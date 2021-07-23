Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня?

О том, насколько глубоко нужно было закладывать ее фундамент, спорили еще во время возведения башни. Сегодня же мы рассказываем, как данная башня рождалась на свет и насколько глубоко она уходит в землю.

История строительства

В средине прошлого века у телевизионщиков и правительства появилась необходимость в том, чтобы построить новую мощную телевизионную башню. В то время прекрасно функционировала и Шуховская башня, однако она могла доставлять сигнал только в пределах столичного региона. Для того чтобы советскими программами смогли наслаждаться и остальные граждане, было принято решение построить более мощный аналог.

Башня вблизи

Известно, что в самом начале строительства авторы замысла проводили конкурс на лучший проект башни, однако данная затея была не по вкусу строителям, так как в конечном итоге был выбран проект, которые напоминал свое конструкцией парижскую Эйфелеву башню.

Уже в начале 60-х годов стройка была запущена, несмотря на то, что проект еще не был утвержден правительством. Это случилось только через три года — после того, как в план строения было внесено множество поправок.

Процесс строительства

Глубина фундамента

По поводу того, насколько глубоко нужно было помещать фундамент башни, спорили долгое время. Впервые дискуссия имела место спустя год после начала строительства. Архитекторы усомнились в готовом плане, так как столь высокую башню, поднимающуюся более чем на полкилометра ввысь, планировали установить на неглубокий фундамент, достигающий всего 4,6 м. Данный показатель для такой высокой постройки мог оказаться слишком маленьким, так что эксперты стали настаивать на том, чтобы этот критерий был пересмотрен.

Вид на башню сверху

Специалисты стали настаивать на том, чтобы фундамент составлял минимум 40 м. Несмотря на это, автору проекта удалось убедить всех архитекторов в том, что особенности конструкции позволяют установить башню именно на столь неглубоком фундаменте. Решающую роль здесь сыграли натянутые 145 тросов, а также довольно массивное основание, которые сводили на нет необходимость в глубоком фундаменте. Так, башня уходит под землю всего на 4,6 м.