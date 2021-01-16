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В Индонезии блогеров и музыкантов первыми привили от коронавируса

В Индонезии блогеров и музыкантов первыми привили от коронавируса (3 фото)

Автор:
16 января 2021 15:54
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Прививка   блогеры   известные люди   индонезия   медицина   
423
3
Как и во многих странах, в Индонезии не все жители приветствуют вакцинацию. Она проходит китайской вакциной CoronaVac и её эффективность вызывает вопросы у индонезийцев.
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Метки: Вакцинация   Прививка   блогеры   известные люди   индонезия   медицина   
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5  комментариев
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13k
vikklu 59 минут назад
А у них согласие спросили хоть?
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43
f/ u 2 минуты назад
ПНХ
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2k
Агасфер 4 минуты назад
А есть страна в которой первыми привили проституток? :-)
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29k
Азат Баширов 53 минуты назад
В Индонезии блогеров и музыкантов первыми привили от коронавируса
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
А тиктокеров куда дели?
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