45 главных достопримечательностей Твери

В городе много музеев. Наиболее посещаемым считается Объединенный музей Твери, который имеет несколько десятков филиалов. Интересны музеи с необычной тематикой – музей связи и музей тверского быта. Даже промышленные предприятия предлагают гостям уникальные экскурсионные программы – например, холдинг «Афанасий» знакомит посетителей с основными этапами производства сыра и пива.

Городской сад

Популярное место для досуга местных жителей и прогулок туристов. Основанный в 1931 году сад, в настоящее время выглядит вполне современно. Выделены четкие пейзажные зоны, обустроены тенистые аллеи, установлены лавочки, высажены красивые клумбы. Наиболее интересной выглядит часть сада ранее называемая Дворцовой. В ней расположены копии статуй античности, вазоны с цветами. Есть кафе и аттракционы.