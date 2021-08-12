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«Гибридное оружие Кремля» снова в деле: «Маша и Медведь» заняли первое место в глобальном рейтинге

«Гибридное оружие Кремля» снова в деле: «Маша и Медведь» заняли первое место в глобальном рейтинге (5 фото)

Автор:
12 августа 2021 11:10
Метки: маша и медведь   мультфильм   рейтинг   
1174
5
Повержена оказалась даже свинка Пеппа, любимица детей по всему миру.
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Метки: маша и медведь   мультфильм   рейтинг   
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25  комментариев
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3k
Outcast 5 часов назад
Это мультик противостоит западным ценностям и не даёт детям стать трансгендерами и гомосексуалистами необходимо срочно заменить выпуски с ней на это
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199
阿鋒 2 часа назад
Нормальный мульт! Самый годный из тех, что за последние годы наши сделали. И какая разница - кому там че кажется:) у них там бОрис есть с родственными корнями не от наглосаксов, пусть на нем отыгрываются!
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3
Alex DM-BALTIC 阿鋒 13 минут назад
Смешарики намного круче для ребенка! Намного познавательней.
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−3
apqurhf 3 часа назад
говномультик для быдла с пропагандой детской вседозволенности.
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28k
Игорь 4 часа назад
Как любые сериалы - первые 2-3 серии видно что проработаны неплохо и смотрятся интересно. А потом пошла штамповка.
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22k
Ваня 6 часов назад
они там совсем с дуба рухнули...
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10k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Шикарный мульт!!! С внуком постоянно сажусь смотреть.
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