Медицинским вузам разрешили отчислять выступающих против прививок студентов, как профнепригодных

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Министерство образования и науки разрешило медицинским институтам отчислять студентов, выступающих против прививок. Ранее об этом попросило руководство сразу четырёх ведущих медвузов страны.
“Нет абсолютно никакого смысла тратить ресурсы на тех, кто врачом уже не станет”, – пояснил представитель министерства Алексей Лесанов. – “Если человек учится в медвузе и при этом страдает антивакцинаторством, то это абсурд какой-то, ошибка, которую надо исправить”.
В ведомстве посоветовали студентам, выступающим против прививок, заранее готовиться к отчислению и подбирать себе более подходящую профессию – например, курьера или кассира.
В ведомстве посоветовали студентам, выступающим против прививок, заранее готовиться к отчислению и подбирать себе более подходящую профессию – например, курьера или кассира.
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Метки: ВУЗ зож отчисление прививки
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Речь в том числе идет об иностранцах, добавил глава ведомства Валерий Фальков
https://ria.ru/20210808/vaktsinatsiya-1744929169.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1628681210000https://ria.ru/20210808/vaktsinatsiya-1744929169.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1628681210000
https://panorama.pub/news/mediczinskim-vuzam-razreshili-otchislyat-vystupayushhix-protiv-privivok-studentov-kak-apriori-profneprigodnyxhttps://panorama.pub/news/mediczinskim-vuzam-razreshili-otchislyat-vystupayushhix-protiv-privivok-studentov-kak-apriori-profneprigodnyx
"Против хирургии? Профнепригоден! Уволить!" - вот такой маразм.
Человек отрицающей вакцитнацию никогда не станет врачом, это нонсенс.
Если будущий врач отрицает медицинские способы профилактики тяжелых заболеваний, то нечего тратить на него бюджетные деньги.
Пусть, пока молодые, идут учиться на другую профессию, не связанною со здоровьем и жизнью людей.
А то ишь они умные все стали
Как вот эта мамочка:
(машинный перевод)
Начинается: суд Бостона принимает под опеку 14-летнего ребенка руководителя биотехнологической отрасли, чтобы принудить к вакцинации против воли родителей
«Мать возражает, а она очень высокопоставленный руководитель отдела биотехнологий», - продолжил Мэлоун. «Она хорошо осведомлена. На основании полученных данных она приняла решение не вакцинировать своего ребенка. Суды сняли опекунство и пытаются заставить ребенка принять вакцинацию. Они так взволнованы, у родителей есть капитал, они собираются отвезти меня в Бостон для дачи показаний в суде ».
источник https://thelibertydaily.com/it-begins-boston-court-takes-custody-of-biotech-executives-14-year-old-child-to-force-vaccination-against-parents-wishes/?fbclid=IwAR0DGVAi1caDfq79K0spQYqlFuMWx4n_vJM0h41qpXJAhefbmnMIwY3ZDqghttps://thelibertydaily.com/it-begins-boston-court-takes-custody-of-biotech-executives-14-year-old-child-to-force-vaccination-against-parents-wishes/?fbclid=IwAR0DGVAi1caDfq79K0spQYqlFuMWx4n_vJM0h41qpXJAhefbmnMIwY3ZDqg
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Ну что она ,как человек ,работающий с биотехнологиями может понимать в mRNA technology
Может и роддома позакрываем?