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Почему египетские пирамиды на старых рисунках такие странные

Почему египетские пирамиды на старых рисунках такие странные (6 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   пирамиды   средневековье   факты   фото   художник   
1242
6

Художники Средневековья и Возрождения будто специально рисовали египетские пирамиды так, чтобы подпитать современные конспирологические теории.

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Метки: интересно   пирамиды   средневековье   факты   фото   художник   
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63k
Доктор Джонс 50 минут назад
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17k
KOSTELLO 56 минут назад
В средневековье скатов считали морскими дьяволами, а белух с их песнями принимали за русалок.
Так, что я бы на их объективность не рассчитывал
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8k
portmen77 Час назад
Ну котов ни с кем не спутаешь один в один...
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56k
Андрей 2 часа назад
А в средневековой живописи и позже - всё условно: что стоит изображение рыцарей в латах на картине, изображающей распятие Христа. Или всё-таки мы чего-то не знаем?
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857
Сергей 2 часа назад
как им ещё рисовать, если они не видели пирамид, это из той оперы почему доспехи одинаковые в летописях.
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