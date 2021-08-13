Писатели, ненавидившие экранизации своих произведений

На сегодняшний день роман Мэтисона «Я - легенда» был экранизирован трижды, но автор не одобрил ни одной экранизации. Первой была постановка 1964 года под названием «Последний человек на Земле». Мэтисон не согласился с выбором Винсента Прайса на главную роль, хотя и был поклонником его актерского таланта. «Я уверен, что Винсент Прайс, которого я люблю в каждой из его картин, здесь был неправильным выбором», - заявил писатель. Затем, в 1971 году, появился «Человек Омега» с Чарлтоном Хестоном в главной роли. Эту экранизацию писатель подчеркнуто игнорировал, заявив: «Человек Омега» был настолько далек от моей книги, что меня он даже не беспокоил».

Наконец, в 2007 году на экраны вышла «Я - легенда» с Уиллом Смитом в главной роли. Когда финал Мэтисона не понравился тестовой аудитории, его изменили. К этому моменту Мэтисон относился к попыткам экранизации исключительно с иронией, заявив: «Я не знаю, почему Голливуд очарован моей книгой, если они не хотят снимать ее так, как я ее написал».