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Случайные совпадения, над которыми стоит задуматься: а глюк ли это?

Случайные совпадения, над которыми стоит задуматься: а глюк ли это? (18 фото)

Автор:
09 июля 2021 09:04
Метки: глюк   забавно   люди   матрица   подборка   фото   
935
18

Даже у самой отлаженной системы бывают сбои. Может, мир немного сошел с ума и реальность уже не так реальна? Давайте посмотрим на примеры, доказывающие, что мы все-таки живем в Матрице!

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Метки: глюк   забавно   люди   матрица   подборка   фото   
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7k
Миха 23 минуты назад
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Свирепый Бамбр 5 минут назад
Воспринимай как знак очень .хуевого фотошопа!

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Вано 36 минут назад
Рановато для сбоев.
Автор до вечера не дотерпел?
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