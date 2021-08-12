«Гибридное оружие Кремля» снова в деле: «Маша и Медведь» заняли первое место в глобальном рейтинге

Российский мультсериал «Маша и Медведь» студии Анимакорд занял первое место в глобальном рейтинге детского контента.



Обогнать удалось даже такого неоспоримого лидера и любимца детей по всему миру как «Свинка Пеппа». Позади остались и фавориты многих мальчишек — щенки из «Щенячьего патруля».



Рейтинг составлен международным исследовательским агентством Parrot Analytics и основан на мониторинге больше 10 тыс. медиапродуктов. Подсчёт производится через онлайн-запросы по всему миру на протяжении последних двух месяцев.



Напомним, Мультсериал «Маша и Медведь» переведён на 43 языка и уже давно и прочно занял место в тройке самых любимых развлекательных детских трендов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.



В 2016 году в Европе в нашем мультфильме умудрились разглядеть «кремлёвскую пропаганду».