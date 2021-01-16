В Индонезии блогеров и музыкантов первыми привили от коронавируса

Как и во многих странах, в Индонезии не все жители приветствуют вакцинацию. Она проходит китайской вакциной CoronaVac и её эффективность вызывает вопросы у индонезийцев.
Поэтому правительство придумало гениальное решение. Первыми, наряду с медиками, стали прививать известных людей: музыкантов, актёров и блогеров. А всё из-за того, что они имеют большое влияние в соцсетях и смогут положительно повлиять на граждан.
Вот, например, телеведущий и актёр Раффи Ахмад очень популярен в стране. И только в "Инстаграме" количество его подписчиков равно почти 50 млн человек. Его вакцинировали 13 января. Видео 33-летний Раффи выложил в соцсетях и подписал: "Давайте вакцинироваться. Не бойтесь вакцин".
Вот, например, телеведущий и актёр Раффи Ахмад очень популярен в стране. И только в "Инстаграме" количество его подписчиков равно почти 50 млн человек. Его вакцинировали 13 января. Видео 33-летний Раффи выложил в соцсетях и подписал: "Давайте вакцинироваться. Не бойтесь вакцин".
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Индонезия очень пострадала от коронавируса. На 16 января в стране было подтверждена болезнь у почти 900 тыс человек, а умерло более 25 тыс.
Также правительство обратилось к мусульманскому совету и представило все документы на вакцину, чтобы они вынесли своё решение: является ли прививка халяльной. Если халяльность вакцины будет согласована, то это переубедит многих жителей страны.
Но пока опрос показал, что только 37% индонезийцев согласны привиться (17% категорически отказываются, а 40% - в раздумьях).
А вы собираетесь прививаться?
Также правительство обратилось к мусульманскому совету и представило все документы на вакцину, чтобы они вынесли своё решение: является ли прививка халяльной. Если халяльность вакцины будет согласована, то это переубедит многих жителей страны.
Но пока опрос показал, что только 37% индонезийцев согласны привиться (17% категорически отказываются, а 40% - в раздумьях).
А вы собираетесь прививаться?
"Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет?
С этой вакциной от коронавируса все будто с ума посходили. Кто-то делает вбросы о ее негативном влиянии на организм человека, кто-то наоборот - превозносит, как спасительницу человечества. В этом посте собраны последние околоковидные темы, которые активно обсуждаются в социальных сетях.
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