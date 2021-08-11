Жители якутской деревни спешно покидают дома: ещё немного и огонь достигнет околицы

Огонь стремительными темпами идёт к деревне Мельжехси Чурапчинского улуса — сейчас он всего лишь в двух километрах от ближайшего жилья.
Волонтёры инструктируют местных: взять ценные вещи и документы, а также отвязать и выпустить животных, чтобы у тех был шанс спастись. Надежды на спасение имущества нет: местные говорят, что дома обречены, и сами срочно приступили к эвакуации, сообщается на канале "Readovka".
При этом самолёты, которые могли бы потушить пожар, отсутствуют, да и помощи от МЧС никто не ждёт.
Четыре дня назад публиковался материал с видео, показывающем задымление в аэропорту "Мирный", там, в частности говорилось, сколько пожарных самолётов Россия отрядила на тушение курортов в Турции.
Источник:
- В Российском городе на ходу вспыхнула маршрутка и попала на видео
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
- В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на подмогу
- Якутский "шлях в преисподнюю"
- В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя
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Так-то рябом река, на территории н.п. пожарный водоем... вопрос к местному самоуправлению: почему заранее не организовали пожарную оборону? Что прописано в паспорте населенного пункта (ПНС) в случае лесного пожара? Эвакуация, правильно? Тогда в чем вопрос? ПНС утверждается ежегодно органами местного самоуправления, если они решили, что оборонять населенный пункт экономически не целесообразно, то его эвакуируют, а в бюджете резервируются средства на возмещение ущерба.
Так что тут вопрос не Москве, а к местным выборным органам.
https://secretmag.ru/news/tushenie-tureckikh-lesov-rossiiskimi-samolyotami-ocenili-v-usd24-mln-30-07-2021.htmhttps://secretmag.ru/news/tushenie-tureckikh-lesov-rossiiskimi-samolyotami-ocenili-v-usd24-mln-30-07-2021.htm
Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами: https://www.instagram.com/dobroykt/https://www.instagram.com/dobroykt/ г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10, 2 этаж, Актовый зал (вход бывший Витязь)
Для перевода юридических и физических лиц:
Автономная некоммерческая организация "Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)" (АНО "ЦПРСВ РС (Я)"
(!) Расчётный счёт: 40703810876000002104
Банк: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 049805609
Кор. Cчёт: 30101810400000000609
ОГРН: 1111400002229 ИНН: 1435970687 КПП: 143501001
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на борьбу с пожарами».
Единый колл-центр:
8914-824-75-06
8411-250-88-92
8411-250-88-93
Пожар в лесу – это стихийное бедствие и экологическая катастрофа.
Но как возникают эти пожары?
В одном случае из десяти – это природное явление, называемое «сухие грозы», когда молния бьёт в сухую землю, а дождя нет.
Но в 9-ти случаях из 10-ти причина пожаров - пресловутый человеческий фактор.
Где-то случайно, непреднамеренно, где-то по халатности, а где-то и специально, люди сами устраивают пожары.
А потом сердобольные блохеры устраивают истерики в СМИ, какая у нас власть плохая, что недостаточно эффективно тушит наши пожары.
1. Пожары раздувают в своём воображении СМИ.
2. Огонь пожара не опасней, чем огонь в камине - это одно и то же, но мы не бежим стадом от камина.
3. От онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний умирает ежегодно гораздо больше людей, но никто не закатывает из-за этого истерику.
Кстати, тушить пожары водой - форменное безумие, т.к. возможны такие побочные эффекты, как заболачивание почвы, местная струйная эрозия. При тушении возгораний домов водой разрушаются обои и портится мебель, намокают полы с долгосрочными негативными последствиями, вплоть до полного сгнивания.
Посмотри до конца.
виллы своии тушить.