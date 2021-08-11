Жители якутской деревни спешно покидают дома: ещё немного и огонь достигнет околицы

При этом самолёты, которые могли бы потушить пожар, отсутствуют, да и помощи от МЧС никто не ждёт.

Четыре дня назад публиковался материал с видео, показывающем задымление в аэропорту "Мирный", там, в частности говорилось, сколько пожарных самолётов Россия отрядила на тушение курортов в Турции.