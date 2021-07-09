Случайные совпадения, над которыми стоит задуматься: а глюк ли это?

Даже у самой отлаженной системы бывают сбои. Может, мир немного сошел с ума и реальность уже не так реальна? Давайте посмотрим на примеры, доказывающие, что мы все-таки живем в Матрице!
Случалось ли вам замечать вокруг себя странные закономерности, совпадения, неувязки или даже сбои? Если да, то вам наверняка было непросто найти этому разумное объяснение. Именно такие неурядицы многие люди привыкли называть сбоем в матрице. А что, вполне возможно! Раздвоенные объекты, застрявшие в текстурах, незагруженная картинка и пиксели — всё это случается слишком часто, чтобы считать это банальным недоразумением!
На этой травинке есть номер. Чьих рук это дело?
Один кирпич в моём дворе остался непокрытым снегом
Это что, выход из матрицы?
Этим двоим нельзя расставаться
Питер Паркер — настоящее имя Человека-паука.
Кажется, небо дало сбой в матрице
Если у учёных и синоптиков нет объяснения, почему облака выглядят столь странно, самое время спихнуть всё на матрицу, которая слишком часто даёт сбой.
Как говорится, Бог любит троицу
Кажется, это нужно воспринять как какой-то знак
У меня дома произошёл сбой в матрице
Полковник Сандерс?
Сбой в матрице
Кажется, пёсику есть что рассказать своему хозяину.
Я поймала какой-то сбой в системе?
Матрица дала сбой
Я думал, что поймал идеальное отражение, пока не заметил сбой в матрице
Кажется, в отражении не хватает одного дерева…
Я нашёл очень странную ромашку во дворе своего дома
У женщины на спине такая же татуировка, что и рисунок на футболке парня
Ко мне на подоконник прибежали две белки и приняли совершенно одинаковые позы
Я заметила пиксельную тень
Источник:
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