Сколько флагов стоит на Северном полюсе

Но есть на планете такие места, которые мало изучены, и каждая экспедиция туда — это, считай, как впервые. Речь идет о Северном полюсе и о флагах, которые там оставляют все ученые, которые побывали. Так сколько же уже накопилось флагов на этом отрезке земли? Сейчас разберемся.





Когда на Северный полюс впервые попали ученые

Изучать эти суровые холодные территории начали давно, с 1733 года. И все научные отряды состояли преимущественно из русских. В наше время, естественно, собрать научную экспедицию намного быстрее и проще относительно 1733 года, поэтому на Северном полюсе побывало уже немало представителей разных стран.









Последний раз исследователи посещали ледники в 2015 году, и это снова были русские ребята. Ученые занимались тем, что исследовали процессы переселения живности, обитающей в водах Северного полюса.









Сколько флагов стоит на полюсе

Так сколько флагов стоит на этом уголке земли, учитывая, что путешествовать туда начали несколько веков назад? Точное количество никто сказать не может, причины на это две. Первая — различные погодные условия просто разрушили некоторые из флагов, а вторая причина — какое-то количество флагов было унесено на льдинах вообще к другим территориям.





Однако есть один флаг, который, скорее всего, останется на полюсе навсегда, и это флаг нашей с вами страны, России. Он был очень хитро установлен: не на поверхности, а под водой в океане.