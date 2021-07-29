Почему шотландцы с 16 века резко начали носить юбки?

Килт — уникальное гэльское наследие, которое шотландцы действительно чтят и уважают.
Современные шотландские мужчины безумно гордятся этим традиционным видом своей одежды, породивших огромное количество щекотливых вопросов и каламбуров. Ее принято называть «килт», а вовсе не «юбка», как вначале думали многие.
Но вот за что именно? И почему они приобрели такую резкую и массовую популярность среди мужского населения Шотландии? Разве причина лишь в яркости и качестве этой одежды или же здесь замешано что-то совершенно другое?
Гаэльское наследие
Вначале килты носили не все шотландцы, а лишь горцы, проще говоря — обитатели Шотландских гор. Их изготавливали из особой ткани — шерстяного тартана, и создавали разноцветные узоры с помощью саржевого плетения нитей. Сам же килт представлял собой плотный тканевый отрезок с ремнём, который обматывали вокруг бедер.
Такая одежда считалась очень удобной. Во-первых, она отлично сохраняла тепло даже в дождливом климате Шотландии. Во-вторых, она не сковывала движений, что в горной местности означало большое преимущество. А в-третьих, килт было просто сушить и его можно было использовать как плед в прохладные вечера.
Размеры килта постоянно менялись. Из громоздкого куска ткани он превратился в удобный для использования отрезок — так называемый, малый килт.
Но как, когда и зачем в Шотландии появились килты?
Изначально в самой Шотландии килт считался вообще варварской одеждой, которые носят исключительно горные дикари. Жители равнин осуждали и презирали такую форму одежды. Горцы же не видели в этом ничего предосудительного — удобно для горного рельефа, не сковывает движение, еще и тепло сохраняет да от дождя с ветром защищает.
И поменялось такое отношение только в 1745 году, благодаря восстанию якобитских горцов. Последние решили проявить оригинальность и использовать килты как аналог флага. Узоры и цвета тартана должны были помогать горцам определять принадлежность горных шотландцев к конкретным кланам. А сделано это было с целью создания успешной и великой военной силы для захвата Великобританского трона.
Провал «45-го восстания», как называли себя военные якобиты, привел к крупным и жестоким репрессиям для всех любителей тартана. В 1747 даже вышел закон, объявляющей вне закона традиционную одежду горцев. Такая честь осталась только у офицеров и солдат Шотландии.
Но это запрет просуществовал недолго. Уже спустя несколько десятилетий килты стали символом патриотизма, борьбы и уважаемых шотландских традиций. Так сказать, неким знаком национальной самобытности шотландского народа.
Клетчатый статус
Каждый шотландский клан был обладателем своего личного, уникального рисунка ткани. Это пересечение полос, которые могли отличаться по некоторым признакам: цвету, наклону или же ширине. Расцветка тартана у каждого была своя, а использование чужого рисунка считалось серьезным проступком. За этим даже следили специальные люди.
Также по количеству цветов можно было определить статус и место рождения незнакомца. Если на килте не больше двух цветов — обладатель этого тартана, вероятно, обычный фермер или слуга. А вот если количество цветов достигает 6-7-ми, то владелец был военачальником или вождем.
Оригинальность расцветок
В наше время существует более 6 тысяч оригинальных образцов тартана. Не то чтобы сейчас существует такое огромное количество шотландских кланов. Дело в другом — помимо клановых и родовых расцветок, шотландцы начали придумывать специальные рисунки килта и для особых случаев: юбилей, охота, свадьба, траур и так далее.
Источник:
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