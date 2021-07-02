Харьковчанин разозлился на цыганку за попрошайничество и распылил в ее сторону перцовый газ

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Некоторые представители этой национальности ведут себя настолько навязчиво, что отделаться от них практически невозможно. Хотя у жителя Харькова вполне получилось.
Во многих крупных городах у больших магазинов попрошайки с утра до вечера несут свою вахту, предлагая погадать или просто выклянчивая деньги у местных жителей и туристов. Отвязаться от них иногда бывает так сложно, что приходится прикладывать массу усилий, чтобы уйти с целым кошельком.
Харьковчанин не стал терпеть, когда одна из попрошаек попыталась агрессивно реагировать на совет "идти работать" и достал баллончик с перцовым газом. Освежившаяся дама стала требовать вызвать милицию, но прохожие отчего-то не спешили выполнить ее просьбу.
Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика!
Кстати, в ходе конфликта выяснилось, что цыгане не любят сниматься на камеру, а еще мастерски владеют обсценной лексикой.
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Перед ним паразит. Так и нужно поступать с паразитами а не ждать пока они начнут пить твою кровь, т.е. грабить или заражать тебя (наркотиками и прочим криминалом)
Существуют негласные законы даже у отмороженных гопников. Например, не нападать на парня, если он с девушкой, не трогать семейные пары, не причинять вред в присутствии детей и т.д. Он еб@нутый, мне кажется. Поправьте, если я неправ!
Автор, ты тоже нацист?