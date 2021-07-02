Харьковчанин разозлился на цыганку за попрошайничество и распылил в ее сторону перцовый газ

Во многих крупных городах у больших магазинов попрошайки с утра до вечера несут свою вахту, предлагая погадать или просто выклянчивая деньги у местных жителей и туристов. Отвязаться от них иногда бывает так сложно, что приходится прикладывать массу усилий, чтобы уйти с целым кошельком.