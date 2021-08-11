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Жители якутской деревни спешно покидают дома: ещё немного и огонь достигнет околицы

Жители якутской деревни спешно покидают дома: ещё немного и огонь достигнет околицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 09:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   деревня   имущество   огонь   пожары   эвакуация   якутия   
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Огонь стремительными темпами идёт к деревне Мельжехси Чурапчинского улуса — сейчас он всего лишь в двух километрах от ближайшего жилья.

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Метки: Россия   видео   деревня   имущество   огонь   пожары   эвакуация   якутия   
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27  комментариев
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10k
котегRUS 2 часа назад
Господи, дай дождя многострадальной Якутии..
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28k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну х.з... Я так понимаю, основная претензия в том, что не пригнали самолеты?
Так-то рябом река, на территории н.п. пожарный водоем... вопрос к местному самоуправлению: почему заранее не организовали пожарную оборону? Что прописано в паспорте населенного пункта (ПНС) в случае лесного пожара? Эвакуация, правильно? Тогда в чем вопрос? ПНС утверждается ежегодно органами местного самоуправления, если они решили, что оборонять населенный пункт экономически не целесообразно, то его эвакуируют, а в бюджете резервируются средства на возмещение ущерба.
Так что тут вопрос не Москве, а к местным выборным органам.
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4k
RRK 55 минут назад
Чтобы потушить пожары в Якутии, надо больше самолетов отправить на тушение пожаров в Турцию
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2k
Lefterov 55 минут назад
При этом самолёты, которые могли бы потушить пожар, отсутствуют, да и помощи от МЧС никто не ждёт.(с) Все МЧС и самолеты с вертолетами в Турции тушат!! На свой народ плевать!! Зато туркам помогаем!!
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3k
portroy 2 часа назад
Вчера перевел немного денег на помощь согражданам. Опубликую здесь данные если кто-то тоже захочет помочь:

Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами: https://www.instagram.com/dobroykt/https://www.instagram.com/dobroykt/ г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10, 2 этаж, Актовый зал (вход бывший Витязь)

Для перевода юридических и физических лиц:
Автономная некоммерческая организация "Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)" (АНО "ЦПРСВ РС (Я)"
(!) Расчётный счёт: 40703810876000002104
Банк: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 049805609
Кор. Cчёт: 30101810400000000609
ОГРН: 1111400002229 ИНН: 1435970687 КПП: 143501001
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на борьбу с пожарами».

Единый колл-центр:
8914-824-75-06
8411-250-88-92
8411-250-88-93
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17k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Пожар – это страшно!
Пожар в лесу – это стихийное бедствие и экологическая катастрофа.
Но как возникают эти пожары?
В одном случае из десяти – это природное явление, называемое «сухие грозы», когда молния бьёт в сухую землю, а дождя нет.
Но в 9-ти случаях из 10-ти причина пожаров - пресловутый человеческий фактор.
Где-то случайно, непреднамеренно, где-то по халатности, а где-то и специально, люди сами устраивают пожары.
А потом сердобольные блохеры устраивают истерики в СМИ, какая у нас власть плохая, что недостаточно эффективно тушит наши пожары.
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280
Termik Татьяна Юсова 55 минут назад
Есть в тайге глушь такая, что там нога человека еще не ходила. И там пожары. И техника не проедет. Одна надежда на десант. Вот тебе и 9-ть из 10-ти случаев.
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−41
Zlaja ptica 2 часа назад
Я понимаю, что горящюю тайгу потушить тяжело. Но что мешает заранее выгнать несколько тракторов и распахать промежуток между лесом и домами?
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3k
Иван 2 часа назад
Турцию тушить экономически выгоднее.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нечего поднимать панику.
1. Пожары раздувают в своём воображении СМИ.
2. Огонь пожара не опасней, чем огонь в камине - это одно и то же, но мы не бежим стадом от камина.
3. От онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний умирает ежегодно гораздо больше людей, но никто не закатывает из-за этого истерику.
Кстати, тушить пожары водой - форменное безумие, т.к. возможны такие побочные эффекты, как заболачивание почвы, местная струйная эрозия. При тушении возгораний домов водой разрушаются обои и портится мебель, намокают полы с долгосрочными негативными последствиями, вплоть до полного сгнивания.
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129
⛔ Александр ⛔ Борис Карабанов 58 минут назад
Твой комментарий напомнил мне это видео.
Посмотри до конца.

Ссылка youtu.be
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2k
Александр Едигаров 2 часа назад
Самолеты в Турции а то отдыхать негде будет если там всё сгорит.
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⛔ Александр ⛔ Александр Едигаров Час назад
Они отправили самолёты в Турцию, чтоб
виллы своии тушить.
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