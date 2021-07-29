"Почему Колизей усеян отверстиями"

К сожалению, в силу безжалостности времени он оказался не в лучшем своем виде, однако те руины, что нам посчастливилось наблюдать, все же поражают воображение. Действительно, не только его история, но и конструкция удивляют туристов по сей день, однако почему же стены достопримечательности усеяны отверстиями, доподлинно не известно до сих пор.





История строительства и разрушения

Древние архитекторы возводили сооружение на месте озера, которое сначала было необходимо иссушить. При этом нужно было продумать конструкцию так, чтобы она смогла удерживать собственный вес. Для этого и использовали арочную систему, которая помогла придать внушительному по весу сооружению видимой легкости. При сооружении амфитеатра абсолютно все было просчитано с завидной точностью и дальновидностью. Даже места, на которых должна была располагаться публика, были предусмотрены к установке под особым углом.





Конструкция амфитеатра продумана до мелочей





Разрушаться конструкция начала с приходом варваров, что датируется 408-410 годами. В те времена арена не получала необходимого ухода и долгое время попросту была в запустении. Позже сооружение стала использовать в качестве крепости римская знать, а уже в XIV веке амфитеатр получил еще более серьезные повреждения в результате землетрясения. В это время конструкция претерпела значительные разрушения, что особенно коснулось южной части.





Уже впоследствии величайшую европейскую арену стали разбирать на различные строительные материалы. Причем граждане прибрали к рукам не только отвалившийся участок, а стали выламывать частицы конструкции и камни из уцелевших мест. Из данных материалов были построены различные дворцы, однако само сооружение оказалось обезображено.





Великое сооружение было обезображено в Средние века





Теория заговора и не только

Конечно, позже достопримечательность пытались починить настолько, насколько это возможно, сохранив ее архитектурную ценность. Однако даже после этого стены выдающегося строения до сих пор остаются покрытыми множественными отверстиями. Несведущие люди утверждают, что отверстия уж очень похожи на следы от военных действий, однако это не может быть правдой, так как на этой территории их попросту не было.





Происхождение отверстий долгое время было загадкой





Археологи же говорят о том, что на стенах арены можно заметить два вида отверстий — прямоугольной формы и круглой. Они, по мнению исследователей, говорят о том, что при строительстве конструкции камни были скреплены между собой железными штырями. Известно, что при постройке сооружения было использовано примерно три тонны железа, которое стало очень высоко цениться в Средневековье. Когда амфитеатр начали разбирать на части, одними из первых и вытащили эти штыри, отчего и остались дыры.