В одной из больниц Северного Кавказа вышла из строя подача кислорода: есть жертвы

Кислородная система вышла из строя в больнице, во Владикавказе.
Как сообщалось на Telegram-канале "Baza", Девять человек пострадали в реанимации больницы в Северной Осетии из-за лопнувшей кислородной трубы, поставлявшей жизненно необходимый газ больным. В Минздраве уже официально подтвердили эти цифры.
По словам источников канала, трагедия случилась в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи. В настоящий момент подача дыхательной смеси восстановлена и идёт по резервной схеме, путём подвоза кислородных баллонов.
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По информации "На видео видно", на 19:24 ситуация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в КБСП:
Скончались - 7 человек;
В тяжёлом состоянии - 2 человека;
Всего в реанимации находился-71 человек;
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2) Моё сочувствие медикам. Тяжело это - терять пациентов "по техническим причинам".
Видимо, у них система подачи кислорода в реанимацию не рассчитана на такое количество пациентов.
иди лесом петушка )))
бугага . иди подмойся петух обоссаный.