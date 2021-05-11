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45 главных достопримечательностей Твери

45 главных достопримечательностей Твери (46 фото)

Автор:
11 мая 2021 10:31
Метки: Россия   города   достопримечательность   тверь   фото   
208
46

Тверь – старинный русский город. В ее историческом центре сохранилось немало старинных зданий – Путевой дворец, церковь Белая Троица, Христорождественский монастырь. Множество шедевров архитектуры создано во время масштабной застройки города после большого пожара XVIII века. Город имеет планировку, характерную для Рима, Парижа и Санкт-Петербурга. Особое место в городской архитектуре имеет площадь Ленина, улицы Советская и Трехсвятская.

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Метки: Россия   города   достопримечательность   тверь   фото   
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MihailoSerbiya Час назад
Krasiviy gorod .Zhil tam neskolko mesecov .
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