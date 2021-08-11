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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
11 августа 2021 21:32
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
658
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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5  комментариев
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570k
Alexey Berestenko 4 часа назад
...и Леонид Гайдар!....и юный октябрь впереди!
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allexx 2 часа назад
Блин, работы на пять сек.

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20
unclejohn 2 часа назад
Да Бог с ней, с ошибкой "Гайдай - Гайдар"... В этом ракурсе он напоминает антогониста Робокопа из 1-го фильма, не помню как там его...
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12k
Konstantin 3 часа назад
С Гайдаем картинку, раз уж заметил ошибку, постить не стоило
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
Леонид Гайдар
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