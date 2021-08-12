Почему египетские пирамиды на старых рисунках такие странные

Художники Средневековья и Возрождения будто специально рисовали египетские пирамиды так, чтобы подпитать современные конспирологические теории.
Разница между изображениями пирамид до 18-го века и после Наполеоновской кампании огромна, так что многие уверены, что современные пирамиды – новострой, а настоящие были другими.
В Средние века пирамиды были фоном для библейских событий, поэтому изображения пирамид можно найти в церковной росписи – и эти пирамиды там довольно условны и больше похожи на дома.
Огромный интерес к пирамидам как к сохранившемуся чуду света возник в 16-м веке с развитием космографии, то есть с популярностью изданий, описывающих известные тогда факты о мире, вселенной, народах и государствах. По заказу состоятельных людей издавались все новые иллюстрированные книги, редкая из которых обходилась без рисунка пирамид.
И эти пирамиды совсем других пропорций, чем настоящие египетские, слишком узкие, недостаточно высокие и с разными несуществующими деталями, вроде парадно оформленных входов или окон.
Они изображались так, конечно, от того, что ни сами художники, ни их предшественники, работами которых можно было вдохновляться, никогда не видели настоящих пирамид.
Но зато многие видели так называемую «Пирамиду Цестия» в Риме – тридцатиметровый античный мавзолей в форме пирамиды, с похожими пропорциями. Вероятно, этот доступный образец художники использовали для изображения любых пирамид.
Заодно и Сфинкса рисовали в силу своей фантазии, в виде бюста, статуи или головы на постаменте.
Только в конце 17-го века появились путешественники, лично посетившие Египет и сделавшие зарисовки Сфинкса и пирамид. Благодаря им последующие художники смогли нарисовать пирамиды очень похожими на реальные, например, воспеватель живописных развалин Убер Робер (которого, говорят, даже прозвали Робер де Руин за многочисленные картины разрушенных древностей).
Убер Робер, кстати, в Египте тоже не бывал, но его пирамиды уже выглядят достоверно.
Источник:
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Так, что я бы на их объективность не рассчитывал