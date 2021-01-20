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Что такое волюнтаризм

Что такое волюнтаризм (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 08:32
Сообщество : Факты
Метки: Что такое волюнтаризм   видео   волюнтаризм   значение   слова   факты   фото   
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Многие слово волюнтаризм знают по фильму «Кавказская пленница», но там смысл этого термина раскрыт не до конца.

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Метки: Что такое волюнтаризм   видео   волюнтаризм   значение   слова   факты   фото   
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Гарри Слепнер Час назад
Значит в России, судя по определению, политический волюнтаризм процветает.
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