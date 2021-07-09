Случайные совпадения, над которыми стоит задуматься: а глюк ли это?

Случалось ли вам замечать вокруг себя странные закономерности, совпадения, неувязки или даже сбои? Если да, то вам наверняка было непросто найти этому разумное объяснение. Именно такие неурядицы многие люди привыкли называть сбоем в матрице. А что, вполне возможно! Раздвоенные объекты, застрявшие в текстурах, незагруженная картинка и пиксели — всё это случается слишком часто, чтобы считать это банальным недоразумением!

На этой травинке есть номер. Чьих рук это дело?