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Харьковчанин разозлился на цыганку за попрошайничество и распылил в ее сторону перцовый газ

Харьковчанин разозлился на цыганку за попрошайничество и распылил в ее сторону перцовый газ (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ХАРЬКОВ   баллончик с газом   видео   перцовка   попрошайки   цыгане   
1782
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Некоторые представители этой национальности ведут себя настолько навязчиво, что отделаться от них практически невозможно. Хотя у жителя Харькова вполне получилось.

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Метки: ХАРЬКОВ   баллончик с газом   видео   перцовка   попрошайки   цыгане   
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55k
pynh Час назад
Ну чисто технически, по видео, он просто до#бался до цыганки. Нет начала конфликта.
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2k
Сергей 14 минут назад
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96
Денис Сверхувниз Полчаса назад
Кто до кого первый доколебался нет разницы.
Перед ним паразит. Так и нужно поступать с паразитами а не ждать пока они начнут пить твою кровь, т.е. грабить или заражать тебя (наркотиками и прочим криминалом)
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871
AGold 40 минут назад
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23k
Vazari 41 минуту назад
Игра была равна, играли два говна. Автор, тебе мало про хохлов со всех тв-радио-сми? Я как слышу хаканье, уже аллергия начинается. Поищи новости в других регионах.
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4k
tamin 43 минуты назад
Хохлище против цыганки. Оба трусоваты и наглы. Даже не знаю кто из них лучше
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8k
Алексей 48 минут назад
просто цыганка была одна.... был он хероем, если б там хоть человек пять "цыганвы йоба.оой" было???
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541
Blink 48 минут назад
я что то не пойму толка от баллончика? он прям пару раз попал по не пшыком, почему она от боли не взвыла? не начала тереть глаза? у меня был баллончик перцовый от собак, я ничейно в кармане нажал прям чуть и попал на указательный палец, потом я минуты через 2 потер глаз и нос у меня жгло минут 20 потом ! может просроченный у него?
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7k
Владимир 54 минуты назад
Ну так-то он сам докопался. Напомнило движение "стоп хам".
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3k
Ув. Алексей Николаевич 54 минуты назад
Автор - долб@еб? Она ему мешала? Чего он хотел добиться?
Существуют негласные законы даже у отмороженных гопников. Например, не нападать на парня, если он с девушкой, не трогать семейные пары, не причинять вред в присутствии детей и т.д. Он еб@нутый, мне кажется. Поправьте, если я неправ!
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15k
Maks Es 57 минут назад
Укронацист [мат]#лся до цыганки.
Автор, ты тоже нацист?
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4k
Александр 57 минут назад
да они за-ли уже... грабят и воруют в открытую... Их скоро начнут убивать на улицах... (события только на территории Украины)
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25k
Павел 58 минут назад
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8k
DumDum Час назад
Тут у жителя Харькова, скорее, не "получилось отделаться", а...
Ссылка youtu.be
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44k
parallax Час назад
Радует глаз, независимо от того, кто до кого дое...ся.
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5k
Echo Час назад
Про работу тут конечно хз, но обычно рекомендуют зубы в ломбард сдать
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28k
Acu900 Час назад
При всем уважении, это видео не докажет правомерность действия харьковчанина. Скорее наооборот , он ее провоцирует снимая ее на видео без ее согласия. А потом он ей распыляет баллончик. Ему надо было заснять как цыганка навязывает ему свои услуги, а этого на видео нет. Так что суд, увы, будет не на его стороне...
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2k
Заряд бодрости Час назад
Д- Дихлофос
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