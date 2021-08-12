За всё время допроса кот не сказал полицейским дознавателям ни слова

Кота допросили в качестве свидетеля по уголовному делу под Тверью
Как сообщается на страницах издания REN.TV, в Тверской области следователь, якобы привлёк кота в качестве свидетеля преступления. Однако хвостатый плут сотрудничать со следствием наотрез отказался и не подписал никаких показаний.В связи с чем в органах могут переквалифицировать усатого-полосатого из свидетелей в подозреваемые.
"Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог", - говорится в документе, вроде бы завизированным старшим следователем.
Ко всему прочему, глядя на фото животного, невольно начинаешь понимать, что если допрос состоялся, то шёл долго, возможно, с пристрастием. Но, судя по всему, кот никогда крысой не был - всё выдержал и никого не сдал.
Фотодоказательство опроса было выложено в соцсетях, в результате чего кот стал мемом. Пользователи стали активно шутить на тему допроса кота. Многие поддержали питомца, который "своих не сдаёт".
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а вообще, диалог был следующий:
- Ты, дурилка лохматая, давно у ветеринара не был?
- Не бери на понт, мусор. Мои бубенчики давно тю-тю. Так что - нету у вас методов на Котю Сапрыкина. Нету.