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Почему шотландцы с 16 века резко начали носить юбки?

Почему шотландцы с 16 века резко начали носить юбки? (2 фото)

Автор:
29 июля 2021 09:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   килт   познавательно   факты   фото   шотландцы   юбка   
369
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Килт — уникальное гэльское наследие, которое шотландцы действительно чтят и уважают.

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Метки: интересно   килт   познавательно   факты   фото   шотландцы   юбка   
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2  комментария
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11k
Татьяна Юсова 53 минуты назад
Уважаю народные традиции, но НА МОЙ ВЗГЛЯД, когда сверху пиджак с галстуком или военный китель, а снизу юбка с гольфиками, зрелище крайне нелепое.
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11k
Вася 4 минуты назад
ну вот почему так.. кавказцы, тоже горцы, но нахрен никому не сдались и только вредят и бесят, а шоты, те же горцы с баранами, а им все рады.. можно поменяться а ?
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