За всё время допроса кот не сказал полицейским дознавателям ни слова

Как сообщается на страницах издания REN.TV, в Тверской области следователь, якобы привлёк кота в качестве свидетеля преступления. Однако хвостатый плут сотрудничать со следствием наотрез отказался и не подписал никаких показаний.В связи с чем в органах могут переквалифицировать усатого-полосатого из свидетелей в подозреваемые.





"Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог", - говорится в документе, вроде бы завизированным старшим следователем.





Ко всему прочему, глядя на фото животного, невольно начинаешь понимать, что если допрос состоялся, то шёл долго, возможно, с пристрастием. Но, судя по всему, кот никогда крысой не был - всё выдержал и никого не сдал.