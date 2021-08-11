Медицинским вузам разрешили отчислять выступающих против прививок студентов, как профнепригодных

“Нет абсолютно никакого смысла тратить ресурсы на тех, кто врачом уже не станет”, – пояснил представитель министерства Алексей Лесанов. – “Если человек учится в медвузе и при этом страдает антивакцинаторством, то это абсурд какой-то, ошибка, которую надо исправить”.

В ведомстве посоветовали студентам, выступающим против прививок, заранее готовиться к отчислению и подбирать себе более подходящую профессию – например, курьера или кассира.