В Индонезии блогеров и музыкантов первыми привили от коронавируса

Индонезия очень пострадала от коронавируса. На 16 января в стране было подтверждена болезнь у почти 900 тыс человек, а умерло более 25 тыс.



Также правительство обратилось к мусульманскому совету и представило все документы на вакцину, чтобы они вынесли своё решение: является ли прививка халяльной. Если халяльность вакцины будет согласована, то это переубедит многих жителей страны.



Но пока опрос показал, что только 37% индонезийцев согласны привиться (17% категорически отказываются, а 40% - в раздумьях).



А вы собираетесь прививаться?