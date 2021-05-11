45 главных достопримечательностей Твери

Тверь – старинный русский город. В ее историческом центре сохранилось немало старинных зданий – Путевой дворец, церковь Белая Троица, Христорождественский монастырь. Множество шедевров архитектуры создано во время масштабной застройки города после большого пожара XVIII века. Город имеет планировку, характерную для Рима, Парижа и Санкт-Петербурга. Особое место в городской архитектуре имеет площадь Ленина, улицы Советская и Трехсвятская.
В городе много музеев. Наиболее посещаемым считается Объединенный музей Твери, который имеет несколько десятков филиалов. Интересны музеи с необычной тематикой – музей связи и музей тверского быта. Даже промышленные предприятия предлагают гостям уникальные экскурсионные программы – например, холдинг «Афанасий» знакомит посетителей с основными этапами производства сыра и пива.
Городской сад
Популярное место для досуга местных жителей и прогулок туристов. Основанный в 1931 году сад, в настоящее время выглядит вполне современно. Выделены четкие пейзажные зоны, обустроены тенистые аллеи, установлены лавочки, высажены красивые клумбы. Наиболее интересной выглядит часть сада ранее называемая Дворцовой. В ней расположены копии статуй античности, вазоны с цветами. Есть кафе и аттракционы.
Тверской императорский путевой дворец
Роскошный особняк построен в конце XVIII века в том месте, где проходил Петербургский тракт. Его фасад выходит на берег Волги. Дворец неоднократно перестраивали, дополняли деталями разных архитектурных стилей – классицизма и барокко. Внутренний интерьер украшают мраморные колонны и камины, дорогая мебель и внушительные хрустальные люстры. Внутри его стен в настоящее время находится областная картинная галерея.
Набережная Афанасия Никитина
Протяженность набережной на левом берегу Волги составляет 2,5 км. Пешеходную зону отделяет от воды небольшой зеленый откос. Набережную украшают насаждения деревьев, газоны, красивые клумбы и декоративные фигуры. Установлены лавочки и фонари. Рядом с Нововолжским мостом расположен фонтан из нескольких чаш. С набережной Никитина открывается хороший вид на Городской сад, архитектурные памятники и достопримечательности.
Набережная Степана Разина
Набережная на правом берегу Волги названа в честь донского знаменитого казака. Она является одним из любимым мест для прогулок гостей города и горожан. Набережная тянется от Городского сада до стадиона. С нее хорошо просматриваются множество достопримечательностей Твери – Заволжский парк, Свято-Екатерининский монастырь, Речной вокзал, особняки разных стилей и эпох. Верхняя часть набережной проходит под сенью деревьев.
Трёхсвятская улица
Красивая и благоустроенная улица, которую часто сравнивают с московским Арбатом. Улица является пешеходной, на ней расположено много сувенирных магазинов, кафе, ресторанов. Здесь можно увидеть уличных музыкантов и художников, проходят народные гуляния и праздники. Большинство зданий на Трёхсвятской улице – малоэтажные особняки XIX века в классическом стиле. Среди них выделяется современное здание комплекса Олимп.
Мемориальный комплекс ВОВ
Расположен у площади Победы на месте храма Николая Чудотворца, взорванного в 1960-ых годах. Комплекс возведен в 1970 году. Доминантой его является обелиск Победы высотой 45 метров. Он расположен на монументальном фундаменте с барельефами, перед обелиском расположена чаша с Вечным огнем. Сооружение имеет внешнюю подсветку, а сам факел зажигают несколько раз в год, во время тождественных мероприятий.
Улица Советская
Считается главной улицей города. Старинная улица спроектирована в 1763 году, ее застройка происходила в конце XVIII-начале XIX века. Она проходит через исторический центр Твери, многие здания на ней имеют статус памятника архитектуры и истории. В них располагаются государственные организации и учреждения культуры. Наиболее интересными являются Путевой дворец, Тверской объединенный музей, Тверской театр драмы.
Памятник Михаилу Кругу
Бронзовый памятник известному шансонье и уроженцу Твери установлен на бульваре Радищева. Он изображен сидящим на скамье и опирающимся на гитару между ног. На скамье есть свободное место, чтобы присесть и сделать фото. Установлен в 2003 году после смерти певца. Дважды памятник подвергался нападениям вандалов – хулиганы срезали у памятника гитару, а через несколько лет раскрасили памятник в разные цвета.
Церковь Белая Троица
Православный храм, являющийся архитектурным и культурным памятником. Основанный в 1564 году, он является самым древним из сохранившихся каменных сооружений Твери. Церковь возведена из кирпича и белого камня, главы и кровля покрыты белой черепицей. Изначально церковь была трехглавой, однако впоследствии ее расширили до 7 глав, пристроили двухъярусную колокольню. Стены внутри расписаны фресками XVIII-XIX веков.
Тверской государственный объединенный музей
Основан в 1866 году и состоит из нескольких филиалов. Основное здание музея расположено на улице Советская, оно является городским памятником архитектуры. Его экспозиции рассказывают об истории края – начиная с времен палеолита до настоящего времени. В тематических залах расположены выставки животного и растительного мира Тверской области, ее природных богатствах, показаны особенностях народных промыслов, развитие промышленности.
Тверской академический театр драмы
Расположен в монументальном здании с внушительными колоннами сталинской постройки. История театра насчитывает почти 300 лет – он создан в 1745 году. Звание академического театра получено в 1995 году. В репертуаре театра преобладают постановки по классической зарубежной и русской литературе. Театральная труппа успешно гастролирует не только по городам России, но и за рубежом, участвует в фестивалях и конкурсах.
Христорождественский монастырь
Точная дата постройки неизвестна. Впервые упоминается в документах в 1514 году. Основные постройки монастыря оставались деревянными до начала XIX века, когда ансамбль монастыря был перестроен в камне и получил черты сначала классицизма, потом ампира. Восстановление пострадавшего во время советской власти монастыря началось в XX веке. В состав монастыря входят несколько соборов и церквей, хозяйственные постройки.
Архитектурные достопримечательности Твери
Самые интересные здания и сооружения, красивые объекты инфраструктуры и градостроительства.
Кинотеатр «Звезда»
Построен на месте домика Петра I на берегу Волги. Здание кинотеатра открыто в 1937 году и является памятником архитектуры в стиле позднего конструктивизма. Его главный вход и боковые фасады украшены белыми колоннами, что придает кинотеатру торжественный и внушительный вид. Несколько залов кинотеатра имеют вместимость до 250 человек. Есть премиум-зал и зал с VIP-ложами. Все залы имеют современное оборудование.
Дом ворошиловских стрелков
Архитектурный памятник сталинской эпохи. Пятиэтажное здание построено в 1935 году в стиле предвоенного неоклассицизма. Его украшают гербы СССР, стилизованные красные звезды. В доме размещались военные учреждения – штаб округа, институт, госпиталь, академия. В элементах отделки сохранились черты оригинального довоенного интерьера. Дом ворошиловских стрелков отлично вписан в единый архитектурный облик улицы.
Старый Волжский мост
Первый мост в Твери, перекинутый через Волгу. Его проект разработан в Санкт-Петербурге. Строительство моста завершилось в 1900 году. Под высоким мостом могли проходить пароходы. Восстановление моста после взрыва в 1941 году началось уже в 1947 году, а масштабная реконструкция прошла в 1980-ые годы. На более прочную конструкцию установили ажурные пролеты от старого моста. Ширину проезжей части увеличили до 8 метров.
Новый Волжский мост
Бетонный мост через Волгу построен в 1950-ых годах с использованием чугунных пролетов от ленинградских мостов – моста лейтенанта Шмидта и моста Благовещенского XIX века. Общая длина моста – 485 метров, длина собственно моста без подходов – 281 метр. Пятипролётный мост имеет высоту над водой в 15,5 метров. Каждый пролет имеет 9 арок. По мосту проходят две автомобильные полосы и трамвайные пути.
Площадь Ленина
Одно из прежних названий «Восьмиугольная» получено из-за формы площади. Общая площадь занимаемой ей территории составляет почти 12 000 м². Оригинальный вид площади Ленина сформирован в 1760-ые годы по проекту архитектора Никитина. Ансамбль составляющих ее исторических зданий является федеральным памятником культуры. На площади расположены братская могила советских воинов, памятник Ленину.
Двор Пролетарки
Также известны названия Морозовский дворик или Морозовские казармы. Это комплекс зданий общественного и промышленного назначения, построенный для рабочих мануфактуры. Микрорайон имеет историческую и архитектурную ценность. Строения возведены в стиле модерна и русской псевдоготики. Элементы внешнего фасада имеют стиль неоготики. Градостроительный объект строился с 1858 по 1913 года. Всего в него входит 50 зданий.
Казармы Рождественской мануфактуры Берга
Представляют собой три дома, построенных для фабричных рабочих. Возведены поочередно в 1901, 1904 и 1905 годах. Архитектор проекта – Карл Шмидт. Одинаковые здания имеют готический стиль. Интересно оформлены торцевые фасады казарм-домов – использовано остекление лестничных клеток и большие окна, формой повторяющие ход лестничных маршей. Название казармам даны по имени владельца мануфактуры В. П. Берга.
Дом дворянского собрания
Находится в историческом центре города. Здание известно также как Дом офицеров. Оно возведено в середине XIX века по инициативе дворян для проведения собраний. Архитектор Львов выполнил проект двухэтажного дома с мезонином в стиле позднего классицизма. В его торжественном парадном зале сохранились колонны с лепниной, а также кариатиды. После 1917 года помещения здания отдали для нужд офицеров Красной армии.
Тверской речной вокзал
Расположен на небольшом холме у слияния рек Волга и Тверцы. Речной вокзал начал функционировать в 1938 году, водное сообщение продолжалось до 1981 года. После этого почти 10 лет здание никак не использовали, позднее в нем размещался арт-центр и два музея. После частичного обрушения стен речного вокзала началась его реконструкция. С мая по сентябрь с причалов у речного вокзала можно отправиться на водную прогулку.
Церкви и храмы Твери
Культовые места, главные православные, мусульманские и католические достопримечательности.
Церковь Трех Исповедников
Построена в 1731 году. Имела несколько престолов, высокую колокольню. В годы советской власти уничтожили часть колокольни, а также уникальные фрески внутри церкви. Реставрация церкви началось после возвращения ее верующим в 1996 году. Архитектура ее сочетает несколько стилей – ампир, барокко и классицизм. В нишах стен установлены скульптуры ангелов. Внутренние помещения выглядят очень светлыми из-за больших окон.
Вознесенский собор
Собор основан в середине XVIII века на месте сгоревших деревянных церквей. Колокольня у собора появилась лишь в XIX веке. В 1935 году по распоряжению советской власти богослужения в соборе прекратились, а само здание несколько лет использовали для нужд краеведческого музея. В 1990-ых годах здание вернули церкви, а с 1994 года собор является конечной точкой православного шествия с иконой Тихвинской Богоматери.
Свято-Екатерининский женский монастырь
Основан в 1996 году, ранее это было подворье Вознесенского Оршина монастыря. Он расположен в невероятно живописном месте на берегу Волги. На территории монастыря расположены две часовни, храм Св. Екатерины и две приписные церкви. В церквях ведутся реставрационные работы, восстановлена колокольня. В монастыре постоянно проживает около 25 человек, на богословских курсах обучаются около 100 человек.
Церковь Михаила Тверского на острове Памяти
Построена в 2002 году. Для возведения церкви выбрано необычное и живописное место – на острове Памяти в слиянии рек Тьмака и Волга. Проект церкви выполнили тверские архитекторы Андрей Барковский и Валерий Курочкин. Он выполнен в традиционном для русских церквей владимиро-суздальском стиле. Строительство церкви посвящено памяти князи Тверского и Владимирского св. Михаила Ярославовича Тверского.
Храм Преображения Господня
Католический храм, возведенный в 1864 году. Разрушен в 1974 году. Восстановление храма на историческом месте началось в 1994 году и продолжалось 8 лет. Высокое здание в форме креста, выполненное из красного кирпича, сочетает в себе элементы готики и модерна. Над главным фасадом возвышается высокая звонница. Одну сторону нефа украшает статуя Божией Матери, другую изображение Тайной вечери.
Тверская соборная мечеть
Открыта с разрешения губернского правления в 1906 году и проработала до 1935 года. В 1992 году мечеть вернули общине мусульман. В 2008 году при поддержке федерального бюджета в соборной мечети прошла масштабная реконструкция. Она выполнена в классическом новомавританском стиле. Минарет расположен в цилиндрической башне, имеющей высоту 16,3 метра. Одна из крыш украшена узором восточного стиля.
Культурные достопримечательности Твери
Самые интересные музеи, в которых стоит обязательно побывать.
Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
Расположен в центре города, где Михаил Евграфович жил два года, работая в должности вице-губернатора Твери. В мемориально-литературном музее собраны документы, фотографии, рукописи и книги, а также личные вещи писателя. Всего в музее представлено около 800 экспонатов. Проводятся экскурсии, а также литературные встречи и вечера, выставки. Во внутреннем оформлении использованы картины русских художников.
Музей тверского быта
Расположен в здании бывшей купеческой усадьбы 1974 года постройки. В состав музея входят также два флигеля, амбар, каретный сарай. Это единственные в городе здания в стиле барокко. Основная тема выставок музея – жизнь и культура города в XVIII-XIX века. Посетили могут осмотреть более 800 экспонатов с экскурсионным обслуживанием, поучаствовать в интерактивных программах, посетить сувенирный магазин.
Музей фотографии «Искра»
12 витрин музея рассказывают про историю фотографии, начиная с первых аппаратов конца XIX века и заканчивая современными цифровыми моделями. Редкую коллекцию старых фотографий и редких фотоаппаратов предоставил музею его руководитель Роман Какоткин. Экскурсию проводят профессиональные фотографы. Для посетителей организуют различные мастер-классы, например, по проявлению пленки и фотографированию старинных зданий Твери.
Музей связи Тверской области
Ведомственный музей, принадлежащий УФПС, который посвящен истории почты и электросвязи. Он расположен в здании Тверского почтамта, возведенным еще до революции. В музее представлено около 2000 экспонатов – документы, телефонные и телеграфные аппараты, фотографии. Разработано несколько экскурсионных программ, рассказывающих как об общей истории развития почтовой службы, так и про отдельные отрасли.
Холдинг «Афанасий»
История развития холдинга началась с основания частного пивоваренного завода. Сейчас здесь выпускают разнообразную продукцию – мясную, рыбную, молочную, снековую. Пивоварню можно посетить с экскурсией – увидеть этапы производства и продегустировать фирменные продукты. Для семей с детьми предлагают экскурсию на сыроварню – осмотреть камеру созревания сыра, попробовать лучшие сорта сыра, поучаствовать в мастер-классах.
Памятники и монументы Твери
Самые заметные и известные скульптуры и памятники украшающий город.
Памятник Афанасию Никитину
Памятник путешественнику и писателю расположена на набережной, названной его именем. Статуя высотой 4 метра установлена на гранитном постаменте. Вся композиция размещена на круглой площадке, выполненной в виде ладьи с головой коня. Открыт памятник в 1955 году, на церемонии присутствовал посол Индии – ведь Никитин стал одним из первых европейцев, который достиг Индии в своих путешествиях по морям.
Памятник Михаилу Тверскому
Открыт в 2008 году на Советской площади. Автор проекта – Андрей Ковальчук. Художник изобразил Великого князя верхом на коне. Высота бронзового памятника составляет 8,5 метров. Он установлен на гранитном постаменте, на котором изображен пояс со славянскими орнаментами и символ защиты – бронзовый щит. Сам образ Михаила Тверского символизирует величие духа человека и государственного деятеля.
Памятник А. С. Пушкину
Поэт часто бывал в Твери и упоминал город в своих произведениях. Памятник в его честь установили в 1974 году в Городском саду в живописном месте набережной с видом на Волгу. Поэт изображен в сюртуке и цилиндре, в непринужденной позе опирающимся о решетку, как будто вглядываясь в ночную даль. Скульптурная композиции по проекту Комова имеет название «Белые ночи» и прекрасно передает атмосферу XIX века.
Памятник морякам-подводникам
Установлен на набережной Никитина в 2010 году по проекту Евгения Антонова. Памятник выполнен из бронзы. Он изображает двух подводников – один из них без сознания, а второй поднимает бесчувственного товарища на ходовую рубку. У прямоугольного постамента установлены чугунные якоря с цепями и гранитные плиты, на которых изображены подводные лодки – дизельная, времен Великой Отечественной Войны, и современная атомная.
Памятник танковому экипажу Степана Горобца
Открыт на Комсомольской площади в 2011 году. Скульптурная композиция посвящена подвигу экипажа Степана Горобца. Все бюсты мемориального монумента – портретные, они изображают командира, механика, стрелка-радиста и башнера. Скульптура установлена на одной из улиц города, который они защищали от вторжения врага по время Второй Мировой Войны. Для жителей города Степан Горобец стал символом русской несгибаемой воли.
Памятник И. А. Крылову
Памятник посвящен тому периоду жизни, когда баснописец работал писарем в магистрате губернии. Скульптура установлена в сквере недалеко от места, где жил и творил писатель. Памятник открыт в 1959 году по проекту архитектора Донских. Скульпторы – Шапошников и Горлов. В скульптурную композицию входят сам памятник баснописцу и четыре стелы, изображающие книги с горельефами по мотивам басен Крылова.
Памятник семье
Бронзовая композиция, посвященная семье, открыта в 2016 году. Она изображает счастливую семейную пару с двумя дочками и сыном. Памятник установлен у цирка, в сквере, где расположен фонтан. Скульптуры выполнены из литейной бронзы в натуральную величину. Рост у отца семейства около 180 см. Скульптор проекта – Карэн Саркисов. Для позирования при создании памятника приглашали несколько человек.
Стела «Город воинской славы»
Установлена в честь присвоения Твери почетного звания «Город воинской славы». На передней части гранитной колонны расположен картуш с текстом указа президента РФ, с обратной стороны колонны изображен герб Твери. Площадку со стелой окружают четыре пилона с барельефами военных событий – войны 1812 года, битвы 1317 года, сражения с польской армией и освобождения города от фашистских войск в Великую Отечественную Войну.
Лучшие сады и парки Твери
Главные места для прогулок и отдыха на свежем воздухе в черте города.
Ботанический сад ТвГУ
Расположен близ впадения реки Тверцы в Волгу. В уникальном саду содержится коллекция степных растений. Также в нем собраны необычные и экзотические растения со всего света. Площадь сада составляет 2,6 га. На ней расположены 6 фондовых коллекций и 8 тематических экспозиций. Всего Ботаническом саду высажено около 350 видов кустарников и деревьев, а также около 2000 травянистых растений.
Бобачёвская роща
Лесопарковая зона площадью 20,5 га, которая является природным памятником. Лес в роще преимущественно сосновый. Возраст сосен достигает 90 лет. В роще обитают галки, вороны, сороки, грачи. Близ рощи протекает Хлебный ручей, есть пруд. В парковой зоне расположены детские площадки, велодорожки, кафе, площадка с каруселями, есть прокат спортивного инвентаря. В роще расположен одноименный санаторий советских времен.
Парк Победы
Основан в историческом центре города в честь 30-летия со дня великой Победы в 1975 году. Общая площадь парка 11 га. Ранее на этой территории находился колхозный яблоневый сад. Сейчас в парке растут ель, туя, береза, шиповник, каштан, клен, яблоня, рябина, тополь. У главного входа в парк расположен памятный камень. По всему парку проложены аллеи, главная аллея ведет к Пантеону Памяти и мемориальным доскам.
Ландшафтный парк «Тьмака»
Востребованное место для отдыха местных жителей. Это облагороженный зеленый уголок природы в черте города. В парке много красивых пейзажей – как естественных, так и созданных руками человека. Проложено много дорожек под сенью деревьев, расставлены лавочки. Для любителей активного отдыха есть веревочный парк из четырех трасс разного уровня сложности, прокат веломобилей и конные прогулки.
Константиновский карьер
Искусственный водоем, который возник на месте заброшенного 30 лет назад песчаного карьера. Длина его составляет 1,5 км, ширина достигает 800 метров. Глубина карьера – около 15 метров. Природная зона рядом с карьером находится в хорошем состоянии, поэтому отдых в этом месте популярен у горожан Твери. Вход в воду пологий, берега песчаные. Прозрачная вода привлекает к карьеру множество дайверов в качестве места для тренировки.
Источник:
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