Что такое волюнтаризм

Понятие воли в философии появилось задолго до Фердинанда Тённиса, но единого общепринятого определения не существует, разные эпохи и философы объясняли волю по-своему. В Средневековье, например, считалось, что воля Божья предопределяет все существование человека, и воспринималась как внешняя сила.



Можно выделить два основных направления в понимании воли:



Разум определяет волю. Наиболее кратко это иллюстрируется определением воли у Цицерона, который называл ее «разумным желанием». Такое восприятие в разнообразных интерпретациях наиболее распространено и сегодня.

Воля стоит над разумом, будучи фундаментальным свойством всего сущего. Такое понимание является основным в волюнтаристических направлениях философии XIX-XX веков (Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше и др.).

Волюнтаризм в философии рассматривают как ответ на распространенное в XVIII-XIX веке течение рационализма, ставящего во главу угла разум как единственный источник истинного знания.



Два великих философа-идеалиста Ницше и Шопенгауэр вывели понимание воли на совершенно иной уровень. Философию того и другого называют волюнтаристической.



Артур Шопенгауэр (1788–1860 гг.) вводит понятие мировой воли – силы, управляющей всеми процессами. По сути, это жизнь как движение и не останавливающийся поток. Воля к жизни – стихийная сила, не определяемая разумом.



Шопенгауэр стал одним из основоположников волюнтаристического направления «философия жизни», в основе которого лежит идея о жизни как абсолютного начала мира, находящегося в бесконечном движении.



Фридрих Ницше (1844–1900 гг.) на первый план выводит понятия сверхчеловек и воля к власти. И если у Шопенгауэра воля стоит над человеком и над всем сущим, то у Ницше все сущее и есть воля к власти, каждый наделен такой волей и конкурирует за власть с множеством других воль.



В этой борьбе побеждает сильнейший, поэтому воля к власти – это право сильного. Все, что стоит на пути к власти, должно быть уничтожено и отброшено. Мораль, нравственность, христианская любовь к ближнему – все это хлам, который мешает торжеству воли.



Обобщая, можно сказать, что волюнтаризм в философии – это направление, признающее первоосновой всего сущего (самой жизни) волю.