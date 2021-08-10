В одной из больниц Северного Кавказа вышла из строя подача кислорода: есть жертвы

Как сообщалось на Telegram-канале "Baza", Девять человек пострадали в реанимации больницы в Северной Осетии из-за лопнувшей кислородной трубы, поставлявшей жизненно необходимый газ больным. В Минздраве уже официально подтвердили эти цифры.

По словам источников канала, трагедия случилась в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи. В настоящий момент подача дыхательной смеси восстановлена и идёт по резервной схеме, путём подвоза кислородных баллонов.