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Почему Колизей усеян отверстиями

Почему Колизей усеян отверстиями (4 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   колизей   познавательно   рим   факты   фото   
862
4

Римский Колизей — итальянская жемчужина, которую стремятся увидеть собственными глазами многие уважающие себя путешественники со всего света.

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Метки: интересно   колизей   познавательно   рим   факты   фото   
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2  комментария
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13k
seller-k Час назад
"Почему Колизей усеян отверстиями"

"...однако почему же стены достопримечательности усеяны отверстиями, доподлинно не известно до сих пор."

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4k
Шилов 5 минут назад
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