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Медицинским вузам разрешили отчислять выступающих против прививок студентов, как профнепригодных

Медицинским вузам разрешили отчислять выступающих против прививок студентов, как профнепригодных (1 фото)

Автор:
11 августа 2021 14:05
Метки: ВУЗ   зож   отчисление   прививки   
321
1
Министерство образования и науки разрешило медицинским институтам отчислять студентов, выступающих против прививок. Ранее об этом попросило руководство сразу четырёх ведущих медвузов страны.

Источник:

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Метки: ВУЗ   зож   отчисление   прививки   
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426
Отец Пигидий 2 часа назад
Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов от коронавируса
Речь в том числе идет об иностранцах, добавил глава ведомства Валерий Фальков
https://ria.ru/20210808/vaktsinatsiya-1744929169.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1628681210000https://ria.ru/20210808/vaktsinatsiya-1744929169.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1628681210000
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14k
Игорь Хомченко 4 минуты назад
Уточняю источник, автор постеснялся.
https://panorama.pub/news/mediczinskim-vuzam-razreshili-otchislyat-vystupayushhix-protiv-privivok-studentov-kak-apriori-profneprigodnyxhttps://panorama.pub/news/mediczinskim-vuzam-razreshili-otchislyat-vystupayushhix-protiv-privivok-studentov-kak-apriori-profneprigodnyx
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14k
Игорь Хомченко 11 минут назад
Браво. Теперь на полном серьезе обсуждают фейки с панорамы. Тогда мое предложение в лыко: не просто увольнять, а внести это поправкой в конституцию. А чо, гнать дурь, так с размахом...
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15k
Пумба Полчаса назад
Если это не фейковая новость, то аплодирую стоя! Что-то в семинариях не учат на попов атеистов.
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3k
Горожанин Полчаса назад
Это примерно то же самое, как уволить врача-терапевта вышей квалификационной категории, который выступил за терапевтического лечение и выступил против хирургического вмешательства.

"Против хирургии? Профнепригоден! Уволить!" - вот такой маразм.
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−40
Zlaja ptica Полчаса назад
Панорама не шутит. Панорама предвосхищает!
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3k
Алексей 45 минут назад
Поддерживаю. А ещё отчислить и всех курящих.
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3k
Max Lu 49 минут назад
если это правда, то очень не профессиональный ответ. на уровне колхоза
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9k
Majul 58 минут назад
В комментариях одни ковид-диссиденты, а разговор про вакцинацию В ПРИНЦИПЕ!
Человек отрицающей вакцитнацию никогда не станет врачом, это нонсенс.
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
хорошая инициатива. а как тогда они учат молодых специалистов?))) если любое противоречие , сразу отчисление?)))))) врачей для этого и обучают, что бы они лечили людей. А не прислушивались к роспотребнадзору.
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910
Денис Федоров 2 часа назад
Такое мог сказать только клоун а не представитель министерства образования...Обидно что такие олени занимают данные должности...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Да,да,да и всех тех,кто НЕ привился от предыдущих трёх короновирусов уволить,а то и расстрелять

А то ишь они умные все стали
Как вот эта мамочка:
(машинный перевод)
Начинается: суд Бостона принимает под опеку 14-летнего ребенка руководителя биотехнологической отрасли, чтобы принудить к вакцинации против воли родителей
«Мать возражает, а она очень высокопоставленный руководитель отдела биотехнологий», - продолжил Мэлоун. «Она хорошо осведомлена. На основании полученных данных она приняла решение не вакцинировать своего ребенка. Суды сняли опекунство и пытаются заставить ребенка принять вакцинацию. Они так взволнованы, у родителей есть капитал, они собираются отвезти меня в Бостон для дачи показаний в суде ».
источник https://thelibertydaily.com/it-begins-boston-court-takes-custody-of-biotech-executives-14-year-old-child-to-force-vaccination-against-parents-wishes/?fbclid=IwAR0DGVAi1caDfq79K0spQYqlFuMWx4n_vJM0h41qpXJAhefbmnMIwY3ZDqghttps://thelibertydaily.com/it-begins-boston-court-takes-custody-of-biotech-executives-14-year-old-child-to-force-vaccination-against-parents-wishes/?fbclid=IwAR0DGVAi1caDfq79K0spQYqlFuMWx4n_vJM0h41qpXJAhefbmnMIwY3ZDqg
===
Ну что она ,как человек ,работающий с биотехнологиями может понимать в mRNA technology
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10k
Василенко Татьяна 2 часа назад
То есть успешный будущий стоматолог или гинеколог, не желающий прививаться неизвестно чем и не поддерживающий массовую истерию и навязывание людям ставить на себе эксперименты, автоматом не может считаться врачом? Где здравый смысл вообще?
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827
neo 2 часа назад
А как они будут определять теперь - кто антивакцинатор, а кто нет? Все будут просто или молчать о своих убеждениях, либо уверять, что он ЗА прививки... Очередная тупая инициатива
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Да че стесняться? Сразу расстреливайте их! Зачем нам врачи? У нас же есть роспотребнадзор! Они всех вылечат, там сейчас все специалисты собрались :)
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426
Отец Пигидий Andrew_Nice 2 часа назад
Еще есть минтранс и минтруд....тоже большие "специалисты" по борьбе с вирусами
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4k
livaneth 2 часа назад
А разве можно быть курьером и тем более кассиром без прививки?
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