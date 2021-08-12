Почему египетские пирамиды на старых рисунках такие странные

В Средние века пирамиды были фоном для библейских событий, поэтому изображения пирамид можно найти в церковной росписи – и эти пирамиды там довольно условны и больше похожи на дома.

Огромный интерес к пирамидам как к сохранившемуся чуду света возник в 16-м веке с развитием космографии, то есть с популярностью изданий, описывающих известные тогда факты о мире, вселенной, народах и государствах. По заказу состоятельных людей издавались все новые иллюстрированные книги, редкая из которых обходилась без рисунка пирамид.