   творческие конфликты   экранизации   
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7  комментариев
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3k
kappaneed 2 часа назад
Сколько Кинга не экранизировали, все равно гавно получается, вообще все произведения, даже Сияние, очень сильный, самостоятельный, художественный фильм, как экранизация, полное гуано...
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3
Хельга kappaneed 56 минут назад
неправда, Зеленая миля- великолепная экранизация.
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60k
Андрей Час назад
С мнением автора "Я легенда" полностью согласен. Единственная экранизация примерно похожая на оригинал - это самая первая, но там настолько всё дёшево снято и настолько унылая игра актёров, что всё это нивелируется в ноль.
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5k
Станислав 2 часа назад
Насчет "Я - легенда", по крайней мере экранизации с Уилл Смитом, я согласен, в книге все совсем не так. В фильме он представлен как жертва и эдакий герой-выживальщик, по факту он был убийцей-маньяком, который днем вырезал целые семьи уже нового сформировавшегося общества.
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−50
Thomsen 3 часа назад
Станислав Лем был недоволен "Солярисом" Тарковского.
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