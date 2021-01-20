Многие слово волюнтаризм знают по фильму «Кавказская пленница», но там смысл этого термина раскрыт не до конца.
Волюнтаризм — это...
Что такое волюнтаризм, как это ни смешно, объясняется простыми словами популярной песенки: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!» Можно то можно, но как?
Вот я – очень хочу полететь в космос. Но возраст не тот, здоровье не айс, и б/у филологи вряд ли востребованы на орбите. Если я, несмотря на все обстоятельства и объективные данные, все же продолжу биться головой о стену Байконура, то это и будет проявлением волюнтаризма.
В самом общем смысле волюнтаризм – это настойчивое стремление добиться своей цели без учета факторов объективной реальности и последствий.
Вот я – очень хочу полететь в космос. Но возраст не тот, здоровье не айс, и б/у филологи вряд ли востребованы на орбите. Если я, несмотря на все обстоятельства и объективные данные, все же продолжу биться головой о стену Байконура, то это и будет проявлением волюнтаризма.
В самом общем смысле волюнтаризм – это настойчивое стремление добиться своей цели без учета факторов объективной реальности и последствий.
Противовес волюнтаризма – детерминизм, утверждающий, что все в этом мире закономерно и взаимосвязано.
В разных областях знания и в разные времена понятие волюнтаризма несет свою смысловую нагрузку, но в основе его всегда лежит категория воли. Само слово образовано от латинского voluntas – воля.
Термин появился в 1883 году благодаря Фердинанду Тённису – немецкому социологу, который считал, что взаимодействие волевых импульсов людей ведет к образованию устойчивых социальных групп.
Разберемся, как понимается волюнтаризм в философии, социологии, экономике и психологии.
В разных областях знания и в разные времена понятие волюнтаризма несет свою смысловую нагрузку, но в основе его всегда лежит категория воли. Само слово образовано от латинского voluntas – воля.
Термин появился в 1883 году благодаря Фердинанду Тённису – немецкому социологу, который считал, что взаимодействие волевых импульсов людей ведет к образованию устойчивых социальных групп.
Разберемся, как понимается волюнтаризм в философии, социологии, экономике и психологии.
Политический волюнтаризм
Политический волюнтаризм подразумевает такую форму деятельности, которая опирается на субъективные желания и цели политика, игнорирующего объективные реалии политической жизни.
Волюнтаристы абсолютизируют роль волевого начала во власти, не учитывая реального положения вещей и не просчитывая последствий принимаемых решений. Такая организация политической деятельности ущербна и не может существовать долго.
Волюнтаризм в политике – это деструктивная сила, возникающая при стечении определенных обстоятельств, среди которых:
отчуждение народа от политической власти;
бюрократическая модель управления;
отсутствие политической культуры и т.п.
Волюнтаристы абсолютизируют роль волевого начала во власти, не учитывая реального положения вещей и не просчитывая последствий принимаемых решений. Такая организация политической деятельности ущербна и не может существовать долго.
Волюнтаризм в политике – это деструктивная сила, возникающая при стечении определенных обстоятельств, среди которых:
отчуждение народа от политической власти;
бюрократическая модель управления;
отсутствие политической культуры и т.п.
Экономический волюнтаризм
Из политического логически вытекает и понятие экономического волюнтаризма.
Эта система экономического управления, пренебрегающая требованиями законов экономики, тормозящая экономический рост и провоцирующая кризисы.
В российской, да и мировой истории экономический волюнтаризм не раз становился причиной масштабных кризисов.
Эта система экономического управления, пренебрегающая требованиями законов экономики, тормозящая экономический рост и провоцирующая кризисы.
В российской, да и мировой истории экономический волюнтаризм не раз становился причиной масштабных кризисов.
Самыми примечательными фактами можно назвать игнорирование нарастающих проблем крепостного права (это как?) и вызванный этим провал урожайности зерновых в середине XIX века, аграрные реформы Столыпина и громкое снятие любителя кукурузы Н.С.Хрущева с официальной формулировкой «волюнтаризм».
Философия волюнтаризма
Понятие воли в философии появилось задолго до Фердинанда Тённиса, но единого общепринятого определения не существует, разные эпохи и философы объясняли волю по-своему. В Средневековье, например, считалось, что воля Божья предопределяет все существование человека, и воспринималась как внешняя сила.
Можно выделить два основных направления в понимании воли:
Разум определяет волю. Наиболее кратко это иллюстрируется определением воли у Цицерона, который называл ее «разумным желанием». Такое восприятие в разнообразных интерпретациях наиболее распространено и сегодня.
Воля стоит над разумом, будучи фундаментальным свойством всего сущего. Такое понимание является основным в волюнтаристических направлениях философии XIX-XX веков (Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше и др.).
Волюнтаризм в философии рассматривают как ответ на распространенное в XVIII-XIX веке течение рационализма, ставящего во главу угла разум как единственный источник истинного знания.
Два великих философа-идеалиста Ницше и Шопенгауэр вывели понимание воли на совершенно иной уровень. Философию того и другого называют волюнтаристической.
Артур Шопенгауэр (1788–1860 гг.) вводит понятие мировой воли – силы, управляющей всеми процессами. По сути, это жизнь как движение и не останавливающийся поток. Воля к жизни – стихийная сила, не определяемая разумом.
Шопенгауэр стал одним из основоположников волюнтаристического направления «философия жизни», в основе которого лежит идея о жизни как абсолютного начала мира, находящегося в бесконечном движении.
Фридрих Ницше (1844–1900 гг.) на первый план выводит понятия сверхчеловек и воля к власти. И если у Шопенгауэра воля стоит над человеком и над всем сущим, то у Ницше все сущее и есть воля к власти, каждый наделен такой волей и конкурирует за власть с множеством других воль.
В этой борьбе побеждает сильнейший, поэтому воля к власти – это право сильного. Все, что стоит на пути к власти, должно быть уничтожено и отброшено. Мораль, нравственность, христианская любовь к ближнему – все это хлам, который мешает торжеству воли.
Обобщая, можно сказать, что волюнтаризм в философии – это направление, признающее первоосновой всего сущего (самой жизни) волю.
Можно выделить два основных направления в понимании воли:
Разум определяет волю. Наиболее кратко это иллюстрируется определением воли у Цицерона, который называл ее «разумным желанием». Такое восприятие в разнообразных интерпретациях наиболее распространено и сегодня.
Воля стоит над разумом, будучи фундаментальным свойством всего сущего. Такое понимание является основным в волюнтаристических направлениях философии XIX-XX веков (Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше и др.).
Волюнтаризм в философии рассматривают как ответ на распространенное в XVIII-XIX веке течение рационализма, ставящего во главу угла разум как единственный источник истинного знания.
Два великих философа-идеалиста Ницше и Шопенгауэр вывели понимание воли на совершенно иной уровень. Философию того и другого называют волюнтаристической.
Артур Шопенгауэр (1788–1860 гг.) вводит понятие мировой воли – силы, управляющей всеми процессами. По сути, это жизнь как движение и не останавливающийся поток. Воля к жизни – стихийная сила, не определяемая разумом.
Шопенгауэр стал одним из основоположников волюнтаристического направления «философия жизни», в основе которого лежит идея о жизни как абсолютного начала мира, находящегося в бесконечном движении.
Фридрих Ницше (1844–1900 гг.) на первый план выводит понятия сверхчеловек и воля к власти. И если у Шопенгауэра воля стоит над человеком и над всем сущим, то у Ницше все сущее и есть воля к власти, каждый наделен такой волей и конкурирует за власть с множеством других воль.
В этой борьбе побеждает сильнейший, поэтому воля к власти – это право сильного. Все, что стоит на пути к власти, должно быть уничтожено и отброшено. Мораль, нравственность, христианская любовь к ближнему – все это хлам, который мешает торжеству воли.
Обобщая, можно сказать, что волюнтаризм в философии – это направление, признающее первоосновой всего сущего (самой жизни) волю.
Волюнтаризм в психологии
Если в философии волюнтаризма считается, что воля определяет течение жизни, то в психологии это направление провозглашает волю как первичную способность личности, определяющую все остальные психические процессы.
Основоположником направления волюнтаризма в психологии стал немецкий врач Вильгельм Вундт (1832–1920 гг.), уделявшей особое внимание способности человеческого мозга к самоорганизации.
Ученый считал, что сила воли делает мышление высокоорганизованным, а человек способен проводить наблюдения за собственным сознанием, используя метод внутренней перцепции (восприятия).
У теории самоанализа Вундта было много критиков, часть из них утверждала, что подопытные психолога, которые проходили сеансы внутренней перцепции, получали психические расстройства.
Хотя сторонников идеи, считавших волевые импульсы решающими факторами в человеческих поступках и провозглашавших господство воли над всей психикой, тоже было немало – У.Джеймс, Г.Мюнстерберг и др.
Основоположником направления волюнтаризма в психологии стал немецкий врач Вильгельм Вундт (1832–1920 гг.), уделявшей особое внимание способности человеческого мозга к самоорганизации.
Ученый считал, что сила воли делает мышление высокоорганизованным, а человек способен проводить наблюдения за собственным сознанием, используя метод внутренней перцепции (восприятия).
У теории самоанализа Вундта было много критиков, часть из них утверждала, что подопытные психолога, которые проходили сеансы внутренней перцепции, получали психические расстройства.
Хотя сторонников идеи, считавших волевые импульсы решающими факторами в человеческих поступках и провозглашавших господство воли над всей психикой, тоже было немало – У.Джеймс, Г.Мюнстерберг и др.
Особая семантика слова на Западе
Понятие волюнтаризма с главенствующей ролью воли над всеми трудностями жизни прижилось в Америке с позитивной коннотацией.
Это, прежде всего, обосновано исторически. В Новом Свете именно воля определяла успех. Сюда ехали начинать с нуля, здесь до сих пор в ходу «американская мечта», декларирующая свободу возможностей и действий.
Предполагается, что любой человек, обладая волей к движению вверх, может выбраться на высочайшие социальные уровни, невзирая на стартовый бэкграунд.
Это, прежде всего, обосновано исторически. В Новом Свете именно воля определяла успех. Сюда ехали начинать с нуля, здесь до сих пор в ходу «американская мечта», декларирующая свободу возможностей и действий.
Предполагается, что любой человек, обладая волей к движению вверх, может выбраться на высочайшие социальные уровни, невзирая на стартовый бэкграунд.
Заключение
В заключение хотелось бы привести цитату одного современного российского политика, как мне кажется, очень точно и красиво сформулировавшего диалектическую суть волюнтаризма:
«Человек с сильной волей в состоянии изменить не только себя, но и окружающую среду, во благо или во имя зла — зависит от разумности воли».
Виктор Алексеевич Зубков
«Человек с сильной волей в состоянии изменить не только себя, но и окружающую среду, во благо или во имя зла — зависит от разумности воли».
Виктор Алексеевич Зубков
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