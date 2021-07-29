Почему шотландцы с 16 века резко начали носить юбки?

Современные шотландские мужчины безумно гордятся этим традиционным видом своей одежды, породивших огромное количество щекотливых вопросов и каламбуров. Ее принято называть «килт», а вовсе не «юбка», как вначале думали многие.

Но вот за что именно? И почему они приобрели такую резкую и массовую популярность среди мужского населения Шотландии? Разве причина лишь в яркости и качестве этой одежды или же здесь замешано что-то совершенно другое?





Гаэльское наследие

Вначале килты носили не все шотландцы, а лишь горцы, проще говоря — обитатели Шотландских гор. Их изготавливали из особой ткани — шерстяного тартана, и создавали разноцветные узоры с помощью саржевого плетения нитей. Сам же килт представлял собой плотный тканевый отрезок с ремнём, который обматывали вокруг бедер.

Такая одежда считалась очень удобной. Во-первых, она отлично сохраняла тепло даже в дождливом климате Шотландии. Во-вторых, она не сковывала движений, что в горной местности означало большое преимущество. А в-третьих, килт было просто сушить и его можно было использовать как плед в прохладные вечера.

Размеры килта постоянно менялись. Из громоздкого куска ткани он превратился в удобный для использования отрезок — так называемый, малый килт.





Но как, когда и зачем в Шотландии появились килты?

Изначально в самой Шотландии килт считался вообще варварской одеждой, которые носят исключительно горные дикари. Жители равнин осуждали и презирали такую форму одежды. Горцы же не видели в этом ничего предосудительного — удобно для горного рельефа, не сковывает движение, еще и тепло сохраняет да от дождя с ветром защищает.



