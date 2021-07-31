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Сколько флагов стоит на Северном полюсе

Сколько флагов стоит на Северном полюсе (4 фото)

Автор:
31 июля 2021 09:50
Сообщество : Факты
Метки: интересно   познавательно   северный полюс   факты   флаг   фото   
133
4

Чего хочется любому исследователю, путешественнику, первооткрывателю? Конечно же, оставить после себя след, да такой, чтобы он был известен по всему миру.

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Метки: интересно   познавательно   северный полюс   факты   флаг   фото   
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Александр Час назад
а синежелтая тряпка почему там висит?
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