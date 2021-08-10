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В одной из больниц Северного Кавказа вышла из строя подача кислорода: есть жертвы

В одной из больниц Северного Кавказа вышла из строя подача кислорода: есть жертвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 07:46
Сообщество : Пандемия
Метки: Россия   видео   владикавказ   жертвы   кавказ   кислород   северный   трубы   
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Кислородная система вышла из строя в больнице, во Владикавказе.

Источник:

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Метки: Россия   видео   владикавказ   жертвы   кавказ   кислород   северный   трубы   
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13  комментариев
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56k
pynh 2 часа назад
Кто виноват? Трубы просто устали? Кто ответственный за их "труб для подачи кислорода" состояние? Кого пожизненно посодють за убийство 7 человек?
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28k
LEPA 9 минут назад
Даже трубы не выдерживают оптимизацию медицины.
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599
manul74 Час назад
А что великая вакцина спутник не работает?
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) Час назад
хм... а в Беларуси врача открыто рассказавшего о проблемах с кислородом в Витебской больнице , по приказу мудрейшего правителя показательно наказали, не продлив контракт и лишив работы.
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