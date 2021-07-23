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Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня?

Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня? (4 фото)

Автор:
23 июля 2021 09:06
Сообщество : Факты
Метки: интересно   останкинская башня   под землю   познавательно   факты   фото   
1933
4

Известная не только на всю Россию, но и Европу телевизионная башня находится на территории одного из районов российской столицы. Впечатлить она способна не только своими высотными показателями, но и особенностями конструкции.

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Метки: интересно   останкинская башня   под землю   познавательно   факты   фото   
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голландец 23 минуты назад
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Вася 3 минуты назад
Вторая по красоте, пожалуй, в Ташкенте. 375 метров
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