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Сообщество Без кота и жизнь не та 937 постов • 385 подписчиков подписаться
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За всё время допроса кот не сказал полицейским дознавателям ни слова

За всё время допроса кот не сказал полицейским дознавателям ни слова (2 фото)

Автор:
12 августа 2021 07:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Молчание   Россия   допрос   известность   кот   свидетель   следствие   тверь   
1435
2

Кота допросили в качестве свидетеля по уголовному делу под Тверью

Источник:

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Метки: Молчание   Россия   допрос   известность   кот   свидетель   следствие   тверь   
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292
bobobo 2 часа назад
Какая собака кота допрашивала?
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4k
RRK 43 минуты назад
То что кот не раскололся это недоработка следаков. Надо было коту слоника сделать или валерьянки предложить что-нибудь точно сработало бы.
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12k
Сергей 50 минут назад
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−63
Thomsen 59 минут назад
зато попугай наговорил на четыре статьи....

а вообще, диалог был следующий:

- Ты, дурилка лохматая, давно у ветеринара не был?
- Не бери на понт, мусор. Мои бубенчики давно тю-тю. Так что - нету у вас методов на Котю Сапрыкина. Нету.
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6k
Игорь Час назад
коты - они такие
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497
Миша Час назад
Если бы кот мог бухать вровень с дознавателями он бы им много чего сказал.
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353
КакогоХу 2 часа назад
Кот в отказ пошёл, уважаю
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852
анатолий горленко 2 часа назад
Сегодня что, 1 апреля?
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292
bobobo анатолий горленко 2 часа назад
Да нет. Просто это РЕНТВ. Они по жизни на голову ударенные.
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