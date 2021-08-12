«Гибридное оружие Кремля» снова в деле: «Маша и Медведь» заняли первое место в глобальном рейтинге

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Повержена оказалась даже свинка Пеппа, любимица детей по всему миру.
Российский мультсериал «Маша и Медведь» студии Анимакорд занял первое место в глобальном рейтинге детского контента.
Обогнать удалось даже такого неоспоримого лидера и любимца детей по всему миру как «Свинка Пеппа». Позади остались и фавориты многих мальчишек — щенки из «Щенячьего патруля».
Рейтинг составлен международным исследовательским агентством Parrot Analytics и основан на мониторинге больше 10 тыс. медиапродуктов. Подсчёт производится через онлайн-запросы по всему миру на протяжении последних двух месяцев.
Напомним, Мультсериал «Маша и Медведь» переведён на 43 языка и уже давно и прочно занял место в тройке самых любимых развлекательных детских трендов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
В 2016 году в Европе в нашем мультфильме умудрились разглядеть «кремлёвскую пропаганду».
Обогнать удалось даже такого неоспоримого лидера и любимца детей по всему миру как «Свинка Пеппа». Позади остались и фавориты многих мальчишек — щенки из «Щенячьего патруля».
Рейтинг составлен международным исследовательским агентством Parrot Analytics и основан на мониторинге больше 10 тыс. медиапродуктов. Подсчёт производится через онлайн-запросы по всему миру на протяжении последних двух месяцев.
Напомним, Мультсериал «Маша и Медведь» переведён на 43 языка и уже давно и прочно занял место в тройке самых любимых развлекательных детских трендов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
В 2016 году в Европе в нашем мультфильме умудрились разглядеть «кремлёвскую пропаганду».
В 2017 году на Украине заявили, что «Маша и медведь» угрожают «незалежной».
По мнению «активистов», показ в мультфильме фуражки с красной звездой является «угрозой для территориальной целостности Украины».
По мнению «активистов», показ в мультфильме фуражки с красной звездой является «угрозой для территориальной целостности Украины».
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В 2018 году в Европе вновь обвинили наших мультгероев в пропаганде, назвав сериал «мягкой силой Кремля».
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Метки: маша и медведь мультфильм рейтинг
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А про психиатра - у кого что болит, тот о том и говорит.
Явный отсыл к Ёжику в тумане.